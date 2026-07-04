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Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 5 de julio

La situación económica internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

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La tarifa del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la luz es el país para este domingo 5 de julio, así como las tarifas más caras y más bajas del hoy.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la luz

Día: 5 de julio

Precio medio: 63.1 euros por megavatio hora

Precio máximo: 160.72 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -0.15 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 5 de julio, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 125.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 105.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 105.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.24 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 102.91 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 105.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 105.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 99.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 57.87 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 0.71 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.09 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.15 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 1.44 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 46.55 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 95.01 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 142.01 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 160.72 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 159.22 euros por megavatio hora.

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