España

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

Casi la mitad de la población (48%) considera “mala” la situación económica del país, según una encuesta de la Unión Europea

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Primer plano de tres personas sentadas a una mesa, revisando documentos, facturas, sobres y tarjetas de crédito. Manos operan una calculadora. Ventana con edificios de Nueva York al fondo.
Una familia revisa sus finanzas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro de cada diez españoles identifican la pérdida de nivel de vida y la incertidumbre provocada por las tensiones políticas mundiales como los problemas económicos que más les preocupan, por encima de la media europea. Un diagnóstico que va acompañado de una visión poco optimista sobre la situación actual y las perspectivas de futuro del país.

Así lo muestra el último Eurobarómetro Flash de la Unión Europea sobre la percepción de la economía, publicado en este mes de junio y elaborado a partir de 25.977 entrevistas a ciudadanos de los 27 Estados miembros, entre ellos 1.086 españoles.

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Según esta encuesta, el 48% de la población española considera como “mala” la situación económica del país, frente a un 25% que la califica de “buena”. Además, el 62% no confía en que España pueda competir en los próximos años en el ámbito internacional. La valoración mejora cuando se pregunta por la situación financiera de la Unión Europea, que recibe una opinión positiva por parte del 32% de los encuestados.

Sin embargo, el pesimismo se modera cuando los encuestados valoran su propia situación económica. Un 36% la considera buena, frente al 31% que la define como mala, mientras que otro 31% cree que no es especialmente positiva ni negativa.

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De cara al futuro, la situación es negativa para más de la mitad de los españoles (51%), que consideran que el nivel de vida de las nuevas generaciones será más bajo que el de sus padres, frente a un 21% que opina que será superior.

Las principales preocupaciones económicas de los españoles

Además de la preocupación por la pérdida del nivel de vida y la incertidumbre provocada por las tensiones políticas mundiales, los españoles señalan también otros factores que les generan inquietud, como la pobreza en el país (32%) o la desigualdad de ingresos y renta (27%), generado por el aumento del precio de la vivienda en los últimos años.

Pancarta de una manifestación por la vivienda (Consejo de la Juventud de España)
Pancarta de una manifestación por la vivienda (Consejo de la Juventud de España)

El 24% de los españoles encuestados también se muestra preocupado por el desempleo en el país, aunque algo menos que la media europea (30%), en un contexto en el que la tasa de paro en España se sitúa en torno al 10%, con datos récord de afiliación.

Entre el resto de aspectos que generan inquietud entre los españoles, aparecen temas como la dificultad de los entes públicos para prestar servicios de calidad, valorado por un 17%, aunque por debajo del resto de la UE, o la escasez de trabajadores en determinados sectores (9%).

El 27% de la población podría tener dificultades para costear gastos sanitarios y de alimentación

Más allá de la valoración general de la situación económica, la encuesta también analiza en qué medida los ciudadanos temen tener dificultades para afrontar gastos habituales en el próximo año.

En el caso de la población española, el 42% prevé dificultades para costear viajes o vacaciones en los próximos meses, mientras que el 30% también anticipa problemas para asumir gastos en actividades de ocio, como salir o comer fuera de casa.

El foco también se sitúa en la posibilidad de tener problemas económicos a la hora de pagar servicios básicos como el suministro eléctrico y de agua (29%), gastos de transporte (28%), así como alimentación y asistencia sanitaria (27%).

Por último y, en menor medida, el 8% de los encuestados teme no poder asumir gastos en cuidados infantiles o educación, lo que sitúa este apartado como el menos problemático dentro del conjunto de partidas analizadas.

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