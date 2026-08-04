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El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

El selectivo español lidera las ganancias al inicio de la sesión en Europa, donde todas las grandes plazas abrieron en positivo, con el petróleo Brent por encima de los 84 dólares por barril

Una señal en la entrada del Palacio de la Bolsa de Madrid. (Europa Press)
Una señal en la entrada del Palacio de la Bolsa de Madrid. (Europa Press)
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El Ibex 35 ha superado este martes por primera vez la barrera de los 20.000 puntos, una cota que el selectivo español no había alcanzado nunca en su historia, al abrir la sesión con una subida del 0,09% y ampliarla después hasta los 20.036,9 enteros con un avance del 0,27%. La jornada del lunes ya había dejado un anticipo: el índice cerró en un nuevo máximo al subir un 1,01% hasta los 19.982,6 puntos, a menos de 20 del umbral que terminaría por cruzar al día siguiente.

La tensión geopolítica en torno al estrecho de Ormuz continua marcando el rumbo en los mercados. El presidente Donald Trump insinuó el lunes que el paso podría reabrirse “literalmente” ese mismo martes, tras anunciar contactos con las autoridades de Irán para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero. Sobre el final de esas conversaciones, aseguró que “se resolverá rápidamente, sea cual sea el resultado”.

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Teherán, por su parte, niega esas negociaciones, lo que ha mantenido la incertidumbre entre los operadores. Esa tensión de ha visto reflejada en la cotización del petróleo. El barril de Brent, referencia para Europa, subía en la apertura de la jornada del martes un 1,15% hasta los 84,73 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, avanzaba un 0,51% hasta los 80,75 dólares.

En lo que va de día, Sacyr ha liderado las subidas con un alza del 1,6%, seguida de ACS con un avance del 1,45%. Las principales plazas europeas acompañaron el tono positivo: Milán sumó un 0,65%, Fráncfort un 0,58%, París un 0,55% y Londres un 0,36%. En renta fija, el rendimiento del bono soberano español a 10 años subió hasta el 3,584%. El euro, entretanto, avanzó frente al dólar hasta situarse en un tipo de cambio de 1,1506 dólares.

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La familia Entrecanales reequilibra su control en Acciona

Acciona ha sido la gran protagonista del comienzo de la jornada en bolsa, al liderar las caídas del Ibex 35 con un desplome del 6,83% en los primeros minutos tras un movimiento accionarial. La sociedad neerlandesa Tussen de Grachten BV, vehículo de la rama Entrecanales Franco, ha colocado cerca de 1,65 millones de acciones a través de un proceso de bookbuilding acelerado a un precio de 217,9 euros por título, con un descuento del 5,7% sobre el cierre del lunes.

La operación, valorada en unos 359 millones de euros, reduce la participación de esa rama familiar en Acciona del 29,02% al 26%. Con ese ajuste, iguala la posición de Wit Europese Investering (WEI), el vehículo con el que la otra rama de la familia, los Entrecanales Domecq, controla otro 26% del capital.

Entre los nombres en rojo destacan, más allá de la energética, Telefónica, con un retroceso del 0,63%, y Acciona Energía, con una caída del 0,56%.

(Noticia en ampliación)

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