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Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Muchas personas que acaban de baja por salud mental es porque se han esforzado de más”

El especialista asegura que detrás de muchos casos no hay debilidad, sino años de sobrecarga, falta de límites y una exigencia sostenida en el tiempo

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En 2024 hubo más de 670.000 bajas temporales por salud mental en España. (Magnific)
En 2024 hubo más de 670.000 bajas temporales por salud mental en España. (Magnific)

La salud mental ha dejado de ser un asunto relegado al ámbito privado para ocupar cada vez más espacio en el debate público. La pandemia contribuyó a acelerar una discusión que ya comenzaba a ganar relevancia, poniendo de manifiesto la necesidad de prestar atención al bienestar psicológico de la población, especialmente en temas como la ansiedad, la depresión, el estrés o el agotamiento emocional.

Sin embargo, pese a este avance, todavía persisten numerosos estereotipos asociados a los problemas de salud mental. En muchos entornos continúa existiendo la idea de que quienes atraviesan dificultades psicológicas carecen de fortaleza o son menos capaces de afrontar las exigencias de la vida cotidiana. Un prejuicio que sigue condicionando la forma en que se perciben determinadas situaciones, especialmente cuando estas afectan al ámbito laboral.

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Según el informe Salud mental y trabajo 2025 de la Unión General de Trabajadores (UGT), en 2024 se registraron 671.618 situaciones de incapacidad temporal por trastornos mentales y del comportamiento en España, lo que supone un aumento de un 136 % con respecto a las registradas en 2016.

Aunque cada vez son más visibles las bajas por salud mental, siguen rodeadas de incomprensión y juicios simplistas que no siempre reflejan las circunstancias que hay detrás de cada caso. Frente a estas percepciones, algunos especialistas insisten en la necesidad de analizar el fenómeno desde una perspectiva más amplia y alejada de los tópicos.

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El psicólogo y orientador laboral Francisco Fernández Yuste explica que las bajas por salud mental no son sinónimo de debilidad. (Magnific)
El psicólogo y orientador laboral Francisco Fernández Yuste explica que las bajas por salud mental no son sinónimo de debilidad. (Magnific)

El psicólogo y orientador laboral Francisco Fernández Yuste (@mejoratuexitolaboral en TikTok) considera que existe una realidad poco conocida sobre las personas que terminan apartándose temporalmente de su trabajo por problemas de salud mental. Según explica, la imagen que a menudo se proyecta de ellas, especialmente asociada a la debilidad, dista mucho de lo que suele ocurrir en la práctica.

El desgaste en el ámbito laboral

“Muchas personas que acaban de baja por temas de salud mental es porque se han esforzado de más, porque han invertido muchísimos recursos durante una gran cantidad de tiempo”, señala. Para el especialista, detrás de numerosos casos no se encuentra una falta de resistencia, sino precisamente lo contrario: una implicación sostenida durante largos periodos de tiempo.

Fernández Yuste rechaza la idea de que quienes atraviesan este tipo de situaciones sean personas incapaces de soportar la presión. “No era gente débil, no era gente que no aguantara, qué va. Era gente que se ha echado a la espalda 450.000 cosas, que no han medido bien su carga de trabajo, que no han puesto límites”, afirma.

La acumulación de responsabilidades, la dificultad para desconectar y la ausencia de límites claros entre las obligaciones profesionales y personales pueden acabar generando un desgaste progresivo; un proceso que muchas veces pasa desapercibido hasta que aparecen las consecuencias.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

“Las personas no tenemos energías ilimitadas. Las personas podemos dar el 100 %, pero no lo podemos dar siempre”, advierte el psicólogo. “Mucha gente que acaba con lesiones de salud mental, al igual que temas de deporte, es porque se han forzado más de la cuenta o porque los entornos laborales les han forzado más de lo que deberían”, explica.

“Vamos a empezar a cambiar eso del discursito de que la gente que está de baja por salud mental es débil, porque a lo mejor es gente fuerte que ha aguantado demasiado hasta que el sistema se los ha cargado”.

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