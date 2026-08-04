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Un terremoto en Pisa de magnitud 4,3 obliga a suspender el servicio de trenes como medida de precaución

El sismo se ha sentido en todo el norte de la Toscana

Imagen de archivo de la torre de Pisa, en Italia. (EFE/Franco Silvi)
Imagen de archivo de la torre de Pisa, en Italia. (EFE/Franco Silvi)
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En torno a las 10.15 horas de la mañana de este martes, se ha producido un terremoto de magnitud 4,2 en Pisa, con un epicentro a 7 kilómetros al oeste de la localidad italiana, en la zona del Parque de San Rossore. El sismo se ha sentido en todo el norte de la Toscana, pues ha podido ser percibido por los residentes de las provincias de Lucca, Pisa y Massa Carrara.

Según datos del Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), el terremoto tuvo una profundidad de 8 kilómetros, por lo que se considera muy superficial. Este no es el único temblor que se ha sentido en la zona en los últimos días: en la madrugada del 30 al 31 de julio, a las 01.30 horas, a tres kilómetros del municipio de San Giuliano (provincia de Pisa) y cuatro de Pisa se registró el epicentro de un terremoto de magnitud 2,8 y una profundidad de 10 kilómetros.

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Por el momento, no hay noticias de daños en infraestructuras, aunque el presidente de la Toscana Eugenio Giani ha explicado a través de sus redes sociales que “se están realizando comprobaciones con el sistema regional”.

Mapa de intensidad del movimiento del suelo por el terremoto de Pisa. (INGV)
Mapa de intensidad del movimiento del suelo por el terremoto de Pisa. (INGV)

Suspendido el tráfico ferroviario

La centralita de bomberos de Pisa ha recibido numerosas llamadas a raíz del sismo. Como medida de precaución, el tráfico ferroviario se ha suspendido con el objetivo de realizar comprobaciones técnicas. Por este motivo, los pasajeros que utilicen este transporte pueden encontrarse con retrasos y cancelaciones.

Las oficinas municipales de Livorno, donde también se sintió con intensidad el temblor, fueron evacuadas. El sismo ha obligado también a muchas personas a abandonar sus hogares y oficinas.

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*Noticia en ampliación

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