Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

La selección de Austria tras clasificarse para dieciseisavos (REUTERS/Phil Noble)

Austria consiguió sellar una histórica clasificación para dieciseisavos del Mundial 2026. Y más cuando en ese mismo grupo se encuadra una Argentina liderada por Messi. Sabían que el liderazgo del grupo iba a ser misión casi imposible, pero estaban dispuestos a luchar por un segundo puesto. Y eso hicieron. La selección austríaca afrontó los encuentros con esa idea en la mente. Lo consiguieron en el último minuto de la fase de grupos. Los de Ralf Rangnick consiguieron el pase a la siguiente ronda imponiendo su particular estilo de juego. Es ese estilo el que podría jugarle una mala pasada a España.

Para conocer un poco más a fondo quién es la selección a la que se enfrenta La Roja, vamos a analizar los tres partidos de Austria en la fase de grupos. Una selección que ha convertido la presión alta en su mejor arma, como ya evidenció durante toda la fase de grupos.

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Austria - Jordania

El debut de la selección austríaca en el Mundial lo encaraban con ganas y dudas a partes iguales. Hacía 28 años, desde Francia 1998, que Austria no participaba en una cita mundialista. Su primer encuentro, sin embargo, decía otra cosa. Su primer rival a batir fue Jordania. El partido comenzó con los austríacos dominando el partido, con la posesión a favor y las bandas como mejores armas, ante el cierre con cerrojo de la puerta central. La presión alta, característica en su juego, hizo el resto.

Mundial 2026 - Austria 3 - Jordania 1 - ES

En el minuto 21 llegó el primer gol de Austria de las botas de Schmid. Recompensa a unos 20 minutos impecables. Sin embargo, tras esa ventaja en el marcador llegó la caída en picado. Jordania, viendo la situación, cambió la estrategia y pasó de un bloque bajo a adelantar sus líneas para cortar la circulación rápida de los austríacos. Convirtieron esa presión alta del rival en una oportunidad para mandar balones largos a la espalda de los rivales. El partido cambió rápidamente de tónica, con Jordania luchando por volver a las tablas. Y llegaron en el minuto 50, gracias a Olwan.

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Los jordanos estaban dominando el partido, pero los minutos hicieron mella en el equipo y el cansancio empezó a aparecer. Un gol anulado de Arnautovic pudo volver a adelantar a Austria. No lo hizo, pero hundió a Jordania. Un gol en propia de Al Arab, que hasta entonces había sido el mejor en la línea defensiva; les remató. Y un penalti a favor de Austria terminó de poner la guinda, en un partido donde los austríacos mostraron luces y sombras, a pesar de imponerse por 3-1.

Argentina - Austria

El segundo duelo de Austria fue ante Argentina, una de las favoritas para hacerse con la Copa del Mundo. Cuando te enfrentas a una selección liderada por un Messi en estado de gracia, pocas cosas pueden hacerse para detener la derrota. El delantero argentino ha aterrizado en la cita mundialista dispuesto a liderar a su país hasta el final y está poniendo todo su empeño en esa misión. Bajo ese contexto se presentaba Austria como segundo rival a batir en la fase de grupos.

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Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0 - ES

Poco pudieron hacer los de Ralf Rangnick para frenar a una Argentina que movió el balón hasta encontrar su estrella. El resto era historia o, mejor dicho, magia. Austria tuvo alguna ocasión, pero la defensa argentina, muy sólida en lo que va de torneo, frenó cualquier embestida y, desde atrás, vuelta a empezar la jugada. Mover el balón hasta encontrar a Messi y dejar que el 10 hiciera el resto. ¿El resultado? Dos goles y un penalti fallado del delantero.

Austria - Argelia

Con una victoria y una derrota en sus dos primeros partidos, Austria sumaba tres puntos y necesitaba, al menos, un empate para sellar su clasificación a dieciseisavos. A Argelia también le valían las tablas y algunos especulaban sobre un resultado que nunca llegó a ponerse sobre la mesa. Un pacto entre caballeros nunca estuvo en los planes de ninguna de las dos selecciones. Con los resultados ya definidos, ambos sabían que una derrota los dejaba fuera del Mundial.

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Austria abrió el marcador a los 28 minutos gracias a un pase largo de David Alaba que encontró a Marko Arnautovic dentro del área, quien definió al segundo palo ante Oussama Benbot. Poco después, Argelia igualó antes del descanso con un gol de Rafik Belghali tras una jugada insólita: el balón iba a salir por córner, pero pegó en el palo de la bandera y un jugador argelino aprovechó la situación. En el segundo tiempo, Austria volvió a adelantarse a los 10 minutos con un gol de Marcel Sabitzer, pero cinco minutos después, Riyad Mahrez empató nuevamente para Argelia.

A partir de entonces, el partido perdió intensidad, con ambos equipos conformes con el empate, y la posesión de balón se volvió intrascendente. El técnico de Argelia intentó hacer cambios, pero la pelota no salía del campo. En el tiempo añadido, Mahrez marcó su segundo gol y dio la ventaja a Argelia. Sin embargo, en el minuto 95, Sasa Kalajdzic empató para Austria, sellando el 3-3. Austria se enfrentará a España y Argelia a Suiza en la siguiente ronda, tras un desenlace inesperado en un partido que parecía destinado al empate.

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Los jugadores de Austria celebrando un gol ante Argelia (Reuters/Denny Medley)

Los austríacos sellaban así su clasificación para dieciseisavos, donde se enfrentarán a una España mermada por las lesiones en sus extremos. Nico Williams y Yeremy Pino causaron baja tras el partido ante Uruguay. Se unían así en la enfermería a Víctor Muñoz, que todavía no ha disfrutado de minutos en la cita mundialista. El duelo, programado para el jueves 2 de junio, será a muerte. Dos selecciones con un mismo objetivo: el pase a octavos de final. Solo una podrá seguir avanzando en la aventura mundialista. Solo una podrá seguir soñando con la Copa del Mundo.