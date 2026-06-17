El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

José Luis Rodríguez Zapatero llega a la Audiencia Nacional (AP Foto/Bernat Armangue)

El juez José Luis Calama decide no retirar el pasaporte de José Luis Rodríguez Zapatero al no ver riesgo de fuga. El expresidente ha pasado casi tres horas de este miércoles declarando por la acusación contra él en el marco del caso del rescate de Plus Ultra. Zapatero se ha declarado inocente y ha pedido “confianza”, tras desvincularse por completo del proceso con el que la SEPI salvó la aerolínea. También ha desligado a sus hijas de cualquier acto ilícito relacionado con la trama.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado al juez la retirada de los pasaportes, incluido el diplomático, y la obligación de acudir a los juzgados cada 15 días. El PP se ha unido a esta petición, como organismo que dirige las acusaciones populares. Calama ha desestimado la solicitud de la Fiscalía, señalando que, aunque la declaración de Zapatero no ha logrado “desvirtuar los indicios de criminalidad”, su condición de figura pública “dificulta de manera evidente” cualquier intento de fuga.

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El juez había previsto que la declaración del expresidente del Gobierno se extendiera durante dos jornadas, pero ha decidido finalizarla este miércoles, después de que Zapatero contestara tanto al juez como a su defensa. En la Audiencia Nacional, el exjefe del Ejecutivo optó por no responder sobre las joyas tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros encontradas en una caja fuerte de su despacho. Ha pedido un plazo adicional para pronunciarse sobre ese tema, comprometiéndose a hacerlo dentro de una semana o 10 días.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado este miércoles a las 8.48 horas a la Audiencia Nacional para declarar como investigado ante el juez que investiga presuntas irregularidades en el uso dado al dinero del rescate de la aerolínea Plus Ultra y su supuesta influencia para que se concediera, así como sobre las joyas que le fueron incautadas y cuya tasación preliminar se estima en 1,3 millones de euros.

Pese a la existencia de los indicios, el juez señala que esto “no habilita por sí sola la adopción de medidas restrictivas”. “El riesgo debe ser actual, específico y acreditado, no una inferencia genérica basada en la gravedad del delito o en la alarma social”, apunta sobre las medidas cautelares solicitadas.

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Por esto, Calama señala que, entre otras cosas no se haya acreditado el origen o correspondencia de las joyas o la trazabilidad de varias trasferencias bancarias que realizó Zapatero, la investigación tiene un carácter “embrionario” y “todo lo expuesto puede evolucionar en el sentido de consolidar tales indicios. “Es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento”, señala.

Zapatero defiende su inocencia

El expresidente del Gobierno ha asegurado ante el juez que nunca mantuvo trato directo con los responsables de la aerolínea rescatada Plus Ultra. Según su testimonio, conoció al presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en 2024. También negó tener vínculos con sociedades en el extranjero y ha rechazado cualquier relación con la supuesta creación de una empresa ‘offshore’ en Dubái, como sostiene la investigación.

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Zapatero ha explicado que su relación con Julio Martínez Martínez, imputado en el caso Plus Ultra y propietario de la firma Análisis Relevante, se limitaba a encargos profesionales de carácter verbal, por los que recibía pagos anuales. Respecto a su entorno familiar, ha defendido que la sociedad de sus hijas, What the fav, realizaba trabajos reales de maquetación y recibía pagos legítimos, descartando cualquier irregularidad.

El exmandatario ha evitado pronunciarse sobre las joyas supuestamente regaladas por Arabia Saudí en 2007. A través de un comunicado, Zapatero sostuvo que “siempre me conduje con decencia y honradez, lo demostraré con absoluta transparencia y confianza”. Ha añadido que no tiene “absolutamente nada fuera de España” y ha pedido confianza a la ciudadanía. “No les decepcionaré. La verdad se abrirá paso”.

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El PSOE ha expresado su respaldo a José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración ante la Audiencia Nacional y ha reiterado su respeto a la Justicia. “Frente a los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos el Estado de derecho”, ha señalado el comunicado socialista, subrayando la importancia de la presunción de inocencia. El partido ha subrayado que mantiene su confianza en el expresidente y ha valorado su “absoluta transparencia” y la “autorización universal voluntaria” presentada por Zapatero para demostrar que no posee activos fuera de España, manteniéndose alienados.