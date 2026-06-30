Paraguay da la campanada y elimina a Alemania en la tanda de penaltis para avanzar a octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Paraguay ha eliminado a Alemania del Mundial tras resistir 120 minutos, empatar 1-1 y resolver la tanda con un 3-4 que ha cambiado el cuadro del torneo. La clasificación de la Albirroja la mete en octavos de final y reabre, 24 años después, la herida del cruce de 2002 que dejó fuera a los guaraníes.

La selección de Gustavo Alfaro ha sobrevivido a un partido en el que Alemania ha monopolizado la posesión con un 79 % del balón en la primera parte y 305 pases, frente a solo 54 de Paraguay, pero ha terminado fuera después de disparar únicamente seis veces entre los tres palos en 120 minutos.

PUBLICIDAD

El equipo paraguayo esperaba en dieciseisavos a una Alemania dominante en el juego y respondió exactamente como había anticipado su seleccionador: concedió la iniciativa, cerró espacios y apostó por una resistencia larga. El premio ha sido un pase a octavos que se decidirá ahora contra el vencedor del Francia-Suecia de este martes en Nueva York.

Golpe de cabeza y ventaja inesperada

En el inicio sí hubo una llegada clara de la Albirroja. Júnior Alonso remató forzado a la salida de un córner en el minuto dos y Manuel Neuer evitó el gol con una mano en una acción que, además, le convirtió en el jugador alemán con más partidos en los Mundiales: 23.

PUBLICIDAD

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany v Paraguay - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 29, 2026 Paraguay's Julio Enciso celebrates scoring their first goal REUTERS/Peter Cziborra

Aquella ocasión fue una excepción en un primer tiempo casi monocolor en la posesión y casi estéril en las áreas. El conjunto alemán movió la pelota, cortó con faltas los intentos de transición de su rival y apenas encontró profundidad ante un bloque bajo ordenado, disciplinado y sostenido alrededor de Orlando Gill.

La vía paraguaya fue otra: contragolpe y estrategia. Así llegó el 0-1 en el minuto 42, cuando Miguel Almirón sacó un córner muy cerrado, Neuer despejó con los puños y una secuencia que comenzó con una barrida decisiva de Damián Bobadilla terminó con un centro de Matías Galarza que Julio Enciso cabeceó solo al palo largo.

PUBLICIDAD

Kai Havertz celebra su gol a Paraguay (IMAGN IMAGES via Reuters/Winslow Townson)

Ese tanto tuvo un peso mayor por el contexto del partido. Era el segundo remate a puerta de Paraguay en toda la noche, después del intento inicial de Alonso, mientras Alemania todavía no había chutado entre los tres palos.

VAR decisivo y tanda de penaltis definitiva

La reacción llegó tras el descanso. Julian Nagelsmann introdujo a Leon Goretzka y, antes de que se cumplieran diez minutos de la segunda parte, Joshua Kimmich colgó un centro que Kai Havertz peinó a la red para el 1-1.

PUBLICIDAD

Jugada del gol anulado a Tah (REUTERS/Pilar Olivares)

El empate no abrió un vendaval inmediato, pues aquella acción fue casi un episodio aislado hasta el minuto 77, cuando la misma conexión entre Kimmich y Havertz volvió a aparecer y Gill respondió con una parada de mucho mérito al cabezazo del delantero alemán.

Alemania empujó en el tramo final y forzó la primera prórroga del Mundial 2026, pero sin convertir su dominio en una cascada de ocasiones. Paraguay siguió encerrado, cada vez más cerca de la tanda que había planteado como horizonte posible desde muchos minutos antes.

PUBLICIDAD

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Alemania contra Paraguay - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, EE. UU. - 29 de junio de 2026 El paraguayo Orlando Gill detiene un penalti fallado por el alemán Nick Woltemade. IMAGN IMAGES vía Reuters/Paul Rutherford

El momento más delicado para la Albirroja llegó en el minuto 102. Jonathan Tah marcó de cabeza en el segundo palo tras un córner botado por Nathanael Brown y Alemania llegó a celebrar el pase, pero el árbitro marroquí Jalal Jayed fue llamado por el VAR cuando Paraguay ya se preparaba para sacar de centro. La revisión cambió la eliminatoria. En el monitor, el colegiado apreció que Waldemar Anton había obstaculizado a Gill y le había impedido defender su portería, de modo que anuló el tanto.

Ese giro empujó el partido definitivamente hacia los penaltis. Allí, el portero paraguayo detuvo dos lanzamientos alemanes y dejó a su equipo con una ventaja que después se complicó, incluido el fallo de Fabián Balbuena, que había entrado únicamente para tirar desde los once metros.

PUBLICIDAD

Paraguay derrota a Alemania y se clasifica para los octavos del Mundial 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Paul Rutherford)

La tanda acabó convertida en una montaña rusa. En el lanzamiento decisivo, Jonathan Tah mandó su disparo por encima del larguero para Alemania y José María Canale selló el pase paraguayo a octavos de final.