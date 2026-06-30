Los famosos también quieren venderte “su” línea de móvil: qué hay detrás de las operadoras que no tienen red propia

Bertín Osborne y Antonio Resines junto a un smartphone con una tarjeta SIM y los logos de Lidl Connect y Barça Mobile (Montaje Infobae con imágenes de Europa Press)

Cada vez más marcas ajenas a las telecomunicaciones quieren entrar en el mercado del móvil. Famosos, clubes deportivos, supermercados o empresas de otros sectores presentan sus propias operadoras como una forma de llegar directamente a sus comunidades de clientes. Pero tener una marca de telefonía no siempre significa tener una red propia: muchas funcionan como operadores virtuales y usan infraestructuras alquiladas a grandes telecos.

El gancho puede ser una cara conocida, una bandera, un escudo de fútbol o una causa social. La promesa es sencilla: contratar la línea con una marca con la que el cliente ya tiene afinidad. Sin embargo, en muchos casos la realidad es que detrás de estas compañías no hay antenas propias, sino grandes acuerdos con operadores que sí tienen red.

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Este fenómeno ha ganado visibilidad recientemente con casos como Española de Telefonía, vinculada a Bertín Osborne, o Barça Mobile, impulsada por el F.C. Barcelona junto a New Era Visionary Group. A ellos se suman otros proyectos en preparación, como el operador de fibra y móvil que Lidl prevé lanzar en España, según publicó Cinco Días.

Ahora bien, para el consumidor, el nombre que aparece en la publicidad no debería ser lo decisivo. Aunque la tarifa llegue de la mano de una celebridad o de una marca favorita, lo importante es saber qué se está contratando: qué red sostiene la cobertura, qué condiciones se firman, qué derechos tiene el cliente y cómo responde la empresa si hay problemas.

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Qué hay detrás de una operadora sin red propia

Los operadores móviles virtuales, conocidos como OMV, venden servicios de telefonía móvil -y en algunos casos fibra- sin desplegar una red propia de antenas o infraestructuras físicas. Para prestar el servicio, alquilan el acceso a redes de otros operadores mediante acuerdos mayoristas.

Ese modelo facilita que una marca lance una oferta comercial sin construir desde cero una red de telecomunicaciones, pero también limita el negocio: si depende de la infraestructura de otra compañía, debe pagar por ese acceso y tiene menos margen para competir solo por precio.

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El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha asegurado que el 98,3 por ciento de los consumidores siguen recibiendo llamadas comerciales no solicitadas cuando se cumple un año de su prohibición, por lo que la organización ha puesto en marcha una plataforma de afectados por el spam telefónico para ayudarles a denunciar estas irregularidades. (Fuente: FACUA)

La propia Española de Telefonía aclara que opera con red de Movistar. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, explica a Infobae que esa información debe estar clara para el consumidor: “Efectivamente debe aclararlo”, señala sobre el uso de la red real que sostiene el servicio.

La diferencia importa porque el usuario puede contratar atraído por una persona concreta, pero la cobertura final no depende de esa marca en abstracto, sino de la red sobre la que opere. Por eso, antes de cambiar de compañía, conviene comprobar qué infraestructura utiliza, qué empresa está detrás del contrato, si existen permanencias, cuál será el precio después de las promociones y qué canales de atención y reclamación ofrece.

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Por qué una marca quiere vender una línea móvil

La telefonía tiene algo muy valioso para cualquier marca: una relación mensual con el cliente. No es una compra puntual, como llenar la cesta del supermercado o adquirir una entrada para un partido, sino un servicio recurrente que se paga todos los meses y que forma parte de la vida cotidiana.

Ahí está buena parte del atractivo: vender una línea móvil puede servir para fidelizar clientes, ofrecer descuentos cruzados, reforzar una comunidad o ampliar la presencia de una marca en el día a día del consumidor. No se trata solo de vender gigas, llamadas o fibra, sino de convertir la tarifa en una extensión de una identidad comercial.

