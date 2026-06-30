Marruecos vence a Países Bajos en los penaltis y se medirá a Canadá en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Marruecos ha vencido a Países Bajos en los penaltis tras haber finalizado los 90 minutos y la prórroga con empate a uno. El duelo ha estado marcado por el aspecto físico y el constante intercambio de oportunidades entre ambos conjuntos. Gakpo y Diop han sido los goleadores mientras que en la tanda ha contado con fallos, paradas y varios anotadores, hasta que Saibari ha dado el triunfo a los africanos.

El conjunto de Koeman llegaba al encuentro tras haber certificado la primera plaza del Grupo F con su victoria ante Túnez por 1-3. Por su parte, los africanos no lograron asaltar el liderato que se acabó llevando Brasil, y accedieron a las eliminatorias como segundos con 7 puntos tras vencer con dificultades a Haití por 4-2 en los últimos minutos.

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Desde el inicio el partido ha destacado por el estilo físico y los duelos por parte de ambos equipos que han luchado cada balón como si fuera el último. Algo similar ha sucedido con las ocasiones, pues los dos combinados se las han ido repartiendo con el paso de los minutos. Sin embargo, Países Bajos ha mantenido un bloque más bajo durante el choque y con menos prisa para buscar a sus delanteros.

Un duelo físico

La primera clara ha sido para Summerville que ganó la posición a Mazraoui, pero en lugar de disparar intentó buscar a Brobbey y Diop interceptó su centro. No tardó en responder Marruecos con un cabezazo de El Aynoui que sacó Verbruggen.

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El portero sería de los neerlandeses más destacados de la noche, y en la siguiente jugada volvió a repeler un disparo de Hakimi. Marruecos se hizo con el control y se acercó con mayor peligro, pero de nuevo Summerville volvió a perdonar para los europeos tras una buena acción defensiva de Achraf.

Marten de Roon y Neil El Aynaoui disputan un balón REUTERS/Raquel Cunha

Sin embargo, el partido volvió a derivar en ocasiones para ambos conjuntos, ya que Bono tuvo que sacar un gran remate de Van de Ven y Saibari no logró rematar la más clara de Marruecos. Así se llegaba al entretiempo.

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La segunda mitad comenzó con la primera cartulina amarilla del encuentro. La vio Diop tras una falta sobre Brobbey. Justo a continuación Bono atrapó de nuevo un remate de Van de Ven. Marruecos no dio su brazo a torcer y Hakimi remató con potencia al larguero. El lateral del PSG tuvo de nuevo un balón franco en el área para rematar pero una acción defensiva crucial de Van de Ven salvó a Países Bajos.

Definición en los penaltis

Gakpo celebra su gol (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Las ocasiones siguieron llegando para los dos equipos y tras la pausa de hidratación lo hizo el primer gol. Cody Gakpo adelantó a los suyos tras un pase de Summerville que ganó la espalda de Mazraoui. Además, el gol tuvo una celebración emotiva tras la reciente pérdida de su hijo.

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Diop celebra su tanto REUTERS/Eloisa Sanchez

Los minutos finales parecían decantar el partido para los neerlandeses, sin embargo, un cabezazo de Diop en el minuto 90 empató el partido para Marruecos y llevaba el encuentro a la prórroga. El alargue comenzó más pausado y con muchas faltas, causa clara del desgaste físico de ambos equipos.

La acción salvadora de Verbruggen (REUTERS/Raquel Cunha) TPX IMAGES OF THE DAY

Sin embargo, Verbruggen realizó una parada espectacular para impedir el gol de Rahimi que había ejecutado su acción de ataque a la perfección. Con empate a uno llegaba también la prórroga a su final y daba comienzo la segunda tanda de penaltis de la noche.

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Ismael Saibari celebra el triunfo de Marruecos REUTERS/Daniel Becerril

Koopmeiners comenzó acertando para Países Bajos que se hizo con la ventaja tras el fallo de El Aynaoui. Pocó duró la alegría, ya que Kluivert falló y Rahimi convirtió. A continuación, Weghorst y Talbi anotaron para que después Timber, Hakimi y Summerville fallaran y permitieran a Marruecos tener la oportunidad de vencer. No falló Saibari y anotó el 2-3 definitivo en la tanda que clasifica a los de Ouahbi para octavos de final, donde se medirán ante Canadá.