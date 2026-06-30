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El mejor aperitivo del verano es esta sencillísima ensalada de encurtidos, queso y fuet: lista en 10 minutos y con muchísimo sabor

Aunque esta combinación puede no ser para todo el mundo, los amantes de los encurtidos y de los sabores intensos quedarán prendados de esta tapa tan diferente y refrescante

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Ensalada de encurtidos con aceite de oliva Oleoestepa (OLEOESTEPA)
Ensalada de encurtidos con aceite de oliva Oleoestepa (OLEOESTEPA)

No sabemos si se puede llamar a esto una ensalada, pues escasea en verduras frescas como la lechuga, el tomate o el pepino. Pero, sea como sea, esta refrescante mezcla de encurtidos, queso y fuet aliñados puede actuar como tal sin ningún problema. Se trata de una propuesta fresca y diferente, perfecta para un aperitivo o para colocar en el centro de la mesa y conquistar a los amantes de los encurtidos con su intenso sabor avinagrado.

Esta combinación ya hizo su aparición en redes sociales como TikTok en el verano de 2025, cuando se convirtió en una de esas recetas virales que nos llaman mucho la atención. Ahora el calor aprieta de nuevo, así que la recuperamos en su versión más sencilla, preparando así un aperitivo que promete convertirse en todo un básico de cada verano. Prepararla no te llevará más de 10 minutos, así que no hay excusa para lanzarse a probar esta curiosa mezcla.

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Receta de ensalada de encurtidos, queso y fuet

La ensalada de encurtidos, queso y fuet consiste en una combinación de ingredientes fríos: fuet en rodajas, olivas rellenas de anchoa, pepinillos, tomates secos en aceite y queso emmental, todo aliñado con limón, albahaca, aceite de oliva virgen extra y vinagre de Módena. La clave está en cortar cada ingrediente en trozos pequeños y proporcionales para lograr una textura equilibrada y un sabor potente en cada bocado.

Mezcla de encurtidos y fuet (Magnific)
Mezcla de encurtidos y fuet (Magnific)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 0 minutos

Ingredientes

  • 1 fuet
  • 150 g de olivas sin hueso rellenas de anchoa
  • 150 g de pepinillos en vinagre
  • 100 g de tomates secos en aceite
  • 150 g de queso emmental o queso curado
  • 1 limón
  • Albahaca al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Vinagre de Módena

Cómo hacer ensalada de encurtidos, queso y fuet, paso a paso

  1. Corta el fuet en rodajas finas o medias lunas.
  2. Trocea las olivas rellenas y los pepinillos en rodajas.
  3. Escurre los tomates secos y córtalos en tiras o trozos pequeños.
  4. Corta el queso emmental en dados pequeños.
  5. Mezcla en una ensaladera todos los ingredientes anteriores.
  6. Añade la albahaca fresca picada, la ralladura y el zumo de medio limón.
  7. Aliña con un par de cucharadas de AOVE y un chorrito de vinagre de Módena.
  8. Remueve suavemente para que el aliño impregne bien todos los ingredientes.
  9. Sirve la ensalada fría. Añade el aliño justo antes de servir para mantener la textura crujiente de los encurtidos y el fuet.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente para 4 personas como tapa o entrante generoso.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 290-320 kcal
  • Proteínas: 13-15 g
  • Grasas: 24-26 g
  • Hidratos de carbono: 7-10 g
  • Fibra: 2-3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La ensalada se puede conservar en la nevera durante un máximo de 2 días, bien tapada. Es recomendable aliñar en el momento de servir para evitar que los encurtidos y el fuet pierdan textura.

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