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La reina Letizia inaugura su verano en Mallorca con un estreno de Carolina Herrera y un guiño al cine español

La reina ha reaparecido en el Atlàntida Mallorca Film Fest con un nuevo vestido de la firma venezolana y da el pistoletazo de salida a la agenda oficial de la Familia Real en Marivent

La reina Letizia durante la clausura de la 16ª edición del “Atlàntida Mallorca Film Fest 2025. Raúl Terrel / Europa Press
La reina Letizia durante la clausura de la 16ª edición del “Atlàntida Mallorca Film Fest 2025. Raúl Terrel / Europa Press
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La reina Letizia ya ha dado comienzo a uno de los momentos más reconocibles del calendario de la Familia Real. Como viene siendo tradición desde hace años, la esposa de Felipe VI ha reaparecido en Palma de Mallorca para asistir a la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest, una cita que marca el inicio de la agenda institucional de los Reyes durante su estancia estival en el Palacio de Marivent.

La monarca acudió este domingo al Centro Cultural La Misericòrdia, donde presidió la gala de clausura del certamen cinematográfico y asistió a la proyección de El ser querido, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen protagonizada por Javier Bardem, Vicky Luengo, Raúl Arévalo y Melina Matthews.

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Con este gesto, Letizia volvió a mostrar su respaldo a la cultura y, especialmente, a la industria audiovisual española, una de las áreas que más protagonismo ha adquirido dentro de su agenda institucional.

Un estreno de Carolina Herrera para su primera cita en Marivent

La reina Letizia durante la clausura de la 16ª edición del “Atlàntida Mallorca Film Fest 2025. EFE
La reina Letizia durante la clausura de la 16ª edición del “Atlàntida Mallorca Film Fest 2025. EFE

Para esta primera aparición pública en Mallorca, la Reina apostó por un estilismo completamente nuevo. Letizia estrenó un vestido de Carolina Herrera confeccionado en tejido de punto de color burdeos, con un favorecedor diseño asimétrico que realzaba su silueta gracias al fruncido lateral y a una discreta abertura en la falda.

El diseño incorporaba además un detalle dorado en la cremallera lateral que aportaba un punto sofisticado sin perder la sencillez propia de los estilismos veraniegos que suele lucir durante su estancia en Baleares.

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Como complementos, optó por un bolso de mano dorado y unos mules de Gucci en tono crudo con detalles metálicos. En cuanto a las joyas, volvió a apostar por la discreción con su habitual anillo de Coreterno, el diseño Signature de Karen Hallam y unos pendientes de la firma mallorquina Isabel Guarch, un guiño a la isla que ya ha repetido en anteriores visitas.

La reina Letizia durante la clausura de la 16ª edición del “Atlàntida Mallorca Film Fest 2025. Raúl Terrel / Europa Press
La reina Letizia durante la clausura de la 16ª edición del “Atlàntida Mallorca Film Fest 2025. Raúl Terrel / Europa Press

El cine vuelve a ocupar un lugar destacado en su agenda

La presencia de la Reina en el Atlàntida Mallorca Film Fest se ha convertido en una tradición durante sus veranos en Palma. Más allá del componente institucional, este acto refleja su interés por respaldar proyectos culturales y por dar visibilidad al cine español, una constante desde que comenzó su etapa como reina.

En esta ocasión, pudo saludar a parte del equipo de El ser querido, una de las películas más esperadas de la temporada, antes de compartir la proyección con los invitados asistentes al festival.

Próxima parada: la recepción en Marivent

Tras esta primera aparición, la agenda oficial de los Reyes continuará el martes con la tradicional recepción a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent, uno de los actos más emblemáticos del verano de la Familia Real.

La reina Letizia durante la clausura de la 16ª edición del “Atlàntida Mallorca Film Fest 2025. EFE
La reina Letizia durante la clausura de la 16ª edición del “Atlàntida Mallorca Film Fest 2025. EFE

Será entonces cuando Felipe VI y Letizia ejerzan de anfitriones en una cita que, en los últimos años, también ha contado con la presencia de la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía.

Después de este compromiso institucional, está previsto que los reyes disfruten de unos días de descanso privado antes de retomar su actividad oficial en septiembre. Como es habitual, el destino elegido permanecerá en el ámbito de la intimidad familiar, aunque no se descarta alguna aparición informal por las calles de Palma, una imagen que se ha repetido en distintos veranos con cenas, paseos o visitas a algunos de los rincones más conocidos de la isla.

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