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Tres plantas aromáticas para ahuyentar a las ratas del jardín: una solución natural que puede ayudarte a mantenerlas alejadas

Además de embellecer el jardín, actúan como un repelente natural

Hay plantas que las pueden ahuyentar
Imagen de una rata. (Magnific)
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La jardinería es uno de los pasatiempos que más popularidad han ganado en los últimos años. Tener plantas y cuidar de ellas no solo le da un toque decorativo a tu hogar, sino que puede ser una actividad que ayude a liberar estrés y mejorar el bienestar emocional.

Además, las plantas contribuyen a crear espacios más agradables y acogedores, tanto en el interior como en el exterior de la vivienda. Sin embargo, a veces tienen otros beneficios. Un claro ejemplo de ello son estas tres plantas, que pueden ayudar a alejar las ratas de tu jardín.

Desde Denver Urban Gardens, organización estadounidense que ayuda a los propietarios de huertos comunitarios, proponen tres soluciones que pueden ser de gran ayuda si estos roedores suelen visitar tu jardín.

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Cómo evitar que las ratas entren en tu jardín

Aunque muchas personas recurren a productos químicos o trampas para acabar con estos roedores, la prevención sigue siendo la medida más eficaz. Las ratas buscan tres cosas principalmente: alimento, agua y un lugar donde refugiarse. Por ello, mantener el jardín limpio y libre de restos orgánicos reduce considerablemente las posibilidades de que se instalen.

Es recomendable recoger la fruta caída de los árboles, no dejar restos de comida al aire libre, guardar el pienso de las mascotas en el interior y utilizar cubos de basura con tapa. Del mismo modo, es importante podar la vegetación con regularidad y evitar acumular maderas, hojas o materiales que puedan servirles de escondite.

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Tres plantas que ayudan a ahuyentar a las ratas

Además de mantener el jardín en buenas condiciones, algunas plantas aromáticas pueden actuar como un repelente natural. Su aroma intenso resulta agradable para las personas, pero es muy molesto para las ratas, que suelen evitar las zonas donde estos olores están muy presentes.

La menta es una de las plantas más recomendadas para mantener alejados a los roedores. Su intenso aroma, provocado por el mentol que contienen sus hojas, resulta desagradable para las ratas. Puede cultivarse directamente en el jardín o en macetas situadas cerca de accesos, vallas o zonas donde se haya detectado actividad de estos animales. Además, es una planta de crecimiento rápido y muy fácil de mantener.

Las ratas se han convertido en un problema en muchas ciudades

La lavanda también puede contribuir a disuadir la presencia de ratas. Su fuerte fragancia actúa como un repelente natural para estos animales, por lo que plantarla alrededor de caminos, terrazas o huertos puede ayudar a crear una barrera aromática. Como ventaja añadida, también atrae a insectos polinizadores, como las abejas y las mariposas.

Por último, el ajo puede ayudar a reducir la presencia de las ratas. Su olor intenso resulta especialmente desagradable para estos roedores, por lo que plantarlo en los bordes del jardín o del huerto puede reforzar la protección de forma natural.

Es importante destacar que estos remedios naturales actúan como un método preventivo, pero no garantizan que las ratas desaparezcan por completo. Si el problema persiste y estos métodos no dan resultado, es importante acudir a un profesional para que evalúe la situación y proponga la solución más adecuada.

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