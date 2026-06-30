España

Omar Montes se querella contra Rocío Muñoz y le reclama 500.000 euros por acusarle de presionarla para abortar

La empresaria asegura que aún no ha recibido la demanda y prepara acciones legales, incluida una prueba judicial de paternidad cuando nazca el bebé

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Omar Montes en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)
Omar Montes en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Omar Montes ha decidido llevar a los tribunales el conflicto que desde hace meses mantiene con Rocío Muñoz Martín. El cantante ha presentado una querella por un presunto delito de injurias y calumnias contra la empresaria, a la que reclama una indemnización de 500.000 euros por los daños que, según sostiene su defensa, habrían provocado unas declaraciones realizadas en televisión sobre su comportamiento durante el embarazo de ella.

La noticia, adelantada por Informalia, supone un nuevo capítulo en una polémica que no ha dejado de crecer en los últimos meses y que ahora da el salto a la vía judicial.

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Todo ello mientras continúa la incertidumbre sobre la futura paternidad del artista, una cuestión que también podría acabar resolviéndose ante un juez.

Las declaraciones de Rocío Muñoz que han desencadenado la querella

El origen de la acción judicial se encuentra en la entrevista que Rocío Muñoz concedió al programa ¡De Viernes!, donde aseguró que Omar Montes presuntamente la presionó para interrumpir su embarazo. Unas afirmaciones que el cantante considera especialmente graves.

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Muñoz denunció presiones y aislamiento por parte del entorno de Montes durante su intervención
La empresaria detalló el cambio de actitud del cantante tras comunicarle el embarazo (De Viernes)

Según recoge el escrito de la querella, al que hace referencia Informalia, “la querellada atribuyó directa o indirectamente a mi mandante la comisión de hechos de naturaleza delictiva, efectuando imputaciones concretas relativas a amenazas, coacciones y presiones encaminadas a obligarla a interrumpir voluntariamente su embarazo”.

La representación legal del artista sostiene que estas manifestaciones han causado un importante perjuicio tanto en el ámbito personal como en el profesional de Omar Montes. Por ello solicita una indemnización de 500.000 euros.

En el documento también se argumenta que “el perjuicio reputacional ha afectado gravemente al honor, la imagen pública, la reputación profesional y artística y su consideración social”, al considerar que las declaraciones han dañado seriamente la imagen pública del cantante.

Sin embargo, la respuesta de Rocío Muñoz no se ha hecho esperar. Según explicó la periodista Anna Gurgui en D Corazón, la empresaria asegura que, por el momento, no ha recibido ninguna notificación oficial de esa querella y afronta la situación con tranquilidad.

“De momento ella no ha recibido nada. Está supertranquila y está preparando la demanda con todas las pruebas de estos dos años junto a sus abogados”, afirmó la colaboradora durante el programa de TVE.

Rocío Muñoz Martín en 'Y ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).
Rocío Muñoz Martín en 'Y ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).

La periodista añadió además que la estrategia judicial de Rocío irá más allá. Según explicó, una vez nazca el bebé solicitará judicialmente una prueba de paternidad para determinar si Omar Montes es el padre del niño.

“Cuando nazca el niño se va a pedir una prueba de paternidad judicial. También se va a incluir en la demanda al padre de Omar Montes por llamarla estafadora y oportunista, porque él sabía que iba a ser abuelo”, añadió Anna Gurgui.

De esta forma, el enfrentamiento entre ambas partes parece estar lejos de terminar. Lo que comenzó como un cruce de declaraciones públicas en distintos programas de televisión amenaza ahora con convertirse en una larga batalla judicial, en la que cada parte, Rocío por un lado y Omar por otro, defenderá su versión de los hechos.

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