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El secretario de Estado de Vivienda deja temporalmente el cargo debido a un cáncer

El número dos de Vivienda, David Lucas, seguirá un tratamiento oncológico en la sanidad pública

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El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, durante la inauguración del Salón Internacional Inmobiliario de Madrid 2026.
El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, durante la inauguración del Salón Internacional Inmobiliario de Madrid 2026. (Europa Press)

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas Parrón, suspenderá toda su actividad desde este martes después de saber que tiene cáncer, según ha anunciado en sus redes sociales. El número dos del ministerio dejará de forma temporal su actividad pública para poder seguir su tratamiento.

“Debido a un proceso cancerígeno voy a suspender de forma temporal mi agenda y actividad pública como secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana para afrontar el tratamiento oncológico”, ha explicado en una publicación en su perfil de Twitter (ahora X). Lucas ha aprovechado para hacer un alegato en pos de la sanidad pública española, “la mejor”. Según el secretario de Estado, este sistema es “garantía para retomar pronto mi actividad política”.

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La publicación se ha llenado de mensajes de apoyo de diversas figuras, entre ellas la secretaria adjunta a Organización y de Coordinación Territorial del PSOE, Elisa Garrido, quien le desea una “pronta recuperación”.

El número 2 de Vivienda deja en cargo temporalmente

Mensaje de David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, en sus redes sociales. (Twitter/X)
Mensaje de David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, en sus redes sociales. (Twitter/X)

Lucas Parrón es el número dos del ministerio que dirige la ministra Isabel Rodríguez, cargo que ostenta desde el 29 de noviembre de 2023. Nació en Madrid en 1968 y es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.

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A lo largo de su trayectoria ocupó cargos como secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; secretario general de Agenda Urbana y Vivienda; senador electo por Madrid en la XII legislatura; alcalde de Móstoles; portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y teniente de alcalde de Getafe.

También fue presidente de la Delegación Española en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa y de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias, además de responsable de la implementación de la Agenda 2030 en municipios españoles.

En el ámbito municipal, presidió la Mancomunidad de Municipios del Sur, fue vicepresidente de la Federación de Municipios de Madrid y presidente de su Comisión de Hacienda. En el plano docente, dio clases en la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Nebrija y la Universidad Complutense.

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