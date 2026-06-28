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El regreso del príncipe Harry a Reino Unido se queda en el aire: le deniegan la protección a Meghan Markle y sus hijos

Los medios británicos apuntan a que el hijo de Carlos III podría finalmente acudir en solitario a los Juegos Invictus

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El príncipe Harry y Meghan Markle con sus hijos en Disney. (Instagram @meghan)
El príncipe Harry y Meghan Markle con sus hijos en Disney. (Instagram @meghan)

El esperado regreso del príncipe Harry al Reino Unido podría producirse finalmente sin la compañía de Meghan Markle y de sus hijos, Archie y Lilibet. Cuando todo apuntaba a que los duques de Sussex realizarían su primer viaje familiar a territorio británico en cuatro años, un nuevo revés relacionado con la seguridad ha vuelto a sembrar incertidumbre sobre los planes del matrimonio.

Según publica The Sun, el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Personalidades Públicas (RAVEC) ha decidido mantener su postura y no conceder al duque de Sussex un dispositivo especial de protección durante su estancia en el país. La resolución llega apenas unos días antes del inicio de la agenda oficial prevista para principios de julio y reabre un conflicto que Harry mantiene desde que dejó de formar parte activa de la familia real en 2020.

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Ni el Príncipe Harry ni Meghan Markle están dispuestos a estar lejos de sus hijos y lucharon por tener la custodia de ambos.
Príncipe Harry y Meghan Markle con sus hijos. (IMAGEN DE ARCHIVO).

La decisión afecta especialmente a la posibilidad de que Meghan Markle y los dos hijos de la pareja viajen al Reino Unido. Aunque hasta hace apenas unas horas distintas informaciones aseguraban que toda la familia tenía previsto desplazarse desde California para participar en los actos vinculados a los Juegos Invictus de 2027, ahora ese escenario vuelve a estar en revisión.

Fuentes cercanas al entorno de los Sussex aseguran que Harry mantiene su intención de cumplir con los compromisos institucionales ya adquiridos, pero que la presencia de su esposa y de los pequeños dependerá de las garantías que puedan ofrecerse respecto a su seguridad. “Harry está reconsiderando la situación. En definitiva, hará todo lo posible para encontrar la manera de traerlos sanos y salvos”, señala una persona citada por el citado medio.

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Una causa por la que lleva años luchando

El cambio de escenario llega después de que el hijo menor del rey Carlos III agotara prácticamente todas las vías judiciales para recuperar el nivel de protección policial del que disfrutaba antes de abandonar sus funciones como miembro de la monarquía. Hace unos meses perdió el recurso con el que pretendía restablecer la cobertura permanente financiada por el Estado durante sus visitas al Reino Unido.

El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan, duques de Sussex, desembarcan tras navegar por el puerto de Sídney con veteranos de la comunidad Invictus Australia, en Sídney, Australia, el 17 de abril de 2026. (REUTERS/Hollie Adams)
El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan, duques de Sussex, desembarcan tras navegar por el puerto de Sídney con veteranos de la comunidad Invictus Australia, en Sídney, Australia, el 17 de abril de 2026. (REUTERS/Hollie Adams)

En los últimos días se había especulado incluso con la posibilidad de que se convocara una reunión específica para revisar nuevamente su situación de riesgo. Sin embargo, según las últimas informaciones, ese encuentro no llegó a celebrarse y el organismo competente habría decidido mantener sin cambios la protección actualmente asignada.

A pesar de ello, el ofrecimiento realizado por el rey Carlos III para que Harry y su familia se alojen en una residencia real durante esos días continúa vigente. Diversos medios apuntan a que el alojamiento podría situarse en el Palacio de Buckingham, una medida pensada precisamente para reforzar las condiciones de seguridad durante su estancia.

El viaje tenía además un importante componente personal. Uno de los principales deseos del duque de Sussex era presentar por fin a Archie y Lilibet parte de la familia paterna y propiciar un reencuentro con el monarca, que apenas ha podido compartir tiempo con sus nietos desde que la familia se instaló definitivamente en Estados Unidos.

El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, con su hijo pequeño, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, 8 de mayo de 2019. (SHUTTERSTOCK).
El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, con su hijo pequeño, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, 8 de mayo de 2019. (SHUTTERSTOCK).

Su ‘reencuentro’ con Lady Di

También estaba prevista una visita especialmente emotiva a Althorp House, la residencia histórica de la familia Spencer donde descansan los restos de la princesa Diana. Harry pretendía mostrar por primera vez a sus hijos el lugar en el que está enterrada su abuela, un enclave cargado de simbolismo para él.

La tumba de Diana se encuentra situada en una pequeña isla dentro de la finca familiar de Northamptonshire y permanece cerrada al público. El príncipe ha regresado allí en numerosas ocasiones desde el fallecimiento de su madre en 1997 e incluso llevó a Meghan Markle a conocer ese lugar en 2022, coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario de la muerte de la princesa.

En sus memorias, Harry recordó aquella visita con unas palabras cargadas de emoción: “Ninguna visita a este lugar fue fácil, pero esta... 25 aniversario y la primera vez de Meg. Por fin, traía a la chica de mis sueños a casa para que conociera a mamá”. Ahora, ese esperado momento podría aplazarse de nuevo si finalmente Archie y Lilibet permanecen en California.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

La agenda oficial del príncipe, en cualquier caso, sigue adelante. Entre el 7 y el 11 de julio participará en diversos actos relacionados con los Juegos Invictus que se celebrarán en Birmingham en 2027, además de visitar el Hospital Infantil de la ciudad con motivo del vigésimo aniversario de uno de sus programas de enfermería pediátrica.

Por el momento, no existe una confirmación definitiva sobre si Meghan y los niños viajarán finalmente junto a él. La decisión dependerá de la evolución de las conversaciones sobre seguridad en los próximos días. Lo que parecía llamado a convertirse en un histórico regreso familiar al Reino Unido vuelve así a quedar rodeado de incógnitas, en un asunto que continúa reflejando las tensiones existentes entre Harry y las autoridades británicas respecto a la protección de su familia.

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