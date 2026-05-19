What The Fav, la agencia de las hijas de Zapatero registrada por la UDEF: eSports, marketing y trabajos para la consultora clave del caso Plus Ultra

Fachada de la oficina de la empresa What The Fav, perteneciente a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero (Carlos Luján / Europa Press)

La investigación del caso Plus Ultra ha puesto el foco en What The Fav, la agencia de marketing y comunicación vinculada a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La UDEF de la Policía Nacional ha registrado este martes la sede de la empresa dentro de las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional, que también afectan a la oficina del exlíder socialista y a otras sociedades relacionadas con la causa.

Los registros se han producido después de que Zapatero haya sido citado como investigado en la causa vinculada al rescate público de Plus Ultra, la aerolínea que recibió 53 millones de euros durante la pandemia con cargo al fondo de la SEPI para empresas estratégicas. El expresidente deberá declarar el próximo 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

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La empresa de sus hijas no aparece en la investigación por haber recibido directamente dinero de Plus Ultra, sino por su relación con Análisis Relevante, la consultora que está en el centro de la causa. Según publicó El País, esta sociedad cobró algo más de 460.000 euros de Plus Ultra y, a su vez, realizó pagos de una cantidad similar a Zapatero entre 2020 y 2025 por supuestos trabajos de consultoría.

Una empresa de publicidad creada en 2019

Whathefav SL fue constituida en Madrid en 2019. Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), la sociedad comenzó sus operaciones el 29 de agosto de ese año, con un capital social de 3.000 euros y un objeto social centrado en “servicios de publicidad, relaciones públicas y similares”. En su constitución figuraban como administradores solidarios Laura Rodríguez Espinosa y Víctor García Díaz.

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La estructura de la empresa cambió en 2023. El BORME recoge el cese de Víctor García Díaz como administrador solidario y el nombramiento de Alba Rodríguez Espinosa. Desde entonces, las dos hijas de Zapatero figuran vinculadas a la administración de la sociedad.

What The Fav aparece públicamente vinculada al marketing, la comunicación, los contenidos digitales y los eSports. Su actividad conocida se ha movido sobre todo en ese ámbito: creación de contenidos, estrategias de marca y proyectos relacionados con el mundo gamer.

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A primera hora de la mañana de este martes agentes de la UDEF y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional han registrado el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama haya acordado investigar al expresidente en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.

Contenidos para medios y eSports

Uno de sus trabajos públicos más visibles fue con ElPlural.com. En septiembre de 2019, el medio anunció una sección de eSports desarrollada “en colaboración con What The Fav” y presentó a la agencia como una firma pionera en ese sector. La iniciativa incluía información y entretenimiento sobre deportes electrónicos, con noticias, resultados, entrevistas y reportajes.

Además, en la web de What The Fav aparecen como clientes otros medios como La Razón, o empresas como Neox Games, Agem o Análisis Relevante.

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La conexión con Análisis Relevante

La conexión de What The Fav con el caso Plus Ultra pasa por Análisis Relevante, la consultora administrada por Julio Martínez, empresario cercano a Zapatero. Tal y como informó El País, esta sociedad cobró algo más de 460.000 euros de la aerolínea durante varios años.

Zapatero también trabajó para Análisis Relevante. El expresidente explicó en el Senado que facturó una media de 70.000 euros brutos al año por servicios de consultoría para Julio Martínez. En total, habría percibido alrededor de 450.000 euros por esos trabajos.

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La relación de What The Fav con la causa aparece en ese punto. Según El País, Zapatero ha sostenido que él mismo propuso que la empresa de marketing de sus hijas trabajara en la maquetación de los informes de consultoría. La UDEF busca ahora documentación que permita aclarar qué trabajos se hicieron, qué pagos se realizaron y si esos servicios respondían a encargos reales.

Por qué ha sido registrada

El registro de la oficina de What The Fav no significa por sí solo que sus administradoras estén investigadas ni que se haya acreditado una irregularidad. La medida forma parte de las diligencias ordenadas en una causa más amplia sobre el rescate de Plus Ultra y los pagos vinculados a Análisis Relevante.

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Los investigadores tratan de seguir el recorrido del dinero y comprobar si los trabajos facturados respondían a servicios reales. En el caso de What The Fav, el interés estaría en las tareas que pudo prestar para Análisis Relevante. Zapatero ha reconocido haber trabajado para esa consultora y, según informó El País, sostuvo que él mismo propuso que la empresa de sus hijas participara en la maquetación de informes para la consultora.