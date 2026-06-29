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Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Costa de Marfil-Noruega; Francia-Suecia y México-Ecuador serán los tres encuentros de la ronda eliminatoria

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Mbappé, Haaland y Fidalgo serán algunos de los jugadores de esta jornada del 30 de junio en el Mundial 2026 (Composición Infobae)
Mbappé, Haaland y Fidalgo serán algunos de los jugadores de esta jornada del 30 de junio en el Mundial 2026 (Composición Infobae)

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 inician ya su tercera jornada este martes 30 de junio con tres partidos que permitirán conocer qué selecciones continuarán en el torneo. Costa de Marfil y Noruega serán las primeras en verse las caras en Estados Unidos.

Los africanos, clasificados por primera vez a las eliminatorias, se verán las caras ante una selección de Noruega que rotó por completo ante Francia en el último encuentro, en el que fue derrotada por 1-4, y pasó como segunda de su grupo con seis puntos. Costa de Marfil viene de vencer a Curazao por 0-2, con doblete de Pépé y ser también segunda con los mismos puntos en el Grupo E. El vencedor se enfrentará a Brasil.

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El segundo partido enfrentará a Francia y Suecia, primera y tercera de sus respectivos grupos. Los subcampeones del mundo barrieron a Noruega con un Dembélé inconmensurable, pues anotó tres de los cuatro goles del encuentro. Por su parte, los de Graham Potter empataron ante Japón para certificar su clasificación como una de las mejores terceras.

México y Ecuador cerrarán la jornada con los de Javier Aguirre jugando como locales en el Estadio Azteca tras haberse clasificado como líderes de grupo con pleno de victorias y sin recibir gol. El conjunto dirigido por Beccacece logró la clasificación como tercero tras vencer a Alemania en la última jornada y obtener 4 puntos. El rival del vencedor de este partido saldrá de la eliminatoria que enfrenta a Inglaterra y a República Democrática del Congo.

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Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 30 de junio

Costa de Marfil - Noruega

El partido se jugará en el AT&T Stadium, en Estados Unidos.

La hora de juego: a las 19:00 horas del martes en España; a las 14:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 13:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 12:00 horas del martes en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 11:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Francia - Suecia

El partido tendrá como sede el MetLife Stadium, también en Estados Unidos.

La hora de juego: a las 23:00 horas del martes en España; a las 18:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 17:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 16:00 horas del martes en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 15:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

México - Ecuador

El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca, teniendo como local a la selección mexicana.

La hora de juego: a las 3:00 horas del miércoles en España; a las 22:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 21:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 20:00 horas del martes en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 19:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Costa de Marfil - Noruega

Costa de Marfil tras vencer a Curazao (REUTERS/Peter Cziborra)
Costa de Marfil tras vencer a Curazao (REUTERS/Peter Cziborra)

Transmisión: DAZN (España)/ DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Francia - Suecia

Francia enfrentará a Suecia (IMAGN IMAGES via Reuters/Winslow Townson)
Francia enfrentará a Suecia (IMAGN IMAGES via Reuters/Winslow Townson)

Transmisión: TVE y DAZN (España)/ DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

México - Ecuador

Los jugadores de México celebran la victoria ante la República Checa en el partido del Grupo A del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Silvia Izquierdo)
Los jugadores de México celebran la victoria ante la República Checa en el partido del Grupo A del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Transmisión: DAZN (España)/ DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / Canal 5, Azteca 7, Canal Nueve, TUDN y ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Grupo I

Grupo J

Grupo K

Grupo L

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