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El economista Gonzalo Bernardos, sobre el ático en Chamberí que compró la Comunidad de Madrid y después puso a la venta: “Hay meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular”

La Comunidad de Madrid compró el ático el pasado mes de abril y, cuatro días después de hacerse público, lo puso a la venta para, según el Ejecutivo madrileño, financiar la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el ático en Chamberí que compró la Comunidad de Madrid y después puso a la venta: “Hay meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular”. (Montaje Infobae)
El economista Gonzalo Bernardos, sobre el ático en Chamberí que compró la Comunidad de Madrid y después puso a la venta: “Hay meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular”. (Montaje Infobae)
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La compra de un ático en el madrileño barrio de Chamberí con dinero público por parte de la Comunidad de Madrid, y su posterior puesta en venta apenas cuatro días después, ha desatado una oleada de críticas. Uno de ellos ha sido el economista Gonzalo Bernardos, quien en una de sus últimas intervenciones, ha analizado lo que considera un error de gestión política de gran magnitud por parte de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El inmueble, adquirido el pasado mes de abril con fondos públicos para uso institucional, ha tenido a Ayuso entre las cuerdas. Al final, el pasado miércoles, la presidenta dio explicaciones, señalando que iba a ser un espacio destinado a “reuniones institucionales de forma provisional”. Ella misma se desvinculó de cualquier beneficio personal porque, según declaró, “no es para mí, no es mi residencia, no le han comprado a Ayuso nada y no voy a tener residencia oficial”.

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Cuatro días después, el mismo piso cuya compra defendió la mandataria, apareció en el mercado inmobiliario junto a otros cuatro inmuebles ubicados en Gran Vía, con el objetivo de recaudar fondos (unos 22 millones, según estimaciones de la propia Ayuso) para la reconstrucción de las zonas devastadas por los incendios de la Sierra Oeste.

“Los políticos se creen impunes”

Para Bernardos, la secuencia de los hechos revela algo más que un simple error de cálculo. “La ha fastidiado clarísimamente”, sentenció el economista en La Sexta el pasado fin de semana, apuntando directamente a lo que, a su juicio, es una actitud extendida entre ciertos cargos públicos. “Por alguna razón que yo no llego a creerme del todo, es que a veces los políticos se creen impunes, se creen que pueden hacer lo que les dé la gana”, afirmó en la cadena privada.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado que el Gobierno regional haya adquirido el ático de Chamberí para un uso personal y lo ha enmarcado en la reforma "integral" de la Real Casa de Correos que se va a llevar a cabo. (Europa Press)

Además, según él, la justificación de destinarlo a oficinas no se sostiene desde el punto de vista normativo. “Lo que dice: ‘No, lo voy a dedicar para oficinas’, pero si no está permitido”, señaló el economista, quien añadió que, de haber existido esa posibilidad real, las instituciones implicadas habrían podido mirar hacia otro lado: “Si realmente lo dedicara para oficinas y es la Comunidad de Madrid, presumiblemente el Ayuntamiento, pues podría mirar para otro lado”.

“Para eso están las partidas extraordinarias, no la venta de patrimonio”

Después, Bernardos también cuestionó la narrativa con la que se intentó reencuadrar la decisión de vender el piso, vinculándola a la emergencia generada por los incendios. En su opinión, recurrir al argumento sentimental para justificar una operación inmobiliaria mal planteada desde el principio no es una solución, sino una excusa.

“Hemos de coger y meterle el tema sentimental. No, es para ayudar a aquellos pobres que se han quedado sin casa, que han quedado muy afectados por los incendios”, ironizó. Y fue más allá: “Para eso están las partidas extraordinarias, no la venta de patrimonio. Ni se compra nada hoy para vender pasado mañana”.

Por último, el economista no dejó margen a la interpretación sobre su valoración final del episodio. “Hay a veces meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular”, dijo, antes de cerrar su intervención con una frase que resume su veredicto: “Ayuso, qué gran metedura de pata”.

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