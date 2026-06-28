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El grupo de Santiago Segura y José Mota invierte 30 millones de euros para levantar el proyecto de un edificio que lleva 18 años abandonado

La antigua ‘Mole’ de Alcorcón se transformará en Soho City, un complejo cultural con teatro, auditorio y hub audiovisual

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'La Mole' de Alcorcón.
Fachada del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA) en Alcorcón, Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

El antiguo Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA), conocido popularmente como La Mole, tendrá una nueva vida después de casi dos décadas paralizado. El grupo Wonderland, vinculado al productor teatral Luis Álvarez y a nombres como Santiago Segura y José Mota, invertirá cerca de 30 millones de euros para terminar el macrocomplejo, según ha publicado El Mundo.

El proyecto pasará a llamarse Soho City y ocupará la mayor parte de los edificios del antiguo CREAA, una infraestructura impulsada entre 2008 y 2009 con la aspiración de convertir Alcorcón en un referente cultural. La obra quedó suspendida en 2012, cuando ya se había ejecutado buena parte del complejo y después de una inversión pública superior a los 100 millones de euros.

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Desde entonces, el edificio se ha convertido en uno de los grandes símbolos de los proyectos fallidos en la Comunidad de Madrid: una construcción de grandes dimensiones, situada junto al parque de los Castillos, abandonada durante años y atravesada por reproches políticos entre PSOE y PP.

Un proyecto cultural bloqueado desde hace más de una década

El antiguo CREAA fue concebido como un gran espacio dedicado a las artes escénicas, la música y la creación cultural. El complejo estaba formado por nueve edificios, aunque nunca llegó a entrar plenamente en funcionamiento. Durante años se sucedieron distintos intentos de reactivación, desde propuestas universitarias hasta proyectos culturales, pero ninguno llegó a materializarse.

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Ahora, el Ayuntamiento de Alcorcón ha confirmado la adjudicación del complejo a Wonderland Group, liderado por Luis Álvarez, para poner en marcha Soho City. El recinto seguirá siendo público, pero su gestión quedará en manos de la empresa durante 50 años, sin inversión directa por parte del Consistorio, según ha explicado el Gobierno municipal.

A cambio, Wonderland abonará al Ayuntamiento un canon anual de 215.000 euros, según EFE. La inversión prevista para completar el recinto rondará los 30 millones de euros.

Primeras imágenes de 'Torrente presidente', la nueva película de Santiago Segura en la que el famoso expolicía participará en política. (X)

Teatro, circo, auditorio y rodajes

Soho City ocupará ocho de los nueve edificios del antiguo CREAA. El noveno se reservará para Atenpro, un centro nacional de referencia para la atención y protección de víctimas de violencia de género y de sus hijos, cedido a la administración estatal y financiado con fondos europeos.

El nuevo proyecto mantendrá parte de la idea original del complejo cultural. Según el Ayuntamiento, el recinto contará con un espacio circense, una sala configurable para grandes espectáculos, un conservatorio de música y un auditorio. Cadena SER cifra la capacidad del teatro en más de 1.600 butacas y señala que el complejo superará los 66.000 metros cuadrados.

A estos usos se sumará un hub audiovisual destinado a la producción de series y películas. La intención de los promotores es convertir el recinto en un polo vinculado a las artes escénicas, el ocio, la formación y la actividad audiovisual.

El papel de Wonderland

Wonderland Group es el grupo que asumirá la recuperación del complejo y está vinculado a distintos espacios culturales y teatrales, entre ellos el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, el Teatro Pavón, el Teatro Serrano y el Castillo de Pedraza.

La presentación pública de Soho City está prevista para diciembre de este año, aunque todavía no hay un calendario cerrado para la apertura de cada espacio. El objetivo municipal es que durante 2026 todos los edificios del antiguo CREAA estén ya en funcionamiento o en fase avanzada de reforma.

La oposición pide revisar el expediente

La recuperación del complejo también tiene lectura política. Telemadrid ha informado de que la oposición quiere llevar el expediente a la Cámara de Cuentas para revisar la concesión. El Gobierno local, por su parte, defiende que la adjudicación permite desbloquear una infraestructura abandonada desde hace años sin cargar nuevas inversiones al presupuesto municipal.

La operación pone fin, al menos sobre el papel, a 18 años de bloqueo en torno a uno de los edificios más reconocibles de Alcorcón. Un macroproyecto que nació como emblema cultural quedó paralizado tras una fuerte inversión pública y ahora queda en manos de un grupo privado para intentar convertirse en una ciudad del espectáculo.

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