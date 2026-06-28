Avance semanal de ‘La Promesa’ del 29 de junio al 3 de julio: continúa la incertidumbre con el bebé de María Fernández

María Fernández se pone de parto y el marqués de Luján la asiste en 'La Promesa' (RTVE).

La Promesa afronta una nueva semana decisiva en TVE tras cerrar sus últimos capítulos con uno de los momentos más angustiosos de la temporada. El nacimiento de la hija de María Fernández, envuelto en una enorme incertidumbre, ha dejado en vilo a los espectadores y abre una nueva tanda de episodios, del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio, marcada por las consecuencias de ese parto, los conflictos familiares y el pulso por el poder dentro del palacio.

El capítulo del viernes puso el broche a una semana especialmente intensa. María Fernández entró en trabajo de parto cuando las circunstancias parecían jugar en su contra y fue Alonso quien, ante la ausencia de ayuda inmediata, tuvo que asistir a la doncella en uno de los momentos más delicados de su vida. Sin embargo, la alegría por el nacimiento del bebé quedó rápidamente empañada por una inquietante escena: el recién nacido no reaccionaba ni rompía a llorar, sembrando la preocupación entre los presentes.

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Ese desenlace deja abiertas numerosas incógnitas que comenzarán a resolverse en los próximos episodios, donde el estado del bebé y las consecuencias del complicado alumbramiento tendrán un importante peso en la historia.

Pero el parto no fue el único acontecimiento destacado. La despedida de Lope y Vera, convertidos ya en marido y mujer, supuso otro de los grandes momentos emocionales. Después de superar numerosos obstáculos, ambos decidieron comenzar una nueva vida lejos de La Promesa, cerrando una etapa que los había convertido en dos de los personajes más queridos por el servicio.

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'La Promesa': El 'Sí, quiero' de Lope y Vera. (RTVE)

Mientras tanto, otra de las grandes noticias llegó de la mano de Ciro. Contra todo pronóstico, el joven decidió permanecer en La Promesa después de que Manuel lograra convencerlo para no marcharse. Aunque inicialmente no trascendieron las razones que motivaron ese cambio de postura, los nuevos capítulos arrojarán luz sobre una negociación que promete traer consecuencias para todos.

Avance semanal del 29 de junio al 3 de julio

Precisamente Manuel seguirá ocupando buena parte del protagonismo durante la próxima semana. El heredero optará por no revelar a Curro los verdaderos motivos que lo llevaron a realizar una importante propuesta empresarial a Ciro, aunque sí decidirá sincerarse con Julieta. Sus sentimientos seguirán creciendo y esa situación terminará generando nuevas tensiones personales.

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Tomasa, la hermana de Petra, podría llegar muy pronto al palacio de La Promesa '(RTVE).

La cuestión económica también seguirá alimentando los enfrentamientos. La decisión de otorgar a Ciro una participación en la empresa no será bien recibida por todos. Leocadia y Lorenzo mostrarán abiertamente su descontento al comprobar que tanto Ciro como Jacobo, que asumirá nuevas responsabilidades sobre las tierras familiares, obtendrán importantes beneficios mientras ellos quedan al margen de ese reparto.

Consciente del malestar que ha generado la operación, Manuel acabará explicando a Alonso y Curro que tomó esa determinación buscando preservar la armonía dentro de la familia. No obstante, las explicaciones no bastarán para calmar los ánimos y el conflicto seguirá creciendo.

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Por otro lado, Adriano continuará viviendo con un fuerte sentimiento de culpa por la traición cometida junto a Martina contra Jacobo. Incapaz de soportar la presión, llegará a plantearle a la joven poner fin a su relación antes de que todo salga a la luz. Martina, por su parte, tampoco atraviesa un buen momento, ya que las continuas discusiones con Jacobo complicarán todavía más una convivencia cada vez más insostenible.

'La Promesa': Alguien ve besarse a Martina y Adriano. (RTVE)

La llegada de un nuevo personaje también alterará profundamente el ambiente del palacio. La inminente visita de Máximo despertará todo tipo de reacciones, especialmente después de que la familia conozca las numerosas exigencias planteadas antes de su llegada. Leocadia será una de las más críticas con esas condiciones.

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Su visita también tendrá consecuencias entre el servicio. Petra descubrirá que Tomasa, su hermana, trabaja precisamente para el duque. Ambas llevan alrededor de quince años sin mantener ningún tipo de relación, por lo que ese inesperado reencuentro promete sacar a la luz viejas heridas aún sin cicatrizar.

La Promesa: Manuel se indigna ante las exigencias de Ciro de pagar las obras de su palacio. (RTVE)

En paralelo, Curro y Ángela encontrarán un motivo para respirar con algo más de tranquilidad. La llegada de Máximo desviará la atención sobre la posible marcha del joven del palacio, permitiéndoles recuperar la complicidad después de haber superado recientemente sus diferencias.

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La semana concluirá con un nuevo pulso entre Manuel y Ciro. El heredero decidirá endurecer su postura y le planteará un ultimátum definitivo: aceptar la participación del 5% que le ofrece en la empresa o renunciar por completo a cualquier beneficio. Una decisión que puede cambiar el futuro de ambos y volver a alterar el delicado equilibrio que reina en La Promesa.