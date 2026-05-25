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El juez señala a las hijas de Zapatero como “elemento finalista” de la trama y le sorprende porque “no aportaban valor propio”: “Apunta a una estructura orientada a justificar pagos”

El juez ordena en el último auto, al que ha tenido acceso ‘Infobae’ la intervención de cinco buzones de correo electrónico con dominio @whathefav.com. Entre ellos el de las hijas del expresidente

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Oficina de What The Fav en Madrid, agencia de comunicación de Laura y Alba Rodríguez Espinosa.
Fachada de la oficina de la empresa What The Fav, perteneciente a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa (Montaje Infobae con imágenes de Carlos Luján / Europa Press y captura de Youtube e Instagram)

El auto del juez José Luis Calama Teixeira, firmado el 18 de mayo de 2026 en el Tribunal Central de Instancia de Madrid, describe a Whathefav SL —sociedad administrada formalmente por Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero— como un “elemento finalista y funcional” dentro de la trama de tráfico de influencias investigada, que actuaba como vehículo de redistribución de fondos hacia el entorno familiar del expresidente. Las cuentas personales de ambas habrían recibido un total de 447.095 euros procedentes de la sociedad.

El magistrado, que instruye las Diligencias Previas 0000077/2024, no atribuye a las hijas de Zapatero una participación activa en la toma de decisiones. Su papel, según el auto, era el de administradoras formales de una mercantil que, a juicio de la instrucción, no desarrollaba una actividad empresarial real sino que operaba como nodo financiero dentro de una red organizada presuntamente liderada por el expresidente.

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La cuenta de Laura Rodríguez Espinosa habría percibido 247.191,06 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025, mientras que la de Alba Rodríguez Espinosa habría recibido 199.904,25 euros entre abril de 2023 y ese mismo mes. El auto añade un elemento que el juez considera especialmente revelador: en ambas cuentas figura como autorizado el propio Zapatero, circunstancia que el magistrado valora como un indicio de “conexión operativa entre los distintos actores del entramado”.

Algunos de los socios del Gobierno, el PNV el más determinante, cuestionan que la legislatura pueda continuar.

El dinero que llegaba a esas cuentas procedía de Whathefav SL, que a su vez había recibido fondos de varias sociedades investigadas. La mayor aportación procedía de Inteligencia Prospectiva SL —una mercantil sin actividad real que movió más de 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025—, que transfirió 561.440 euros a Whathefav. Análisis Relevante SL, la sociedad controlada por Julio Martínez Martínez e identificada en el auto como principal receptora de pagos de Plus Ultra Líneas Aéreas, aportó otros 239.755,01 euros. A esas cantidades se sumaron 171.727 euros de Gate Center —un think tank cuyo consejo asesor preside el propio Rodríguez Zapatero— y 12.297 euros de Thinking Heads Group SL.

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Cómo funcionaba Whathefav: tres puntos clave

El auto describe el funcionamiento de Whathefav en tres planos. El primero, operativo: la sociedad recibía los informes de asesoría elaborados por Sergio Sánchez —titular del 25% de Análisis Relevante y colaborador del expresidente— y se encargaba de su maquetación y distribución a los clientes. Esa lista de destinatarios la había proporcionado el propio Rodríguez Zapatero a Martínez Martínez en dos archivos Excel enviados el 6 de julio de 2021, denominados “LISTA AR OK.xlsx” y “direcciones email JM.xlsx”. El juez señala que esos archivos “no constituyen un simple listado, sino que reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística”.

El segundo plano es documental. Entre 2020 y 2024, Whathefav emitió facturas a Análisis Relevante bajo el concepto genérico “servicios agencia”, sin ningún detalle sobre la prestación real. La instrucción considera que esa ausencia de concreción, unida a la reiteración de los documentos, revela una falta de correspondencia entre la actividad declarada y la actividad efectivamente desarrollada, compatible con una función de cobertura formal.

Zapatero ve "conjeturas disparatadas" en la UDEF. (Europa Press)
Zapatero ve "conjeturas disparatadas" en la UDEF. (Europa Press)

El tercer plano es financiero. El auto traza un circuito circular de fondos en el que Inteligencia Prospectiva inyectaba dinero en Análisis Relevante y Whathefav; Análisis Relevante transfería cantidades a Rodríguez Zapatero —490.780 euros entre 2020 y 2025 a la cuenta que comparte con su esposa, María Sonsoles Espinosa Díaz— y a Whathefav; y Whathefav, a su vez, canalizaba pagos hacia las cuentas personales de las hijas. “Esta secuencia evidencia que Whathefav SL interviene en la fase final de la cadena operativa, sin aportar un valor técnico propio, lo que resulta incoherente con una lógica empresarial ordinaria y apunta a una estructura artificiosa orientada a justificar pagos”, asegura el juez.

Contrato entre Whathefav y Análisis Relevante

El contrato que formalizaba la relación entre Whathefav y Análisis Relevante, fechado el 1 de junio de 2020 e intervenido en el ordenador de Martínez Martínez, tenía por objeto declarado “el diseño, desarrollo y ejecución de un programa de marketing para promoción y posicionamiento en el mercado”. El magistrado señala la contradicción interna del esquema: Whathefav debía promocionar la imagen de Análisis Relevante, pero era la propia Whathefav quien distribuía los informes de esa sociedad a sus clientes, sin que Análisis Relevante interviniera en ese proceso. Las tareas ejecutadas por Whathefav SL son labores de maquetación sobre informes ya elaborados”, concluye el auto.

Para obtener las comunicaciones corporativas de la sociedad, el juez ordena la intervención de cinco buzones de correo electrónico con dominio @whathefav.com: los de laurarodriguez, albarodriguez, fernandocastaneda, victorgarcia y anacampos. La medida, que afecta al secreto de las comunicaciones protegido por el artículo 18.3 de la Constitución, queda autorizada al amparo de los artículos 588 ter a) y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez la considera “idónea, necesaria y proporcional”, al limitarse a buzones directamente vinculados a la actividad investigada y resultar “indispensable para el esclarecimiento de hechos de especial gravedad”.

El auto, firmado también por la letrada de la Administración de Justicia Ana Isabel Meras Santiago, fue precedido de un informe del Ministerio Fiscal de fecha 28 de enero de 2026 favorable a la práctica de las diligencias solicitadas por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF-BBCA).

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