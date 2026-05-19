Así es la vida de Laura y Alba: las hijas de Zapatero que tienen una empresa de éxito y viven de propiedad en el mismo barrio de Madrid

La vida actual de las hijas de Zapatero. (Montaje Infobae/Europa Press)

La actualidad ha devuelto a Laura y Alba Rodríguez Espinosa al centro del interés mediático tras la investigación judicial que involucra a su padre, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra. El registro de la agencia Whathefav SL, que ambas gestionan, y el seguimiento sobre los pagos recibidos por la empresa, han puesto el foco sobre la vida y el perfil de las hijas del expresidente.

Su aparición pública más recordada se produjo en 2009, cuando la Casa Blanca difundió una imagen familiar junto a Barack y Michelle Obama durante una recepción en el Metropolitan de Nueva York, rompiendo así el férreo blindaje con el que los Zapatero habían protegido la intimidad de sus hijas. Aquel episodio marcó a las jóvenes, que entonces eran menores de edad, y las convirtió en objeto de debate y curiosidad pública. La estética gótica con la que acudieron al acto se transformó en un fenómeno cultural inesperado y en un símbolo de la adolescencia bajo el foco político.

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La familia, tras el revuelo, redobló los esfuerzos por preservar la privacidad de Laura y Alba, que a partir de entonces optaron por un perfil discreto, centrado en su formación y desarrollo personal lejos de la esfera pública.

De la infancia protegida al presente profesional

Laura y Alba Rodríguez Espinosa crecieron en un entorno marcado por la exposición política de su padre, pero siempre intentaron mantenerse al margen de cámaras y titulares. Comenzaron su educación en el colegio San Miguel, en Las Rozas, un centro regido por monjas, para luego trasladarse al colegio bilingüe Asunción Rincón en Chamberí, tras la llegada de Zapatero a La Moncloa. Finalmente, ante las complicaciones logísticas derivadas del dispositivo de seguridad, completaron sus estudios en un instituto de Ciudad Universitaria.

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado desde el Senado cualquier tipo de "relación" con el rescate de Plus Ultra, tachando de "falsedades" las informaciones que le situaban en reuniones con el exministro José Luis Ábalos y otras autoridades públicas para hablar sobre la aerolínea. (Fuente: Europa Press; Senado)

La formación superior de ambas siguió caminos paralelos orientados hacia la comunicación y el mundo audiovisual. Laura, la mayor, inició en 2011 un ciclo formativo en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido (CEV), donde obtuvo el título de Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales. Este paso la llevó a trabajar en producción y edición de contenidos en el grupo Kapital y en Real Madrid TV.

Alba, por su parte, optó por una formación más académica y creativa. En 2018 se graduó en la Universidad Europea de Madrid con un doble grado en Comunicación Audiovisual Digital y Artes Escénicas, uno de los programas privados más costosos del país. Su inclinación artística la llevó a realizar castings, participar en proyectos audiovisuales y colaborar en la edición y el montaje de la película Lú Belmonte en 2021.

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A pesar de sus trayectorias independientes, el vínculo familiar siempre ha sido muy estrecho. La discreción ha marcado su vida adulta, con escasas apariciones públicas y una relación cotidiana con sus padres, quienes viven muy cerca de ellas en el barrio madrileño de Puerta de Hierro.

La vida actual de Laura y Alba: propietarias y empresa millonaria

En los últimos años, Laura y Alba han consolidado un presente profesional y económico que ha despertado un creciente interés. Ambas gestionan Whathefav SL, la empresa de comunicación, marketing y contenidos digitales fundada por Laura en 2019 y a la que Alba se sumó en 2023. La agencia, con sede en el barrio de Tetuán, ha experimentado un crecimiento notable: en 2024 facturó cerca de medio millón de euros y en 2023 registró 471.810 euros de facturación, con más de 105.000 euros de beneficios, de los cuales 74.000 euros se repartieron entre las hermanas en forma de dividendos.

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Las hijas de Zapatero tienen casas cerca de la residencia familiar. (Europa Press)

Whathefav emplea actualmente a entre cinco y siete personas y ha trabajado con clientes de relevancia nacional e internacional, como la tecnológica Huawei y empresas vinculadas al sector del gaming en Venezuela. La expansión internacional del proyecto refleja la apuesta de las hermanas por el ámbito digital y la creatividad, posicionándolas como referentes en el sector de los eSports y la comunicación multimedia.

El éxito empresarial les ha permitido invertir en patrimonio inmobiliario. Según informa Semana, en 2024, Laura adquirió una vivienda en la zona de la Dehesa de la Villa por unos 300.000 euros, financiados en parte con una hipoteca de 184.000 euros. Alba hizo lo propio en 2025, comprando un piso en Valdezarza por una suma similar y con una hipoteca de 240.000 euros. Ambas propiedades están situadas muy cerca una de otra y también del chalet familiar de Puerta de Hierro, lo que facilita la convivencia y refuerza la cercanía familiar.

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A pesar de las dificultades y la presión mediática, la relación con sus padres sigue siendo muy próxima. Aunque la familia Zapatero mantiene una postura discreta y alejada de la exposición pública, comparten una dinámica diaria estable y unida, lejos de los flashes y titulares que en su día marcaron su adolescencia.