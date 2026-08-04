El paro sube en 19.517 personas en julio mientras la afiliación supera los 22,5 millones, impulsada por el empleo extranjero

Una mujer habla por teléfono frente a la fachada de una Oficina de Empleo en Madrid (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Guardar

El paro registrado aumentó en julio en 19.517 personas, un 0,85% respecto a junio, hasta situarse en 2.311.499 desempleados, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La evolución contrasta con la registrada un año antes, cuando el desempleo disminuyó en julio en 1.357 personas. Pese al repunte mensual, actualmente hay 93.107 parados menos que en julio de 2025, lo que supone una caída interanual del 3,87%. El total sigue siendo, además, el más bajo para este mes desde 2007.

La subida también se mantiene una vez corregidos los efectos estacionales y de calendario. En términos desestacionalizados, el número de desempleados aumentó en 18.249 personas, por lo que la subida mensual no se explica únicamente por los movimientos habituales del mercado laboral durante el verano.

PUBLICIDAD

Aumenta el paro sobre todo en los servicios y entre quienes no tenían empleo anterior

El paro creció en julio en todos los sectores económicos. Los mayores aumentos se produjeron entre las personas sin empleo anterior, con 8.268 desempleados más, un 3,65%, y en los servicios, con 8.221 más, un 0,50%. Ambos grupos explican conjuntamente casi el 85% del incremento mensual.

También aumentó en la construcción, con 2.433 parados más; en la industria, con 473; y en la agricultura, con 122. Los servicios siguen concentrando la mayor parte del desempleo registrado, con 1.667.724 personas, seguidos por el colectivo sin empleo anterior, que reúne a 234.757.

El Ministerio de Trabajo relaciona el fuerte incremento entre quienes no tenían un empleo anterior con el proceso extraordinario de regularización de migrantes. Según el departamento, esta medida ha permitido acceder a las oficinas públicas de empleo a personas que ya residían en España, pero carecían de derechos.

PUBLICIDAD

Parte de ellas podía haber trabajado previamente de manera informal, aunque esa actividad no constara en los registros oficiales.

El paro sube entre los mayores de 25 años y en 14 comunidades

El aumento del desempleo se concentró prácticamente por completo entre las personas mayores de 25 años, cuyo número creció en 19.755, un 0,93%. En cambio, el paro juvenil descendió en 238 personas, hasta quedar en 159.562 menores de 25 años, el nivel más bajo de la serie histórica.

Por sexos, el desempleo masculino aumentó en 11.810 personas, hasta las 915.483, mientras que el femenino creció en 7.707, hasta alcanzar las 1.396.016. Las mujeres continúan representando alrededor del 60% de las personas inscritas como paradas, aunque el descenso interanual es mayor entre ellas: un 4,38%, frente al 3,08% registrado entre los hombres.

PUBLICIDAD

La subida también fue generalizada territorialmente. El paro aumentó en 14 comunidades autónomas y solo bajó en Andalucía, con 9.661 desempleados menos; Extremadura, con 767 menos, y Cantabria, con una reducción de 250 personas. Los mayores incrementos se registraron en Cataluña, con 7.705 parados más; la Comunidad Valenciana, con 7.021, y Madrid, con 3.822.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La Seguridad Social supera los 22,5 millones de cotizantes

La evolución del paro contrasta con la afiliación a la Seguridad Social, que ganó en julio 41.727 ocupados y alcanzó los 22.508.065 afiliados medios. Es la primera vez que el sistema supera los 22,5 millones de cotizantes en la serie original. En comparación con julio del año pasado, cuenta con 642.562 trabajadores más, un incremento superior al 2,9%.

PUBLICIDAD

Una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, el crecimiento fue incluso mayor. La serie desestacionalizada sumó 79.567 afiliados en un mes, hasta alcanzar los 22.288.120 ocupados, y acumula 66 meses consecutivos de avances.

El empleo extranjero tuvo un peso decisivo en este crecimiento. El colectivo alcanzó un nuevo máximo de 3.512.223 afiliados medios, después de sumar 66.046 en julio y 420.875 durante el último año. El aumento mensual de los cotizantes extranjeros superó así al registrado por el conjunto del sistema y su peso representa ya el 15,6% del total.

Esta evolución coincide con el proceso extraordinario de regularización. A 30 de julio, 262.475 extranjeros regularizados figuraban de alta en la Seguridad Social. De ellos, 213.883, el 81,5%, estaban incluidos en el Régimen General, mientras que 12.675 trabajaban como autónomos. El 60,3% eran hombres y el 39,7%, mujeres.

PUBLICIDAD

Estas cifras no significan necesariamente que se hayan creado 262.475 nuevos puestos de trabajo. Parte de las personas regularizadas podía estar ya trabajando antes del proceso, aunque no figurara en los registros de la Seguridad Social.

La educación pierde más de 124.000 afiliados

Por actividades, el mayor aumento mensual de la afiliación en el Régimen General se produjo en las actividades sanitarias y de servicios sociales, con más de 57.000 trabajadores adicionales. También crecieron el comercio, la hostelería, las administraciones públicas y las actividades administrativas. En sentido contrario, la educación perdió más de 124.000 afiliados, una caída vinculada al final del curso académico.

En términos interanuales, la afiliación creció con más fuerza en la construcción, con un 7,3%; la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 6,8%; y las actividades de edición, radiodifusión y producción de contenidos, con un 5,9%.

PUBLICIDAD

El número de autónomos se situó en 3.472.357, prácticamente sin cambios respecto a junio, aunque con 57.984 trabajadores más que hace un año.

Durante julio también se registraron 1.587.141 contratos. De ellos, 617.211 fueron indefinidos, el 38,89% del total, y 969.930 tuvieron carácter temporal. Entre los indefinidos, 250.540 fueron a jornada completa, 150.201 a tiempo parcial y 216.470 fijos discontinuos.