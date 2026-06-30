La policía incauta más de 1.000 kilos de drogas sintéticas y sustancias químicas que iban a entrar en Ibiza desde Países Bajos

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que se dedicaba a la introducción de grandes cantidades de drogas sintéticas en Ibiza utilizando maletas procedentes de Países Bajos . La operación se ha saldado con dos registros, uno en la isla y otro en la ciudad neerlandesa de Róterdam. Los agentes han intervenido un total de 50 kilos de ketamina, 22 kilos de éxtasis en Ibiza y, en Países Bajos, 100 kilos de MDMA y 1.100 kilos de precursores químicos . Dos personas han sido detenidas como presuntas responsables del delito de tráfico de drogas y ambas han ingresado en prisión.

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