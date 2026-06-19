Zapatero admite que fue él quien propuso a sus hijas para Análisis Relevante y el juez señala que los tres concentraron casi todo el dinero de la consultora: siete claves de la declaración

José Luis Rodríguez Zapatero rechaza haber intervenido en el rescate de la aerolínea y sostiene que toda su trayectoria profesional se ha ajustado a la legalidad.

José Luis Rodríguez Zapatero reconoció ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama que fue él quien propuso al empresario Julio Martínez Martínez que sus hijas —imputadas ahora en el caso— prestaran servicios a la consultora Análisis Relevante, la empresa en el epicentro del caso Plus Ultra. La declaración, prestada el 17 de junio, es la primera que el expresidente realiza como investigado por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental y duró en torno a tres horas.

Entre muchas conclusiones, una de ellas es que el juez determinó que el dinero que entraba en la consultora Análisis Relevante terminaba, casi en su totalidad, en el entorno familiar del expresidente del Gobierno. Recordemos que en el auto el magistrado se mostró sorprendido porque el trabajo de las hijas “no aportaba valor propio” y veía una estructura “orientada a justificar pagos”. Veamos las siete claves de la conversación entre Calama y Zapatero de este miércoles.

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1. Zapatero colocó a sus hijas en la consultora

El expresidente admitió sin ambages que fue él quien abrió la puerta de Análisis Relevante a sus hijas Laura y Alba. “Yo le propuse al señor Julio Martínez, en su condición de empresario de Análisis Relevante, que podían mis hijas, con su agencia de comunicación digital, prestar una colaboración formal”, declaró ante el juez. Zapatero defendió que What The Fav, la empresa de sus hijas, era una firma con trayectoria propia —fundada en 2019 en el caso de Laura, en 2023 en el de Alba—, con trabajadores a su cargo, y que nunca había contratado con ninguna administración pública.

- El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. EFE/ J.J.Guillen

La función que desempeñaba What The Fav dentro del engranaje era, según el expresidente, la maquetación, edición y distribución de los informes que elaboraba junto a Sergio Sánchez, exasesor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Una vez revisados y aprobados por Zapatero, era la empresa de sus hijas la que los remitía a los destinatarios finales, incluidos los clientes de Análisis Relevante. El juez le preguntó por qué What The Fav enviaba los informes directamente a esos clientes sin que pasaran antes por la propia consultora. Zapatero respondió que ese era el acuerdo de colaboración entre ambas firmas.

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2. El dinero de Análisis Relevante acabó en él y en sus hijas

El magistrado puso sobre la mesa el informe elaborado por la Agencia Tributaria (AEAT) sobre los movimientos de Análisis Relevante. Las cifras son contundentes: la consultora transfirió 490.780 euros a Zapatero entre 2020 y 2025, y otros 239.755 euros a What The Fav en ese mismo periodo. Desde el punto de vista de los gastos, los dos únicos beneficiarios de peso eran el expresidente, como persona física autónoma, y la sociedad de sus hijas.

Fachada de la oficina de la empresa What The Fav, perteneciente a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa (Montaje Infobae con imágenes de Carlos Luján / Europa Press y captura de Youtube e Instagram)

“Básicamente, el dinero que entra en Análisis Relevante va a usted como persona física y también a sus hijas”, le señaló Calama. Zapatero respondió que esa distribución era proporcional al trabajo que había desarrollado, que calificó de “intenso”. El magistrado fue más directo: “Análisis Relevante no sería nadie, nada sin usted”, a lo que el expresidente replicó que otras muchas consultoras también lo habían contratado como figura principal y que eso no define la naturaleza de una empresa. Sergio Sánchez, el otro colaborador que redactaba los informes, cobró en total unos 18.000 euros por su participación.

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3. Sin contrato, sin correos y sin rastro formal

Uno de los aspectos que el juez exploró con mayor detenimiento fue la ausencia total de documentación que respaldara la relación profesional entre Zapatero y la consultora. El expresidente reconoció que no existía contrato escrito, ni hojas de encargo, ni correos electrónicos que acreditaran los trabajos concretos que se le encomendaban. Los encargos llegaban de forma verbal, por teléfono o en persona, al amparo de la confianza acumulada con Martínez Martínez desde 2011.

“No tenemos contratos escritos, no tenemos hojas de encargo escritas y no tenemos trasiego de correos electrónicos”

“Se produce una comunicación fluida, verbal de lo que es el trabajo, una llamada”, explicó Zapatero. El magistrado le advirtió que esa forma de operar no es habitual en el sector y que la AEAT utiliza precisamente esa trazabilidad documental para verificar la realidad de los servicios de consultoría. El propio expresidente reconoció que no usa el correo electrónico y que toda su comunicación escrita pasa por su secretaria, Gertrudis Alcázar. “No tenemos contratos escritos, no tenemos hojas de encargo escritas y no tenemos trasiego de correos electrónicos”, resumió el juez. Zapatero defendió la libertad de contratación y sostuvo que ese modelo es frecuente en el mundo de las asesorías.

