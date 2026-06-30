Los municipios extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena paralizan definitivamente su fusión

Manifestantes marchan en favor de la fusión de Don Benito-Villanueva de la Serena este sábado, 9 de marzo de 2024.

El Ayuntamiento de Don Benito ha cerrado de forma definitiva el proyecto de fusión con Villanueva de la Serena, una iniciativa lanzada hace cuatro años con la aspiración de alumbrar la tercera ciudad de Extremadura y que desde ahora sale oficialmente de la agenda política local.

El pleno municipal ha aprobado por unanimidad una moción del Partido Popular con apoyo de Siempre Don Benito y del PSOE para archivar el expediente y comunicar la decisión al Gobierno central, la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. La consulta que permitió seguir adelante en 2022 se resolvió en Don Benito con un ajustado 66,27 % de votos a favor, apenas por encima del mínimo exigido.

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La decisión certifica el final institucional de un proceso que ya estaba paralizado desde el arranque de la legislatura, cuando el actual equipo de gobierno lo dejó en el aire. El acuerdo del pleno convierte esa suspensión política en un cierre administrativo y formal.

Siempre Don Benito ha sostenido que el procedimiento “estaba viciado desde el principio” y que no se desarrolló de forma limpia. Su portavoz, María Fernanda Sánchez, ha definido la votación como “un acuerdo al que hemos llegado con el PP para dar carpetazo definitivo a todo el proceso malogrado de la fusión”.

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Qué ha decidido Don Benito sobre la fusión con Villanueva de la Serena

El Partido Popular ha situado el origen de la ruptura en la fase posterior al referéndum. Ángel Luis Valadés ha afirmado que entonces comenzaron a imponerse medidas “de forma unilateral” y ha defendido la necesidad de “aparcar esto” de manera definitiva.

El PSOE también ha respaldado la moción, aunque ha rebajado su trascendencia política. Su secretario general, Manuel Gómez, ha señalado que “no es momento de hablar ahora de la fusión” y ha fijado como prioridad “recuperar Don Benito, su economía y volver a ilusionar a los donbenitenses”.

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El contraste con el punto de partida es amplio. A finales de 2021, los entonces alcaldes José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, ambos socialistas, presentaron la unión municipal como una oportunidad histórica que desbordó el marco comarcal y llegó al debate político nacional.

La consulta popular se celebró el 20 de febrero de 2022. En Villanueva de la Serena, el sí obtuvo un 90 % de los votos, frente al 9 % del no y un 1 % de votos en blanco, mientras que en Don Benito el respaldo se quedó en el 66,27 %, con un 33,21 % en contra y un 0,52 % de votos nulos.

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El resultado ajustado en 2022 anticipaba el fin

La participación también mostró una diferencia entre ambos municipios. En Don Benito votó el 50,42 % del censo y en Villanueva de la Serena lo hizo el 58,94 %. Aquel recuento en Don Benito estuvo marcado por la tensión hasta pasada la medianoche y por un largo escrutinio de las urnas del voto anticipado. El resultado final superó por muy poco el umbral del 66 % fijado para seguir adelante con la fusión.

Ese margen mínimo, unido a un fallo informático durante el recuento, alimentó las sospechas de los sectores contrarios a la unión. De ese contexto surgió con fuerza Siempre Don Benito, primero como plataforma y después como partido político.

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Las denuncias de falta de transparencia y de “pucherazo” no prosperaron en los tribunales, pero el desgaste político ya se había producido. Tras conocerse los resultados definitivos en 2022, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo comparecieron juntos en el Centro de Formación para el Empleo de la carretera Don Benito-Villanueva y anunciaron que seguirían adelante con el proceso a través de la cogobernanza.

Ambos regidores trasladaron entonces su satisfacción y su intención de cumplir los plazos previstos. Pero ahora, con equipos de gobierno diferentes, el proyecto llega a su fin.

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