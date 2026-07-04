España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Portugal vs. España, el lunes. (Reuters)

Desde Estados Unidos. El equipo de De la Fuente, de a poco, ha recuperado su forma. Frente a Austria, con el triunfo, reapareció el juego que se esperaba. Preciso, ofensivo, agresivo. Con una clave, el nivel superlativo de los laterales: Pedro Porro y, sobre todo, Marc Cucurella.

Estos dos nombres fueron determinantes en la clara victoria del jueves por los dieciseisavos de final, porque con ellos el equipo fue ancho para ser profundo, cumpliendo así con una máxima del fútbol de ataque. Tanto el flamante lateral izquierdo del Real Madrid, con sus asistencias precisas (la del tercer gol es exquisita); como Pedro Porro con su gol de delantero, de 9 de área, mostraron con creces el trabajo del día a día de Luis de la Fuente. Todo esto produjo sensaciones positivas como nunca antes en esta experiencia mundialista.

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Claramente, Cucurella es un puñal por el carril izquierdo. Creador de jugadas de ataque, además, es quien se ofrece de manera permanente en el campo rival. En lo que va de la competición, el catalán tuvo un nivel que lo hace ser el mejor lateral del Mundial.

La mejor España, la conocida, comenzó a aparecer. El balón fluyó, hubo conexiones positivas entre Pedri y Dani Olmo, entre Olmo y el ataque. Eso hizo que el equipo monopolice la posesión y pueda dominar el partido hasta con facilidad para así superar una etapa eliminatoria mundialista tras 16 años.

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¿Se espera más de Lamine Yamal? Sí, sin duda. Pero es innegable el compromiso de la estrella nacida en Rocafonda. Nunca se esconde, siempre se hace cargo. Es cierto que a veces parece entrar en desesperación para hacer el gol, pero más allá de algunos fallos, la responsabilidad la asume siempre, en todo momento. Quizás el premio MVP ante Austria fue exagerado, aunque el marketing y la foto mandan.

Mundial 2026 - España 3 - Austria 0 - ES

Ahora espera Portugal

No obstante, que España siga su camino y que el rival sea Portugal, ante quien Lamine vivió prácticamente su única frustración en este seleccionado de De la Fuente (derrota por penaltis en la final de UEFA Nations League 2025), sin dudas hará envalentonar al crack del FC Barcelona.

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El que está en su mejor momento, en el mejor lugar posible, es Mikel Oyarzabal. Otra vez el faro de este equipo adelante. La referencia clara de ataque, quien no solo convierte (lleva cuatro y es el pichichi del equipo), abre las defensas, juega bien de espaldas, exige siempre y está en gran forma física.

Enfrente está una Portugal que llega con más dudas que certezas y que se volvió a ver favorecida por polémicos fallos arbitrales. Cristiano, en tanto, toca muy poco el balón. Vitinha, impreciso, parece agotado físicamente. Joao Neves no es el mismo del PSG. Por todo esto, el favorito para el duelo del lunes es la España de De la Fuente, que de menos a más, y con su esencia de buen toque y fútbol, reafirmó todo lo bueno que se dijo antes del comienzo del campeonato del mundo.

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