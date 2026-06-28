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Muere una profesora al ser atropellada por un camión de la basura en Pamplona: el accidente deja dos heridas muy graves

Las heridas graves han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra en ambulancias con soporte vital avanzado

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Un camión de la basura atropella a varias personas al perder el control en la plaza Navarrería de Pamplona (Eduardo Sanz Europa Press)
Un camión de la basura atropella a varias personas al perder el control en la plaza Navarrería de Pamplona (Eduardo Sanz Europa Press) EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS 28/6/2026

Una persona ha muerto y otras dos permanecen con pronóstico muy grave tras el atropello accidental de un camión en la calle Navarrería de Pamplona, ocurrido esta tarde. El suceso ha provocado también heridas leves a dos personas, mientras que varias más necesitaron atención por crisis de ansiedad en el lugar del incidente.

El accidente se produjo cerca de las 15:37 horas a la altura del número 27, según ha confirmado 112 Sos Navarra. Hasta Pamplona se han desplazado un equipo de Bomberos de Cordovilla, el jefe de guardia de Salud, un equipo médico, tres ambulancias de soporte vital avanzado, dos de soporte vital básico, un grupo de atención psicológica y agentes de la Policía Municipal de Pamplona. Los servicios de emergencia han tenido que liberar a varias personas atrapadas por el vehículo para su inmediato traslado a centros sanitarios, según ha podido saber Europa Press.

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Varias personas han resultado heridas este domingo por la tarde al ser atropelladas por un camión de la basura que ha perdido el control en la plaza de Navarrería, en Pamplona. Algunas han quedado atrapadas debajo del vehículo y han tenido que ser rescatadas por los bomberos.
Zona donde se han producido los hechos, a 28 de junio de 2026, en Pamplona, Navarra (Eduardo Sanz / Europa Press)

Las dos personas en estado muy grave han sido evacuadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN) en ambulancias de soporte vital avanzado. Mientras que una de las personas heridas leves ha sido ingresada en el mismo centro mediante soporte vital básico, y la otra ha sido derivada al centro Doctor San Martín. Por el momento la Policía Municipal de Pamplona está llevando las diligencias del caso para esclarecer lo ocurrido.

Varias personas han resultado heridas este domingo por la tarde al ser atropelladas por un camión de la basura que ha perdido el control en la plaza de Navarrería, en Pamplona. Algunas han quedado atrapadas debajo del vehículo y han tenido que ser rescatadas por los bomberos.
Policía trabaja en la zona donde un camión de la basura ha atropellado a cinco personas (Eduardo Sanz / Europa Press)

Un trabajador intentó parar el vehículo

Tal y como han confirmado los testigos de lo sucedido al Diario de Navarra, el camión comenzó a ganar velocidad al salir de la esquina próxima al Bar Amatxo. Ante ello, un trabajador del servicio de recogida de residuos intentó acceder a la cabina para detener el vehículo, pero su esfuerzo resultó en vano.

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El camión chocó, así, contra las fachadas de los números 16 y 18 y continuó su trayectoria, colisionando contra varios comercios a lo largo de la vía. Finalmente, el vehículo se detuvo junto al bar Tres Burgos de Iruña, donde se encontraba el grupo de personas que fue atropellado. Poco después de las 17:30 horas, el camión continuaba en el lugar del accidente.

Varias personas han resultado heridas este domingo por la tarde al ser atropelladas por un camión de la basura que ha perdido el control en la plaza de Navarrería, en Pamplona. Algunas han quedado atrapadas debajo del vehículo y han tenido que ser rescatadas por los bomberos.
Zona donde se han producido los hechos, a 28 de junio de 2026, en Pamplona, Navarra (Eduardo Sanz / Europa Press)

Las tareas de emergencia se han enfocado en liberar a las personas que quedaron atrapadas. Además de asistir médicamente a los heridos y organizar el área para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

*Noticia en ampliación

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