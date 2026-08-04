Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: El Ministerio de Exteriores ha afirmado que “la práctica totalidad” de los migrantes “ya ha sido retornada a Marruecos”

Migrantes esperan en fila para recibir alimentos y bebidas de la Cruz Roja, tras cruces masivos de personas a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta. (Pedro Nunes/Reuters)

Cinco días después de la entrada masiva de unos 50.000 migrantes a Ceuta desde Marruecos, aún quedan en la ciudad autónoma en torno a 2.500 personas que entraron de forma ilegal, según las estimaciones de la Delegación del Gobierno, aunque desde el Gobierno ceutí elevan a entre 3.000 y 5.000 el dato provisional de no retornados.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ha afirmado que “la práctica totalidad” de los migrantes que cruzaron a Ceuta el pasado 30 de julio “ya ha sido retornada a Marruecos” y ha destacado que la sentencia del Tribunal Supremo detalla el procedimiento a seguir con quienes acceden por mar, pero “nada más”: “No modifica la Ley de Extranjería. No declara ilegal el rechazo en frontera. No abre ninguna vía de entrada. No impide el retorno”.

Mientas, organizaciones de ayuda humanitaria, como Cruz Roja y la Federación Sur Acoge, han repartido de forma ordenada víveres como pan, leche, galletas, agua, latas de atún y productos de bollería, recibiendo de forma racionada los migrantes --la mayoría de origen subsahariano-- la misma cantidad de productos alimentarios. Se trata del primer reparto de víveres desde que estalló la crisis migratoria en la ciudad autónoma el pasado jueves. La Policía Nacional se ha encargado de mantener el orden y de que permanezcan sentados a la espera de su turno para que no se produzca ningún altercado.