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En el caso de Barça Mobile, el club anunció en 2024 el lanzamiento de una marca propia de telefonía junto a New Era Visionary Group y Orange, dentro de un acuerdo que también incluía conectividad para el futuro Spotify Camp Nou. La propuesta se dirige de forma natural a socios y aficionados, una comunidad que ya mantiene una relación emocional y comercial con el club.

Un usuario revisa su smartphone mostrando la pantalla principal con iconos de aplicaciones populares como WhatsApp, Gmail, Netflix y una aplicación bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lidl, por su parte, prepara su entrada en España replicando modelos ya desarrollados en otros países europeos, según publicó Cinco Días. La lógica es distinta, pero el fondo se parece: aprovechar una base amplia de clientes, una aplicación de fidelización y una red de tiendas para ofrecer servicios adicionales vinculados al ahorro.

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El famoso no es el problema

El uso de caras conocidas en campañas de telecomunicaciones no es nuevo. Facua matiza que la presencia de famosos no supone por sí misma una señal de alerta. Sánchez recuerda ejemplos anteriores como Antonio Resines en MásMóvil o Ernesto Sevilla en Lowi. “Usar famosos es habitual”, resume.

El foco, según la organización, no está en que una empresa recurra a un rostro popular, sino en si cumple con sus obligaciones y si la información que recibe el usuario es clara. En el caso de Española de Telefonía, Facua ha denunciado a la compañía por un conjunto de presuntas irregularidades que, según la asociación, afectan a ámbitos como la publicidad, la información contractual, la protección de datos y la atención al cliente.

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Sánchez sostiene que lo detectado en esta compañía es excepcional dentro del sector. “El cúmulo de irregularidades que hemos visto en este caso no nos lo hemos encontrado nunca”, afirma. Según explica, las operadoras presentes en el mercado suelen incluir información sobre política de privacidad, datos de la empresa responsable e información precontractual, aunque luego puedan cometer otro tipo de irregularidades en materia de calidad o publicidad.

Facua también ha llevado a la Fiscalía uno de los elementos de la campaña de Española de Telefonía por posibles delitos de publicidad engañosa y estafa. Se trata, según la asociación, de un test de velocidad que no mediría la conexión real del usuario, sino que ofrecería un resultado aleatorio para hacerle creer que navegaba más lento de lo que realmente navegaba.

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Ilustración animada muestra a Gemini y ChatGPT asistiendo a una persona a identificar posibles fraudes en su celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía ya había sido denunciada por Facua ante distintos organismos públicos por vulnerar, presuntamente, varias normas de consumo, competencia, protección de datos y servicios digitales.

Ese es el punto clave para el consumidor: una cara amiga transmite confianza, pero no sustituye a la letra pequeña. Contratar una línea móvil implica ceder datos personales, portar un número y aceptar unas condiciones de servicio, así que no es una decisión que convenga tomar solo por afinidad.

Un mercado dominado por las grandes redes

La aparición de nuevas marcas no significa que el mercado esté fragmentado en la misma medida. Los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) muestran que las líneas móviles rozaron los 63 millones en España en mayo de 2026. Movistar, Vodafone y MasOrange concentraban el 85,6% de las líneas móviles, según la CNMC.

La concentración también es elevada en banda ancha fija. Los tres grandes grupos reunían el 80% de las líneas y, si se añade Digi, el porcentaje ascendía al 94,4%. Es decir, aunque el escaparate comercial se llene de nuevas marcas, buena parte del mercado sigue apoyándose en las grandes infraestructuras y en operadores con mucha escala.

Ese dominio de las grandes redes marca el límite de muchas telecos de nicho. Una marca puede tener tirón, comunidad o notoriedad, pero después tiene que competir en precio, cobertura y atención al cliente. Por eso, la nueva moda de las operadoras “propias” tiene dos caras: a las empresas les abre una vía para fidelizar clientes en un servicio que se paga cada mes; pero al usuario le obliga a estar más atento, comprobar qué red sostiene la línea, qué condiciones acepta y quién responde si algo sale mal.