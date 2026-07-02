La princesa Leonor y la infanta Sofía, con retraso con respecto a la realeza europea: princesas de su edad como Amalia o Elisabeth ya han debutado con tiara

La princesa Leonor y la infanta Sofía todavía no han debutado con tiara (Montaje de Infobae)

La actual generación de jóvenes princesas europeas está viviendo su tránsito a la edad adulta bajo un escrutinio mediático sin precedentes, en el que cada gesto, cada estilismo y, muy especialmente, cada aparición con tiara se interpreta como un hito en su consolidación institucional. En este contexto, la princesa Leonor y la infanta Sofía constituyen una anomalía llamativa.

Mientras sus coetáneas Ingrid Alexandra de Noruega, Elisabeth de Bélgica o Amalia de Holanda se han incorporado ya al llamado “club de herederas con tiara”, la heredera española y su hermana permanecen como las únicas princesas de su rango y edad que no han debutado aún con esta joya emblemática, algo que se lee como una decisión elegida a conciencia.

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Esta diferencia no es un mero detalle de etiqueta, sino el resultado de una combinación de factores protocolarios, culturales, comunicativos y políticos propios de la monarquía española, en un país donde la institución arrastra una fuerte erosión de imagen tras el reinado del rey Juan Carlos y donde la Casa Real ha optado por una estrategia de austeridad simbólica que contrasta con la mayor naturalidad gala de otras casas reinantes europeas.

La princesa Leonor con uno de sus uniformes militares (Europa Press)

La princesa Leonor y la infanta Sofía, sin tiara

Al mismo tiempo, la ausencia prolongada de una imagen de Leonor y Sofía con tiara, en un contexto en el que las redes sociales amplifican cada aparición de sus homólogas del norte, está construyendo un relato comparativo que influye tanto en la percepción pública de la princesa de Asturias como en la narrativa transnacional sobre cómo deben ser las futuras reinas del siglo XXI.

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En España, el tránsito de Leonor a la mayoría de edad ha seguido un guion muy distinto. En lugar de una gran gala con tiaras, la Casa Real ha priorizado hitos como el juramento de la Constitución ante las Cortes, su formación militar y apariciones de corte más sobrio junto a sus padres. En paralelo, la infanta Sofía, que no es heredera, pero sí figura clave en la continuidad dinástica, ha desarrollado una agenda igualmente contenida y juvenil.

El interés mediático en el tema no se limita a la prensa española. En redes sociales en inglés y en español proliferan publicaciones que señalan que ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía han hecho todavía su debut con tiara, y que dicho estreno se podría retrasar más allá de 2026 debido a la falta de visitas de Estado a España con cena de gala.

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Han realizando un vuelo conjunto a bordo de dos Pilatus C-21 en el centro de enseñanza de la Fuerza Aérea Española en San Javier, Murcia.

La tiara como símbolo

La tiara, entendida como diadema de joyería preciosa utilizada en contextos cortesanos, hunde sus raíces en tradiciones antiguas que van desde las coronas de la Antigüedad clásica hasta las diademas renacentistas. Sin embargo, su configuración actual como pieza emblemática de las monarquías europeas es, en gran medida, producto del siglo XIX.

Uno de los elementos distintivos de la monarquía española en materia de joyería es la existencia de las llamadas “joyas de pasar”, un conjunto de piezas, entre ellas varias tiaras, que no pertenecen personalmente a la reina reinante, sino que se consideran patrimonio de la Corona y se transmiten de una reina a la siguiente. Aunque la configuración exacta de este lote y su estatuto jurídico han sido objeto de debate, en la práctica funcionan como un núcleo central del joyero institucional, destinado a subrayar la continuidad dinástica.

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La reina Letizia con la tiara de Cartier (Europa Press / José Oliva)

Cuando la reina Letizia luce la “tiara rusa” o la tiara de la flor de lis en una cena de gala, no solo porta un objeto valioso, sino que encarna visualmente una cadena de reinas y de reyes que se remonta a principios del siglo XX. No es únicamente que las hijas de los reyes no hayan llevado tiara aún, es que la propia cultura cortesana española, tal como se ha configurado durante el reinado de Felipe VI, ha minimizado las ocasiones en las que una aparición de las princesas con tiara sería protocolariamente esperable.

Las tiaras de las princesas europeas

El caso de la princesa Ingrid Alexandra de Noruega se ha convertido en el paradigma contemporáneo de debut con tiara de una joven heredera. Nacida en 2004 y segunda en la línea de sucesión al trono noruego, Ingrid Alexandra celebró su 18º cumpleaños con una cena de gala en Oslo, organizada por sus padres, el príncipe heredero Haakon y la princesa Mette-Marit, y presidida por el rey Harald V y la reina Sonia.

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El triple debut con tiara de Amalia de Holanda, Ingrid Alexandra de Noruega y Elisabeth de Bélgica (Reuters)

La prensa internacional destacó que a esta gala acudieron representantes de numerosas casas reinantes europeas, incluyendo futuras reinas como la princesa Amalia de Holanda y la princesa Elisabeth de Bélgica, así como otros miembros de las familias reales de España, Dinamarca y Suecia. Tres futuras reinas se reunieron en Oslo con motivo del cumpleaños de Ingrid Alexandra, lo que convertía la cena en una especie de cumbre simbólica de la próxima generación de monarcas europeas, por lo que difundieron una y otra vez las imágenes de las jóvenes princesas con tiara.

La princesa Elisabeth de Bélgica deslumbra en su debut ante los emperadores de Japón (Grosby)

La princesa Elisabeth de Bélgica, duquesa de Brabante, constituye otro ejemplo clave en este análisis comparado. Nacida en 2001 e hija mayor del rey Felipe y la reina Matilde, Elisabeth es la primera mujer heredera al trono belga bajo la actual normativa de sucesión. La princesa Elisabeth fue una de las tres herederas que hicieron su debut con tiara en esa cena, junto a la cumpleañera y Amalia de Holanda.

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La princesa Amalia y la reina Máxima de Holanda con los emperadores de Japón (Grosby)

Este debate se extiende también a la infanta Sofía, puesto que otras princesas no herederas como Eléonore de Bélgica o Ariane de Holanda se han sumado a sus hermanas, recientemente debutando con tiara en las cenas de Estado por la visita de los emperadores de Japón en sus respectivos países. De hecho, hasta sus tías, las infantas Elena y Cristina, hicieron su debut con tiara en 1985, cuando la mayor tenía 22 años y la menor 20.

El debut con tiara de Eléonore de Bélgica (Reuters)