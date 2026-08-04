Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

Marruecos y sus proyectos de infraestructura como la autopista Presidente Donald J. Trump, la torre Mohamed V y el estadio Hassan II

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Marruecos está creciendo a pasos agigantados en distintas direcciones. Por un lado, una de sus grandes apuestas es mejorar su posición como puerto internacional. Por otro, se encuentra el gran proyecto del país, el Mundial 2030, para el que está construyendo varios estadios nuevos, con el gigantesco Hassan II como gran protagonista. A estos se unen las instalaciones para transportar gas a Europa o los programas que quiere ejecutar en el Sáhara Occidental, ahora que ha ganado el apoyo de la mayoría de los países.

La compañía SGTM está presente en los grandes proyectos nacionales VI y consolida su liderazgo en infraestructuras estratégicas en Marruecos. Con más de 50 años de historia, la empresa de la dinastía empresarial Kabbaj, se ha consolidado en lo más alto. Hace un año, decidieron vender un 20% y salir a bolsa. Los últimos años y los próximos grandes pasos de Marruecos no se pueden entender sin su participación. No se queda atrás el otro gigante del sector: TGCC. En su caso, supera los 35 años en el mundo y su gran baluarte es la reciente Torre Mohamed VI.

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Una imagen compuesta muestra al expresidente Donald J. Trump junto a una carretera en un paisaje desértico que se relaciona con construcción en Marruecos, bajo la inscripción "President Donald J. Trump Highway".

Estadios, puertos y carretera Trump

En el primer trimestre de 2026, alcanzó unos ingresos de 3.000 millones de dirhams marroquíes (280 millones de euros). En estos momentos, participa en obras emblemáticas como el puerto atlántico de Dakhla o Tánger Med y la ampliación del aeropuerto de Agadir. El primero es el proyecto con el que Marruecos pretende aprovechar su control en el Sáhara Occidental, mientras que el puerto de Tánger cuenta con una posición estratégica clave en el inicio del Mediterráneo.

SGTM también lleva a cabo la construcción del estadio Hassan II, el gigante de Casablanca que está apostando muchas fichas a conseguir la final del Mundial 2030 por encima de Santiago Bernabéu o el Camp Nou. Colabora con la otra principal empresa del sector, TGCC, en la elaboración de un estadio que superará los 100.000 aficionados de capacidad.

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Finalmente, se encuentra la sonada “autopista Donald Trump”. Tal y como informó el propio Trump en sus redes sociales, la carretera, que lleva varios años realizándose y que conectará a Marruecos con el Sáhara Occidental, ha sido bautizada con el nombre del presidente estadounidense. SGTM es una de las patas clave de este proyecto, con construcciones como el viaducto de Laâyoune.

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Universidad y rascacielos en honor al monarca

TGCC también se extiende por varios ámbitos en la construcción. El estadio Al Barid, situado en Rabat, es la sede principal de la Unión Deportiva Touarga y fue un escenario clave para la Copa Africana de Naciones 2025. En la misma ciudad, el hotel Four Seasons Ksar Al Bahr se levanta sobre el antiguo palacio del sultán Moulay Slimane, posteriormente hospital militar. El complejo ocupa cinco hectáreas y dispone de 204 habitaciones y suites, siete restaurantes y un spa, además de espacios para eventos. La integración de elementos históricos y modernos supuso un alto reto técnico.

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En Rabat, la Universidad Politécnica Mohammed VI, con 100.000 m² cubiertos, reúne residencias, escuelas y servicios de ocio, y destaca por su enfoque innovador y su diseño contemporáneo. Por su parte, el Centro Hospitalario Universitario de Agadir, aún en obras, contará con 864 camas y modernas instalaciones de diagnóstico, en una superficie de 130.000 m². La Torre Mohammed VI, en Rabat, llamó especialmente la atención con su inauguración. Alcanza los 250 metros de altura, con 51 plantas, oficinas, apartamentos y hotel.