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4. Los informes eran genéricos, no trabajos a medida para cada cliente

Zapatero reveló ante el magistrado que los informes que elaboraba para Análisis Relevante no eran documentos específicos encargados por cada empresa que pagaba, sino análisis generales de geopolítica y geoestrategia que luego se distribuían a todos los clientes a la vez y también a terceros considerados potenciales interesados. El juez lo resumió con precisión: “Son como informes genéricos que pueden servir para una línea aérea, para el grupo Aldesa, para Inteligencia Prospectiva, y por eso sueltan cantidades bastante sustanciosas”.

‘Infobae’ ha tenido acceso al audio íntegro de la declaración del expresidente ante el juez Calama.

Zapatero no rebatió esa descripción. Reconoció que los informes escritos eran solo “una parte relativamente pequeña” de la actividad de consultoría, que incluía también reuniones, viajes y asesoramiento oral. El magistrado le señaló que tanto la AEAT como el juzgado necesitan acreditar la realidad de los trabajos facturados, y que un informe genérico distribuido de forma masiva no equivale a una prestación de servicios individualizada para el cliente que paga. La investigación sostiene que Análisis Relevante operaba con una lógica que “no responde a una actividad empresarial autónoma”, según el auto de imputación.

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5. Plus Ultra: el cliente del que cobra pero con el que no trabaja

La investigación sitúa a Plus Ultra como uno de los principales clientes de Análisis Relevante durante los años del rescate público de 53 millones de euros. El primer pago de la aerolínea a la consultora data del 5 de noviembre de 2020. Zapatero, no obstante, declaró que nunca se reunió con los directivos de la compañía, que no les hizo informes específicos y que su único contacto directo con el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, fue un almuerzo en 2024.

“No hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra”

El juez le preguntó directamente por qué con todos los demás clientes de la consultora sí interactuaba y con Plus Ultra no. Zapatero respondió que la relación con esa empresa la llevaba Martínez Martínez de forma más directa. Admitió que los informes generales que elaboraba para Análisis Relevante podían llegar a Plus Ultra como destinatario final, pero insistió en que nunca hizo ningún trabajo individualizado para la aerolínea. “No hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. En ningún momento, en ninguna circunstancia”, afirmó.

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6. La comida de Portonovo y el rastro hacia una sociedad en Dubái

Uno de los momentos más tensos de la declaración llegó cuando el juez expuso una secuencia de hechos que la investigación considera comprometedora. El 26 de enero de 2021, la secretaria de Zapatero gestionó una reserva en el restaurante Portonovo, en Madrid, y ante problemas telefónicos envió a uno de los escoltas del expresidente a hacerla en persona. La mesa estaba a nombre de Julio Martínez Martínez y era para dos comensales. Al día siguiente, un conocido de ambos, Tomás Guerrero —socialista con vínculos en Emiratos Árabes Unidos—, envió a Martínez un mensaje con la documentación necesaria para constituir una sociedad en la zona franca de Dubái.

José Luis Rodríguez Zapatero en una comparecencia. (Europa Press)

El juez vinculó esa secuencia con el contrato que la empresa de Martínez, Idella Consulenza Strategica, firmó con Plus Ultra para cobrar el 1% del rescate —unos 530.000 euros— y con la sociedad Lampsai Dubai, presuntamente creada para recibir esa comisión. Zapatero dijo no recordar si estuvo en esa comida y negó rotundamente haber dado instrucciones para constituir ninguna sociedad offshore. “Jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad offshore, ni sé lo que es”, declaró. El juez le instó a revisar su agenda para aclarar si participó o no en ese almuerzo.

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7. La fiscal pidió retirada de pasaporte y cuatro acusaciones populares reclamaron prisión

Y lo que ya conocíamos: al término de la declaración, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al magistrado la retirada del pasaporte de Zapatero —incluidos los de naturaleza diplomática— y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días. La fiscal argumentó que el expresidente es presuntamente el líder de una organización criminal, que existen indicios de bienes en el extranjero y que sus frecuentes viajes internacionales generan riesgo de destrucción de pruebas.

Cuatro de las ocho acusaciones populares personadas en la causa —Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa Liberum, entre ellas— fueron más lejos y reclamaron la prisión provisional, con el argumento del riesgo de fuga y de reiteración delictiva. La defensa de Zapatero se opuso a cualquier medida cautelar y el expresidente ofreció en sala autorizar el levantamiento del velo societario universal para que se investiguen sus bienes en cualquier jurisdicción del mundo. El juez Calama denegó todas las medidas solicitadas al considerar que “su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio” excluyen razonablemente el riesgo de fuga. Zapatero deberá comparecer de nuevo ante el juzgado en un plazo de una semana o diez días para declarar sobre las joyas halladas en su despacho durante el registro del 19 de mayo, tasadas en 1,3 millones de euros.

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