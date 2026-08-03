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Pogacar dice sí a La Vuelta a España 2026: “Ha llegado el momento de regresar”

El esloveno regresa a la ronda española siete años después

El ciclista Tadej Pogacar (REUTERS/Stephanie Lecocq)
El ciclista Tadej Pogacar (REUTERS/Stephanie Lecocq)
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno y actual campeón del Tour de Francia, ha confirmado su presencia en la próxima edición de la Vuelta a España, según anunció este lunes el equipo UAE Team Emirates. El conjunto, que oficializó la lista de corredores que participarán en la ronda española, comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde celebró el regreso del corredor a la competición. “Es cierto, está de vuelta. Tadej Pogacar, confirmado para la Vuelta”, fue el mensaje que compartió el equipo, generando gran expectación entre los aficionados del ciclismo.

La vuelta de Pogacar a la ronda española tiene un significado especial, ya que será la primera vez que compite en la Vuelta a España desde 2019. En aquel año, el ciclista debutó en una gran vuelta y logró un destacado tercer puesto, acompañando en el podio final a Primoz Roglic y Alejandro Valverde. Su actuación en esa edición sorprendió a los especialistas y marcó el inicio de una trayectoria ascendente en el ciclismo internacional. Pogacar, desde entonces, ha sumado grandes éxitos, consolidándose como una de las figuras más destacadas del pelotón.

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El corredor esloveno llega a la Vuelta tras una temporada especialmente exitosa. Ha sumado su quinto Tour de Francia, reafirmando su dominio en la ronda gala, y también se impuso en el Giro de Italia de 2024, ampliando así su palmarés en las grandes vueltas. El reto que se plantea ahora es lograr la victoria en la carrera española, la única de las tres grandes que aún no ha conseguido añadir a su historial. Este objetivo añade un atractivo particular a su participación, ya que Pogacar podría completar el triplete de grandes vueltas si logra imponerse en la Vuelta.

El ciclistaTadej Pogacar (REUTERS/Stephanie Lecocq)
El ciclistaTadej Pogacar (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El UAE Team Emirates ha confeccionado una alineación de alto nivel para la ronda española. Además de Pogacar, la formación contará con ciclistas como Joao Almeida, Ivo Oliveira, Jay Vine y Pablo Torres. Almeida, habitual en puestos destacados de grandes vueltas, y Vine, que ha demostrado su capacidad en terreno montañoso, figuran como piezas clave en el esquema del equipo. La presencia del español Pablo Torres también aportará conocimiento del terreno y apoyo en las etapas decisivas.

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Las palabras de Pogacar sobre su regreso a España

Pogacar expresó su satisfacción por regresar a la Vuelta a España en declaraciones recogidas por el equipo. “Me alegra decir que vuelvo a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país al que me encanta viajar y en el que me gusta competir, y creo que ha llegado el momento de regresar”, afirmó el esloveno, quien también destacó el nivel de motivación con el que afronta la última parte de la temporada. “La motivación es alta para terminar el año de buena manera y la Vuelta será un gran objetivo”, señaló, subrayando la fortaleza de su equipo y la ambición de lograr un buen resultado en la prueba.

Los manifestantes propalestinos obligan a suspender la Vuelta a España en Madrid.

La Vuelta a España de este año arrancará el 22 de agosto en Mónaco y concluirá tras tres semanas de competición, el 13 de septiembre, en Granada. El recorrido incluirá etapas de montaña, contrarreloj y jornadas para especialistas en diferentes terrenos, lo que supone un desafío para los corredores y múltiples oportunidades para la disputa de la general.

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