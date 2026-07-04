Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

Cobertura de las operaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ejército del Aire en la extinción de incendios forestales. El video muestra a un efectivo con equipo de protección aplicando agua directamente sobre llamas intensas en un bosque, en condiciones de baja visibilidad por la noche. Grandes focos de fuego y humo denso se extienden entre la vegetación. Una aeronave con ala amarilla y roja es vista en vuelo, con una vasta zona afectada por el humo bajo ella. Las imágenes corresponden a operativos de combate de fuegos en Girona y Portugal.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado casi 400 militares entre Girona y Portugal para responder a la oleada de incendios que afecta simultáneamente al noreste de España y a la frontera lusa. Según información oficial del Ministerio de Defensa, el operativo incluye 250 efectivos y 80 medios en Girona y 120 efectivos con 45 medios en territorio portugués.

Este segundo operativo se trata de la primera activación del mecanismo RescEU en lo que va de año apoyando a un país vecino, un dispositivo coordinado por la Unión Europea para emergencias transfronterizas de gran magnitud. El despliegue de la UME implica un esfuerzo logístico y humano de alto calibre, dirigido a frenar la expansión del fuego y proteger áreas pobladas y naturales especialmente vulnerables.

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La intervención se produce en un contexto de alto riesgo por temperaturas elevadas y sequía persistente en la Península Ibérica. La UME ha informado que sus contingentes trabajan en tareas de ataque directo y control de la reproducción del fuego en puntos críticos tanto en Girona como en el norte de Portugal. El operativo implica la movilización de batallones especializados, equipos de maquinaria pesada y la coordinación directa con autoridades locales y servicios de protección civil de ambos países.

Un militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) lanza agua con una manguera para extinguir un incendio forestal durante un despliegue entre Girona y Portugal. (UME)

Refuerzo aéreo con el Grupo 43

En palabras del Ministerio de Defensa, el despliegue busca “poner freno, una vez más, a los incendios” en un escenario marcado por la amenaza constante de nuevos focos activos. Para ello, a la respuesta terrestre se suma el refuerzo aéreo del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, que ha intensificado sus misiones sobre el incendio de Portugal.

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Según los datos oficiales facilitados por Defensa, el grupo realizó seis misiones de extinción en el último día, con un total de 39 descargas de agua y 24 horas de vuelo acumuladas. Se han difundido imágenes que muestran a los aviadores trabajando en las maniobras de descarga sobre zonas forestales afectadas, subrayando la complejidad operativa y la coordinación internacional que exige la emergencia.

Imagen de archivo de avión del Ejército del Aire (EFE/EPA/ERDEM SAHIN)

El Grupo 43, unidad especializada en la lucha contra incendios forestales, despliega aviones Canadair y tripulaciones entrenadas para operar en condiciones de visibilidad limitada y alta peligrosidad. La actuación de los pilotos es clave para contener el avance de las llamas en áreas de difícil acceso para los equipos terrestres. El Ministerio de Defensa ha subrayado que el despliegue aéreo constituye una pieza esencial en el esquema de respuesta rápida, especialmente en escenarios donde la propagación del fuego amenaza infraestructuras críticas o núcleos urbanos cercanos.

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La activación del mecanismo RescEU refuerza la cooperación entre España y Portugal en materia de protección civil y manejo de catástrofes naturales. Las autoridades han recordado que el apoyo transnacional es fundamental para afrontar episodios extremos de incendios, cada vez más frecuentes en el sur de Europa debido a la variabilidad climática y el estrés hídrico. El operativo conjunto continuará en ambos frentes mientras persista la situación de riesgo, con la coordinación de la UME, el Ejército del Aire y los servicios de emergencia de ambos países.