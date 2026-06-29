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Ensalada de calabacín y berenjena: una receta diferente para acompañar tus comidas en verano

Es fácil de hacer y tiene un sabor suave y envolvente

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Ensalada ideal para este verano
Ensalada de calabacín y berenjena. (Magnific)

Las ensaladas son uno de los acompañantes típicos del verano. Estos platos son refrescantes, saludables y, en la mayoría de los casos, fáciles de hacer. Si quieres probar opciones diferentes y no se te ocurre ninguna idea, esta receta es una gran opción

La ensalada de calabacín y berenjena consiste en dados de calabacín y berenjena cocinados a la plancha, mezclada con pimiento amarillo y aliñada con aceite de oliva virgen extra, vinagre balsámico y hierbas frescas.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  1. 1 calabacín grande
  2. 1 berenjena mediana
  3. 1 pimiento amarillo
  4. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  5. 1 cucharada de vinagre balsámico
  6. Sal al gusto
  7. Pimienta negra recién molida
  8. Un puñado de perejil fresco picado
  9. 1 diente de ajo picado fino (opcional)

Cómo hacer ensalada de calabacín y berenjena, paso a paso

  1. Lava bien el calabacín, la berenjena y el pimiento, retirando cualquier resto de suciedad. Sécalos ligeramente con papel de cocina.
  2. Corta el calabacín y la berenjena en dados de tamaño similar para que se cocinen de forma uniforme. El pimiento córtalo en tiras o trozos medianos.
  3. Coloca todas las verduras en un bol grande, añade aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto y mezcla bien para que se junten los sabores.
  4. Asa las verduras en una sartén o plancha caliente durante unos 15-20 minutos, removiendo de vez en cuando para que se doren de forma uniforme. No tapes la sartén para evitar que suelten agua y se cuezan en lugar de asarse.
  5. Cuando estén doradas, tiernas y con un ligero toque caramelizado, retíralas del fuego y déjalas reposar unos minutos para que se asienten los sabores.
  6. Pasa las verduras a una fuente amplia y añade el vinagre balsámico junto con el perejil fresco picado, repartiendo bien para que todo quede equilibrado.
  7. Sirve con un chorrito extra de aceite de oliva virgen extra por encima y, si lo prefieres, un poco más de vinagre justo antes de comer. Ajusta el punto de sal al gusto si es necesario.
Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 porciones como plato principal o 4 como acompañamiento, aunque depende del tamaño de las raciones. En el caso de querer preparar más, incrementa las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original de la receta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 110 kcal
  • Proteínas: 2 g
  • Grasas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 10 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede guardar en un recipiente hermético en la nevera hasta 2 días. Es recomendable consumirla fría o templada, para mantener la textura de las verduras. Además, conviene sacarla unos minutos antes de comerla para que recupere parte de su sabor y no esté demasiado fría. Tampoco se recomienda congelarla, dado que pierde su textura y gran parte del sabor.

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