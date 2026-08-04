Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: El Ministerio de Exteriores ha afirmado que “la práctica totalidad” de los migrantes “ya ha sido retornada a Marruecos”

Cinco días después de la entrada masiva de unos 50.000 migrantes a Ceuta desde Marruecos, aún quedan en la ciudad autónoma en torno a 2.500 personas que entraron de forma ilegal, según las estimaciones de la Delegación del Gobierno, aunque desde el Gobierno ceutí elevan a entre 3.000 y 5.000 el dato provisional de no retornados.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores ha afirmado que “la práctica totalidad” de los migrantes que cruzaron a Ceuta el pasado 30 de julio “ya ha sido retornada a Marruecos” y ha destacado que la sentencia del Tribunal Supremo detalla el procedimiento a seguir con quienes acceden por mar, pero “nada más”: “No modifica la Ley de Extranjería. No declara ilegal el rechazo en frontera. No abre ninguna vía de entrada. No impide el retorno”.
Mientas, organizaciones de ayuda humanitaria, como Cruz Roja y la Federación Sur Acoge, han repartido de forma ordenada víveres como pan, leche, galletas, agua, latas de atún y productos de bollería, recibiendo de forma racionada los migrantes --la mayoría de origen subsahariano-- la misma cantidad de productos alimentarios. Se trata del primer reparto de víveres desde que estalló la crisis migratoria en la ciudad autónoma el pasado jueves. La Policía Nacional se ha encargado de mantener el orden y de que permanezcan sentados a la espera de su turno para que no se produzca ningún altercado.
El Gobierno de España, que insiste en que Marruecos no tuvo nada que ver con la entrada masiva de migrantes en Ceuta y que ha cooperado en el retorno de miles de ellos, sitúa el origen de la crisis en la difusión capciosa de la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las “devoluciones en caliente” de los extranjeros que lleguen a nado a las dos ciudades autónomas. En un primer momento, el presidente Pedro Sánchez culpó a “las mafias”, pero el lunes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ponía el foco en las redes sociales.
Las mafias de tráfico de seres humanos se han convertido en el principal argumento del Gobierno para explicar la crisis migratoria que ha desbordado Ceuta en los últimos días. Pedro Sánchez las ha señalado directamente como uno de los principales responsables del repunte de entradas irregulares y el Ministerio del Interior sostiene que estas organizaciones criminales han aprovechado la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de migrantes para animar a más personas a cruzar la frontera. Sin embargo, mientras España y Marruecos coinciden en situarlas en el origen de esta nueva oleada migratoria, todavía no han identificado públicamente quiénes son, cómo actuaron en esta crisis concreta o qué pruebas sostienen esa acusación.