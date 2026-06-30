Más madera para los hipotecados: el euríbor se estanca en junio en el 2,80%, pero las cuotas no, subirán 700 € de media al año

Una mujer analiza los extractos de su hipoteca y manifiesta preocupación por el aumento de las cuotas debido a la subida del Euríbor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El euríbor, el índice que quita el sueño a los hipotecados a tipo de interés variable, cerrará junio en el 2,80%, prácticamente el mismo porcentaje con que terminó mayo. Este dato confirma una fase de estabilización después de las fuertes subidas experimentadas por el indicador en marzo, abril y mayo, y tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de subir en junio los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta colocar el precio del dinero en el 2,25%.

El propósito del eurobanco al subir los tipos de interés ha sido frenar la escalada de la inflación, que se situó en mayo en el 3,2% y prevé que alcance una media del 3% durante 2026, claramente por encima de su objetivo del 2%. A partir de ahora, y según viene anunciando, mantendrá un enfoque dependiente de los datos y decidirá reunión a reunión su política monetaria, sin comprometerse de antemano con una trayectoria concreta de tipos.

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Miquel Riera, experto en hipotecas de HelpMyCash, atribuye el estancamiento del euríbor en junio a que los mercados ya descontaban hasta dos subidas de tipos este año y a los intentos de Estados Unidos e Irán de alcanzar un acuerdo de paz: “El euríbor tiende a adelantarse a las decisiones que toma el BCE. Si se prevé un aumento de los tipos, el índice suele remontar en los meses previos a la subida, y si el pronóstico es el contrario, normalmente desciende antes de que se produzca la bajada”.

También Laura Martínez, portavoz de iAhorro, considera que “el euríbor ya había descontado los meses previos lo que iba a pasar porque es algo que el BCE adelantó en las últimas semanas”.

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A pesar de que el índice se ha estabilizado este mes, los hipotecados a tipo variable que revisen en julio las cuotas de sus hipotecas con el dato de junio verán cómo estas vuelven a subir, tanto si la revisión es anual como si es semestral. Esto se explica porque el dato de junio de este año es superior al registrado el mismo mes del año pasado, que cerró en el 2,081%. También ha sido más alto que hace seis meses, cuando cerró en diciembre en el 2,267%.

Según los cálculos de HelpMyCash realizados para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años y con un tipo de euríbor más 1%, las cuotas subirán de 718 a 775 euros mensuales si la revisión es anual, lo que supone 58 euros más al mes y casi 700 euros más al año. Si la actualización es semestral, las mensualidades pasarán de 732 a 775 euros; unos 43 euros más al mes y un incremento de casi 260 euros al semestre.

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Desde el comparador matizan que esas cifras pueden variar en función de las condiciones de cada préstamo hipotecario revisado: de su importe y plazo pendientes, del diferencial sumado al índice para determinar el interés y del tiempo que haya transcurrido desde la formalización de la escritura.

Un segundo semestre pendiente de Oriente Medio y de la inflación

En cuanto al comportamiento del euríbor en el segundo semestre del año, dependerá de si Estados Unidos e Irán consiguen firmar una tregua duradera o si el conflicto continúa. Si logran la paz, la inflación de la eurozona podría bajar hasta situarse cerca del objetivo del 2%, lo que haría que el Consejo de Gobierno del BCE frenara la subida de tipos y los mantuviera en el 2,25%, haciendo que el euríbor permaneciera estable en torno al 2,80%. Incluso podría “bajar un poco y situarse alrededor del 2,6%”, apunta Riera.

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Por su parte, Pedro Ruiz, portavoz de Finanzas Personales de Kelisto, vaticina que “si los precios energéticos se mantienen contenidos y la tregua avanza, es más que probable que el BCE no suba los tipos de nuevo el próximo 22 de julio”. No obstante, reconoce que “los mercados siguen descontando otra subida de 25 puntos básicos antes de que termine el año, que podría producirse en septiembre o en una reunión posterior”.

La cruz de la moneda vendría de que EEUU e Irán no llegaran a un acuerdo y la actual tregua se quedara en nada. En ese contexto, la inflación de la eurozona seguiría subiendo impulsada por el encarecimiento del petróleo, de los combustibles y de la cesta de la compra de los europeos, lo que obligaría al BCE a seguir escalando el precio del dinero hasta cerrar el año con los tipos de interés por encima del 3%.

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Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Laura Martínez incide en que “la evolución de los datos diarios nos marca la tendencia de los próximos meses, lo que apunta a que vamos a tener un euríbor inestable, se va a mover entre el 2,6% y el 2,9%, por lo menos hasta la próxima reunión del BCE en julio”.

Por su parte, Pedro Ruiz considera que el euríbor podría oscilar alrededor de los niveles actuales durante los próximos meses. “Una desescalada duradera del conflicto en Oriente Medio y una moderación clara de la inflación abrirían la puerta a descensos, mientras que un nuevo repunte de la energía o señales de efectos de segunda ronda podrían impulsar otra vez el euríbor”.

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Hipotecarse costará más

Aunque una bajada del euríbor beneficiaría a los hipotecados, no tendrá el mismo efecto sobre los que están pensando en comprar una casa y pedir financiación a la banca, ya que un descenso del índice no abaratará la oferta hipotecaria de los bancos.

“El nivel de competencia entre las entidades no es tan agresivo como hace un año o dos, así que no tienen necesidad de rebajar los intereses de sus hipotecas para captar clientes”, asegura Riera. Incide en que “el elevado precio de la vivienda aumenta el potencial riesgo de impago y desincentiva una reducción de márgenes”.

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También Pedro Ruiz reconoce que en junio los bancos han seguido encareciendo su catálogo de hipotecas, en especial, las de tipo de interés fijo: “De hecho, algunas entidades como Ibercaja o Unicaja aplicaron subidas inmediatamente después de que el BCE subiera los tipos el pasado 11 de junio”. Esos incrementos, junto a los que se han producido anteriormente, han provocado que el interés medio no haya parado de subir tanto mensualmente, un 0,27%, como en tasa interanual, un 5%.

A juicio de Laura Martínez, “hipotecarse hoy es más caro que en los dos meses pasados”. Estima que las entidades financieras no harán cambios importantes sobre sus préstamos hipotecarios durante los meses de verano, pero sí a partir de septiembre.

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“En verano, la firma de hipotecas suele bajar por las vacaciones y muchas operaciones que se iniciaron en junio se terminan firmando en septiembre. Por ello, este año va a ser muy importante intentar firmar la FEIN -aprobación de la hipoteca- cuanto antes para intentar asegurarnos el tipo de interés más bajo posible”, recomienda la portavoz de iAhorro.