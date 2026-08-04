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Multa de 320.000 euros al organizador del Reggaeton Beach Festival por cobrar gastos de gestión y prohibir la comida del exterior

La sanción recoge además que los asistentes debían pagar un extra para entrar y salir del festival, y que la organización no reembolsaba el saldo no gastado en las pulseras ‘cashless’

Escenario principal del RBF (@ALBERTOYUME)
Escenario principal del RBF (@ALBERTOYUME)
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La empresa organizadora del festival de música Reggaeton Beach Festival ha sido sancionada con 320.000 euros por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tras acumular cuatro infracciones graves por cláusulas que recortaban los derechos de los asistentes a sus eventos. La multa, según explica en nota de prensa la cartera de Pablo Bustinduy, es el resultado de un expediente abierto a raíz de una denuncia de Facua. La empresa ha admitido su responsabilidad y está obligada a eliminar todas las cláusulas declaradas abusivas.

El festival, que el Ministerio no nombra en su comunicado, canceló toda su gira de 2026 el pasado 17 de junio por dificultades económicas. Facua, que sí señala al Reggaeton Beach Festival, admite desconocer si la empresa tiene capacidad para abonar la sanción o si ha devuelto el dinero a quienes compraron entradas para esa edición.

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La primera infracción fue la prohibición expresa de entrar al recinto con comida o bebida del exterior, combinada con el derecho que la organización se reservaba de registrar a los asistentes. La segunda fue el cobro de una cantidad adicional a la entrada para permitir el reacceso al recinto. Quienes querían entrar y salir durante el evento debían abonar ese suplemento aparte del precio original del billete.

La tercera afectó al sistema de pulseras cashless. Los organizadores fijaron un plazo limitado para solicitar el reembolso del saldo no gastado, aplicaron gastos de gestión sobre esa devolución y se negaron a reintegrar importes inferiores a 2 euros. La cuarta y última infracción fue la imposición de gastos de gestión en la venta de entradas: Consumo constató que el encarecimiento del precio no correspondía a ningún servicio efectivamente prestado al comprador.

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Cuatro años de expediente y más de veinte sociedades implicadas

Este es el primer expediente sancionador que el ministerio abrió tras asumir en 2022 la potestad de multar por fraudes masivos. El procedimiento se prolongó durante cuatro años por la complejidad del entramado empresarial detrás del festival.

Detrás del Reggaeton Beach Festival hay más de una veintena de sociedades que organizaban los eventos según la fecha y la ciudad: RBF Travel 2020 SLU, RBF Canarias SL, RBF Marbella 2020 SL, RBF Mallorca 2020 SL, RBF Madrid 2020 SL y una larga lista de filiales regionales, entre otras. Según Facua, el administrador único de todas ellas es Iván Sanahuja Fuentes, que asumió el cargo en 2019 en sustitución de Rubén Moreno Abanades, fundador de Cyclop2014 SL, sociedad que figura actualmente como titular del festival en su web.

Consumo no ha precisado a cuál de todas esas sociedades sanciona formalmente. La empresa denunciada por Facua ante el ministerio hace cuatro años era RBF Travel 2020 SLU, que figuraba como promotora y organizadora del festival.

Qué deben revisar los consumidores antes de comprar una entrada

El ministerio ha aprovechado la resolución del caso para publicar una serie de recomendaciones dirigidas al público que asiste a festivales. El precio de la entrada debe ser final y completo desde el primer momento, con todos los gastos incluidos. Los gastos de gestión solo son legítimos si responden a un servicio real.

El festival tiene la obligación de garantizar el acceso a agua del grifo en el recinto. La prohibición de introducir comida y bebida puede ser abusiva cuando dentro del evento sí se permite consumirlos mediante compra.

Sobre la reventa, el ministerio aclara que no está prohibida, pero recomienda verificar que el promotor la autoriza y utilizar siempre canales habilitados para ello. Quienes compren fuera del canal oficial deben comprobar que las entradas no son nominativas, que garantizan el acceso y que proceden de los propios promotores, y no de eventos creados directamente por las plataformas de venta.

(Noticia en ampliación)

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