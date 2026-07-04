Exteriores eleva a 34 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela, mientras que el de desaparecidos cae a 140

Vista de dron de La Guaira, en Venezuela, tras el doble seísmo de junio de 2026 (REUTERS/Marian Carrasquero)

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación confirmó este sábado que el número de ciudadanos españoles fallecidos tras los terremotos registrados en el norte de Venezuela a finales de junio es de 34. Esta cifra supone dos víctimas más con respecto al último balance difundido el viernes. El número de desaparecidos, que este viernes era de 155, se ajustó a 140; y el de españoles que permanecen bajo los escombros sigue siendo de 11, según la información oficial difundida por la agencia EFE.

Las autoridades españolas reiteraron que las líneas de emergencia consular siguen disponibles y pueden consultarse a través de los perfiles oficiales tanto del Ministerio como de la Embajada en Caracas. Se ha pedido a los españoles que se encuentren en territorio venezolano que utilicen estos recursos en caso de necesidad. De acuerdo con el reporte más reciente del Gobierno venezolano, las consecuencias de los sismos incluyen 2.645 personas fallecidas, 12.666 heridos y más de 15.000 ciudadanos que han perdido sus viviendas.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha subrayado que la fase de búsqueda y rescate continúa en el país, transcurrida más de una semana desde el doble terremoto que asoló el centro de la costa venezolana dejando, hasta la fecha, un saldo de 2.595 muertos y 12.400 heridos, de acuerdo con el último balance. (Fuente: Europa Press, Venezolana Televisión, DPA, UME)

3.000 rescatistas de 33 países colaboran en Venezuela

En el día diez tras el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte venezolano, continúan las labores de salvamento. Hasta ahora, según ha dicho Delcy Rodríguez, han permitido salvar la vida a un total de 6.462 personas. Según lo publicado por la BBC, este martes llegaba un balance de los rescates de la mano de Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada y presidente de la Asamblea Nacional: el primer día se rescató a 2.407 personas; el segundo, con la llegada de los primeros rescatistas extranjeros, se registraron 2.973 personas rescatadas.

El tercer día, 731; el cuarto, 345. El quinto día, este lunes, se rescató solo a 4 personas, y el martes únicamente a un niño de 3 años. Destaca el rescate de Hernán Gil, hombre venezolano de 43 años que pasó ocho días bajo los escombros de un edificio hasta que un dispositivo de más de 72 horas y en el que participaron más de 100 rescatistas internacionales logró sacarle con vida. También el de una mujer de 70 años que, tras pasar 9 días sepultada entre metal y hormigón, fue rescatada con vida este viernes.

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La presidenta encargada ha destacado este viernes la presencia de rescatistas procedentes de 33 países, que la ONU cifraba en 3.000 este jueves. Rodríguez quiso agradecer a varios mandatarios internacionales por el apoyo proporcionado, entre ellos al presidente estadounidense Donald Trump, al salvadoreño Nayib Bukele, a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, al Lula da Silva, presidente de Brasil, y a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

Este viernes, el ministro Albares confirmaba el despliegue exitoso del hospital de campaña de la AECID, parte del ‘Start’ (el Spanish Technical Aid Response Team, o Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias), un equipo de Emergencia Médica de nivel 2 (EMT2), según la clasificación de la OMS: un hospital de campaña con capacidad quirúrgica, así como de hospitalización para un total de hasta 20 pacientes.

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