Comprar casa en Madrid ya exige más de 124.000 euros de entrada: lo mismo que una vivienda completa en otras comunidades

Cartel de 'se vende' en balcón de una vivienda en venta de un edificio de Madrid (Alberto Ortega / Europa Press)

Para comprar una vivienda en Madrid necesitas ahorrar una entrada que en otras comunidades autónomas te permitiría pagar una casa completa. La parte no financiada por la hipoteca supera los 124.000 euros de media, una cantidad equivalente al precio medio de una vivienda en Castilla-La Mancha y superior al de Extremadura, según cálculos propios a partir de la estadística inmobiliaria de abril del Consejo General del Notariado.

El precio medio de la vivienda en la Comunidad de Madrid se situó en abril en 3.870,6 euros por metro cuadrado, mientras que la superficie media de las operaciones fue de 104 metros cuadrados. Con esos datos, el precio medio estimado de una vivienda transmitida en la región supera los 402.000 euros.

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Por su parte, la hipoteca media para comprar vivienda en Madrid fue de 278.224 euros y cubrió, también de media, el 69% del precio. Así, la parte no financiada, lo que se conoce como la entrada, se sitúa en más de 124.000 euros. Una cifra que ni siquiera incluye impuestos, notaría, registro, gestoría ni otros gastos asociados a la compraventa.

Una entrada que da para una vivienda completa

Al comparar la entrada necesaria para adquirir una vivienda en Madrid con otros territorios de España, encontramos que en Castilla-La Mancha el precio medio de una casa entera ronda los 123.100 euros, según los mismos datos del Consejo General del Notariado. La diferencia es aún mayor en Extremadura, donde el precio medio estimado de una vivienda se sitúa en unos 96.200 euros.

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La cifra también se queda muy cerca del precio medio de una vivienda en Castilla y León, donde se acerca a los 136.700 euros. También en la Región de Murcia, donde se sitúa en unos 146.300 euros, apenas 20.000 euros más por una casa completa.

Lo que le costó comprar una casa en Madrid a la generación X y lo que pagan los ‘millennials’ o los Z: el precio de la vivienda crece hasta un 46% en una década.

Ni con hipoteca basta

Madrid es la comunidad donde más compradores recurren a una hipoteca para comprar vivienda. En abril, el 85,3% de las compraventas en la región se hicieron con préstamo hipotecario, el porcentaje más alto de España, según el Consejo General del Notariado.

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Pero eso no significa que el acceso sea más fácil. Aunque la mayoría de las operaciones se financian, la hipoteca media solo cubre el 69% del precio, de modo que el comprador tiene que aportar el 31% con sus propios ahorros.

La diferencia con el conjunto del país es amplia: en España, el 55,6% de las compraventas se hicieron con hipoteca y el préstamo medio para adquirir vivienda fue de 181.533 euros, casi 97.000 euros menos que en Madrid.

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Se venden menos casas, y no precisamente más baratas

En la Comunidad de Madrid se están firmando menos operaciones, pero eso no ha rebajado los precios. En abril se registraron unas 6.401 compraventas de vivienda, un 11,3% menos que en el mismo mes del año anterior, según los datos del Consejo General del Notariado.

Al mismo tiempo, el precio medio por metro cuadrado subió un 10,4% interanual en la región, por encima del avance medio nacional, que fue del 9,4%. La superficie media de las viviendas transmitidas también bajó un 5,2%.

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Es decir, se compran menos viviendas, son algo más pequeñas de media y el metro cuadrado es más caro. Una combinación que mantiene alto el precio final de la operación y obliga al comprador a llegar a la firma con más ahorro previo.

La hipoteca media también sube

El número de hipotecas para comprar vivienda también bajó en Madrid, aunque menos que las compraventas. En abril se redujeron un 5,7% interanual, mientras que el importe medio del préstamo subió un 1,9%.

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En este sentido, quienes consiguen comprar necesitan financiar cantidades cada vez más altas. En la Comunidad de Madrid, la hipoteca media para adquirir vivienda alcanzó los 278.224 euros, frente a los 181.533 euros de media nacional. Y a esa cantidad se suma todo lo que queda fuera de la financiación.