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El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

El tenista serbio insiste en la necesidad de introducir cambios en el deporte de raqueta

El tenista serbio Novak Djokovic (Europa Press)
El tenista serbio Novak Djokovic (Europa Press)
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Novak Djokovic, uno de los referentes indiscutibles del tenis mundial, vuelve a situarse en el centro del debate por sus declaraciones sobre el futuro del deporte que domina desde hace más de una década. El serbio, ganador de 24 títulos de Grand Slam, no suele rehuir ninguna pregunta y aprovecha cada oportunidad para compartir su visión sobre el rumbo que debería tomar el tenis profesional. En esta ocasión, sus palabras han generado una ola de comentarios en el circuito, especialmente tras exponer su postura sobre la relación entre el formato tradicional de los partidos y uno más atractivo para el público joven, incidiendo en la necesidad de actualizar el deporte de raqueta.

En una charla con Nick Knows Ball, conocido creador de contenido estadounidense que aborda distintos temas deportivos, Djokovic fue consultado sobre cuál sería la opinión impopular sobre tenis que defendería sin dudar. Ante esta pregunta, el tenista se mostró firme en su convicción de que el sistema actual de puntuación debe cambiar. Explicó que, para él, la mejor opción sería reducir la cantidad de juegos necesarios para ganar un set, pasando de seis a cuatro, y eliminar la regla de las ventajas, aunque manteniendo los partidos a cinco sets. Según Djokovic, este modelo permitiría que los encuentros fueran más breves, en torno a dos horas, lo cual considera fundamental para que el tenis siga siendo competitivo en el panorama del entretenimiento global.

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El planteamiento de Djokovic parte de la preocupación por el consumo de deportes en las nuevas generaciones. Para el serbio, la duración de los partidos y la estructura tradicional pueden alejar a los jóvenes espectadores, quienes suelen preferir formatos más cortos, dinámicos y fáciles de seguir. Ya en otras oportunidades, Djokovic había dejado claro que el tenis, si pretende atraer y retener al público más joven, necesita adaptar su producto y ofrecer alternativas que compitan con la inmediatez de otros contenidos deportivos y de entretenimiento. Su punto de vista apunta a que el modelo actual, especialmente en los grandes torneos donde los partidos pueden extenderse por más de tres horas, puede resultar un obstáculo para la expansión global del tenis.

El tenista serbio Novak Djokovic (Europa Press)
El tenista serbio Novak Djokovic (Europa Press)

Esta propuesta, lejos de ser una idea aislada, ya ha sido experimentada en competiciones oficiales. Djokovic recordó que el sistema que él promueve se utiliza desde hace años en las ATP Next Gen Finals, el torneo anual que reúne a los mejores jugadores menores de 21 años. En ese certamen, los sets se juegan a cuatro juegos y no existen ventajas, lo que permite encuentros más ágiles y previsibles en cuanto a su duración. Nombres como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que han ganado la Next Gen Finals, han pasado por este formato, sugiriendo que puede ser una alternativa válida para el futuro del circuito profesional.

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La necesidad de hacer cambios en el tenis

El debate sobre la duración de los partidos y el atractivo del tenis no es nuevo, pero la influencia de Djokovic lo ha reactivado. Tras su última participación en Wimbledon, el serbio insistió en la necesidad de hacer cambios si el tenis quiere seguir siendo relevante para el público joven y no quedar relegado únicamente a los grandes acontecimientos. Según él, el riesgo es que los nuevos aficionados sólo se interesen por los Grand Slams, dejando de lado otros torneos del calendario, lo que podría afectar la sostenibilidad del circuito a largo plazo.

A los 39 años, el tenista serbio ganó una batalla de más de 5 horas en Wimbledon y fue comparado con el capitán argentino

Mientras tanto, Djokovic se prepara para competir en el Masters 1000 de Cincinnati, donde regirá el formato tradicional, con sets a seis juegos y la posibilidad de partidos largos. El serbio, aun en la cúspide de su carrera, parece decidido a impulsar un debate profundo sobre la modernización del tenis. Su propuesta ha encontrado tanto apoyos como resistencias, y abre la puerta a futuras discusiones sobre cómo equilibrar la tradición con la necesidad de evolucionar y captar nuevas audiencias en un entorno cada vez más competitivo.

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