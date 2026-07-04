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Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Hoy arrancan los octavos de final

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Paraguay-Francia. (Infobae)

Por fin comienzan los octavos de final en el Mundial 2026. Ocho partidos que jugarán las 16 selecciones que siguen vivas en el campeonato. Y arrancan este sábado 4 de julio con dos encuentros: Canadá-Marruecos, a las 19 horas; y Paraguay-Francia, a las 23 horas.

Canadá, una de las anfitrionas, llega por primera vez a este momento de la fase final después de vencer en los dieciseisavos a Sudáfrica, en un partido que definió en el último momento, con un gol de Eustáquio en el minuto 92. Enfrente tiene a un combinado que ya no es ninguna sorpresa: Marruecos. La selección africana juega el que es solo su séptimo Mundial y únicamente ha alcanzado las eliminatorias directas en dos ocasiones. Pero en el precedente más inmediato, en 2022, alcanzó las semifinales, adonde llegó tras eliminar a España y a Portugal.

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En el otro partido, Paraguay es sin duda una de las sorpresas del torneo. En dieciseisavos de final, después de una espectacular actuación defensiva, eliminó a Alemania en la tanda de penaltis. Ahora se permite soñar contra la que, de momento, es la gran favorita para ganar el Mundial: una Francia que se ha mostrado intratable, que vapuleó a Suecia en su último encuentro (3-0, pero pudieron ser mucho más), que tiene a dos de los tres mejores jugadores del torneo (Olise y Mbappé) y que hasta ahora no ha mostrado señales de flaqueza. Las esperanzas de Paraguay pasan porque aparezcan esas señales y por repetir la solidez defensiva de su partido anterior.

Dónde ver los partidos del Mundial hoy

Los dos encuentros de este sábado podrán seguirse en España a través de DAZN y del canal DAZN Mundial, disponible en distintas plataformas de televisión.

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Sin embargo, el partido entre Paraguay y Francia también se emitirá gratis por La 1 de Televisión Española y por RTVE Play.

Los horarios son los siguientes:

  • 19:00 horas: Canadá-Marruecos (DAZN Mundial).
  • 23:00 horas: Paraguay-Francia (La 1, RTVE Play y DAZN Mundial).

Partidos del domingo 5 de julio

Y este domingo, hay otros dos partidos de los octavos de final, aunque uno de ellos se jugará ya en la madrugada del lunes de España. Se trata del Brasil contra Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a las 22:00 horas; y del México ante Inglaterra en el Estadio Azteca de Ciudad de México, a las 2:00 horas.

La Canarinha llega a este cruce con más dudas que certezas. El equipo de Carlo Ancelotti avanzó a la ronda de 16 gracias a un gol de Gabriel Martinelli en el minuto 95 ante Japón. La imagen del cinco veces campeón del mundo dista de ser la de un favorito claro, y Noruega llega con el impulso de su primera victoria en la fase de eliminación directa de un Mundial, lograda con un gol de Erling Haaland en el minuto 86 ante Costa de Marfil.

Mundial 2026 - Noruega 2 - Costa de Marfil 1- ES

El otro partido de la jornada enfrenta a México e Inglaterra en el Azteca, un escenario que concentra toda la tensión del choque. El combinado de Javier Aguirre llega con un rendimiento sin precedentes en su historia mundialista: cuatro partidos, cuatro victorias y la portería a cero.

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