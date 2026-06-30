La Universidad Complutense suspende durante un año a Juan Carlos Monedero por acoso sexista

Imagen de archivo del cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

La Universidad Complutense de Madrid ha suspendido durante un año al cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por acoso sexista, según una información adelantada por El País. El cofundador de Podemos y profesor de Ciencias Políticas fue denunciado hace un año por una alumna ante la Unidad de Igualdad, el órgano encargado de gestionar el acoso sexual y sexista en la institución académica.

La denuncia se sumó a dos acusaciones previas recibidas por Podemos en septiembre de 2023. En una de ellas, una militante del partido relató que Monedero habría tenido comportamientos inapropiados hacia mujeres jóvenes, tanto en entornos del partido como en el campus de Somosaguas, donde imparte clases.

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