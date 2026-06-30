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Decenas de vecinos desalojados o confinados por un incendio en Calzada de Calatrava (Ciudad Real): nivel 2 de emergencia

El fuego ha obligado a cortar al tráfico dos carreteras

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Una gran columna de humo gris procedente de un incendio forestal en un monte
Incendio declarado en Calzada de Calatrava. (INFOCAM)

A las 14:36 horas del lunes, un vigilante fijo alertó de un incendio el Calzada de Calatrava (Ciudad Real). Desde entonces, centenares de efectivos han trabajado en las labores de extinción del fuego —cuyas causas se desconocen por el momento— con decenas de medios aéreos y terrestres.

Ante la peligrosidad de las llamas, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendio Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM) elevó en torno a las 19.30 horas elevó la situación a nivel 2 de emergencia. Esta categoría implica posible afectación grave sobre la población y bienes de naturaleza no forestal, lo que exige “la adopción inmediata de medidas de protección y socorro”.

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“El incendio se ha desarrollado con viento norte dirigido hacia el sur, hacia Huertezuelas y hacia la entrada del parque natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona”, ha explicado Juan José Fernández, director del Centro Operativo Regional de Incendios Forestales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. “Debido al valor ecológico que tiene y a la presencia misma de la población, se decidió decretar nivel 1 y posteriormente nivel 2, para establecer medidas más robustas de protección a la población, que fue el confinamiento y el corte de las carreteras de acceso”.

Una gran columna de humo gris de un incendio que ha arrasado el campo amarillo
Incendio declarado en Calzada de Calatrava, en Ciudad Real. (INFOCAM)

De hecho, ante el avance de las llamas, las carreteras CR-P 5041 y CR-5043 han sido cortadas al tráfico de vehículos.

60 vecinos han pasado la noche fuera de sus casas

El fuego, que afecta a la pedanía de Huertezuelas, perteneciente a Calzada de Calatrava, ha provocado el desalojo de 60 vecinos, así como el confinamiento de la población de la pedanía por el humo.

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Según ha señalado a EFE la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García Ríos, la población ha abandonado el municipio “por decisión propia”. Por ello, se ha establecido un lugar de albergue en el polideportivo de Viso del Marqués, donde los vecinos han pasado la noche. “Actualmente no queda nadie en el pueblo, que ha sido rodeado por el fuego, pero no existe constancia de pérdidas de bienes inmuebles ni materiales”. Aunque la situación continúa siendo complicada, todas las personas se encuentra protegidas.

Vídeos y fotografías aéreas que muestran las zonas verdes y hectáreas que han sido consumidas por el fuego (Fuente: greenpeace).

“Se nos está quemando una joya natural”

El comportamiento del viento, con cambios continuos de dirección asociados a las tormentas procedentes de otras provincias, han sido uno de los principales problemas en el incendio, según ha señalado la alcaldesa de Calzada de Calatrava. Estas condiciones han dificultado las labores de extinción.

García, además, ha lamentado la pérdida ambiental que podría provocar este incendio, puesto que la zona es de alto valor ecológico y paisajístico. “Se nos está quemando una joya natural, un pueblo ancestral, una joya cinegética y uno de los valores ecológicos y naturales más importantes que tenemos en el municipio”, ha afirmado a EFE.

Según ha señalado el medio regional La Tribuna de Ciudad Real, esta es la primera vez que se eleva un incendio forestal a este nivel en la provincia de Ciudad Real desde el año 2012. Por ello, sería la primera vez que se declara este nivel operativo en más de una década.

*Con información de EFE

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