Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 29 de junio al 3 de julio: el embarazo de Matilde y la sed de venganza de Victoria

Victoria carga contra Mercedes y la acusa de sus males en 'Valle salvaje' (RTVE).

La próxima semana llegará cargada de giros decisivos en Valle Salvaje. La ficción diaria de TVE afronta unos capítulos en los que varias tramas alcanzarán un punto de máxima tensión, con un embarazo inesperado, un bebé desaparecido, una búsqueda desesperada y una Victoria cada vez más acorralada, dispuesta a cruzar cualquier límite para evitar su caída.

Uno de los acontecimientos que marcará los próximos episodios será la confirmación del embarazo de Matilde. Después de que muchos personajes pensaran que todo respondía a una manipulación ideada por Victoria, la noticia demuestra que la joven realmente espera un hijo. La revelación llena de felicidad tanto a Matilde como a Atanasio, aunque esa alegría pronto podría verse empañada por las consecuencias que traerá consigo.

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La venganza de Victoria revoluciona ‘Valle Salvaje’

Quien recibe la noticia de forma muy distinta es Benigna. La curandera comprende que el descubrimiento desmonta por completo la estrategia que había sostenido Victoria durante las últimas semanas y teme la reacción de la antigua duquesa. Sus sospechas no tardarán en confirmarse cuando Victoria, cada vez más desesperada, tome una decisión extrema que pondrá en serio peligro la vida de Matilde.

Victoria será humillada en 'Valle Salvaje' (RTVE)

La situación personal de Victoria continúa deteriorándose tras ser acusada formalmente de bigamia. Don Aurelio le comunica que, una vez concluya la investigación, será llevada ante un tribunal para responder por haberse casado con José Luis mientras Dámaso seguía con vida. La noticia desata la ira de la mujer, que deja de distinguir entre aliados y enemigos.

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Convencida de que ha sido traicionada, Victoria carga primero contra Mercedes, a quien culpa de haberle prometido la ayuda del obispo sin que finalmente llegara ese respaldo. Sin embargo, Dámaso tiene otra teoría y señala directamente a don Hernando como el verdadero responsable del endurecimiento de la postura de la diócesis.

Precisamente don Hernando da un paso más en su enfrentamiento con la antigua duquesa. Junto a José Luis solicita a don Aurelio que imponga el castigo más severo posible contra Victoria. La petición sorprende incluso a quienes conocen el conflicto y obliga a Dámaso a intervenir para intentar frenar unas consecuencias que podrían resultar irreversibles.

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Hernando pide a Aurelio el máximo castigo para Victoria en 'Valle salvaje' (RTVE).

Mientras tanto, otra de las grandes incógnitas de la semana gira en torno a la desaparición de Rosalía y de la pequeña María. Luisa y Bárbara intentan alertar al resto de habitantes del Valle sobre lo ocurrido, pero Leonor les impide abandonar la habitación de Rafael, bloqueando cualquier intento de búsqueda inmediata.

Lejos del Valle, Rosalía continúa huyendo con la niña entre sus brazos. En plena travesía por el bosque, promete emocionada que jamás volverán a ser separadas, una escena que añade aún más incertidumbre sobre el destino de ambas y que mantiene abiertas numerosas incógnitas.

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En paralelo, la historia sentimental de Martín y Pepa también vivirá momentos especialmente delicados. Después de que él confesara que sigue enamorado de ella, la cocinera le reprocha haber elegido precisamente la víspera de su boda con Francisco para sincerarse. Aun así, Martín insiste en que le resulta imposible olvidar todo lo que vivieron juntos, dejando claro que sus sentimientos permanecen intactos.

Enriqueta tiene una idea para saldar la deuda en 'Valle salvaje' (RTVE).

Las intrigas tampoco se detienen alrededor de Enriqueta. Cansada de esperar el dinero que le deben los Gálvez de Aguirre, presenta a don Hernando una nueva propuesta para saldar la deuda. La idea resulta tan escandalosa que el marqués la rechaza de inmediato, aunque eso no hará que la mujer abandone sus planes.

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Además, Enriqueta presiona a Braulio para que acelere su conquista de Manuela, convencida de que esa relación puede beneficiarla. Sin embargo, el joven continúa encontrándose con las dudas de la muchacha, que vuelve a sacar a relucir el misterioso accidente de las escaleras, dejando entrever que podría sospechar que no fue un simple percance.

Pero el momento más inquietante llegará cuando Victoria, completamente acorralada y sin margen de maniobra, dé rienda suelta a su lado más oscuro. Tras descubrir que Matilde realmente está embarazada, ordenará a Benigna cometer un crimen que podría cambiar para siempre el rumbo de la serie.

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