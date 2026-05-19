Análisis Relevante, la empresa vinculada a Zapatero y sus hijas por la que habrían recibido mordidas del rescate a la aerolínea Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra - Europa Press)

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pasará por el banquillo de los acusados el próximo 2 de junio por el supuesto cobro irregular de dos millones de euros en comisiones mediante el pago realizado por tres empresas que tuvieron como destino al socialista y sus hijas, según ha detallado en el auto presentado este martes el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

El auto del magistrado señala que Zapatero estaría estrechamente relacionado con tres empresas dirigidas por gente de su entorno cercano: Gate Center, un think thank en el que el expresidente encabeza el consejo asesor; Landside Dubai Fzco, una sociedad creada en Dubái supuestamente para recibir fondos en el extranjero; y Análisis Relevante, la consultora administrada por su amigo Julio Martínez Martínez, detenido tres días después de salir a correr con el expresidente en 8 de diciembre de 2025.

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De los 1,95 millones de euros que habrían cobrado de manera irregular el líder socialista y su entorno, 730.535 euros saldrían directamente de la consultora Análisis Relevante, que cobró de Plus Ultra -la compañía aérea que recibió 53 millones de euros públicos como rescate durante la pandemia- y otras tres empresas fondos que, en su mayoría, “terminaron en el entorno de Zapatero”, según el auto del juez.

Así, el auto indica que Análisis Relevante “habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav”, la empresa de sus hijas, de modo que “la mayor parte de los fondos recibidos” por la consultora y “procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa”, fueron a parar a las arcas del expresidente.

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Cuál es la vinculación de Zapatero y Análisis Relevante

A primera hora de la mañana de este martes agentes de la UDEF y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional han registrado el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama haya acordado investigar al expresidente en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.

El objetivo social de la empresa Análisis Relevante -como figura en los datos de la entidad- es “la prestación de servicios de apoyo, asesoría, consultoría y otro servicios similares al ámbito de la organización y gestión. La definición y elaboración de informes y estudios sobre estrategias y análisis de mercado consultoría de marketing y servicios”.

Las labores de asesoría fueron precisamente lo que vincularon a Zapatero con la empresa ya que, en el momento en que la consultora cobró una deuda que mantenía con la aerolínea Plus Ultra -después de la inyección de 53 millones de dinero público-, el expresidente cobraba de Análisis Relevante por informes de consultoría. El propio Zapatero admitió en la comisión de investigación del caso Koldo llevada a cabo en el Senado que cobró “70.000 euros de media al año, contra factura”.

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Para el socialista, que en aquella comisión fue cuestionado por el cobro de cerca de 500.000 euros por sus labores de asesoría -tanto en informes escritos como orales-, le pareció que esta cantidad era “un precio de mercado”, alegando que se trata de una persona con experiencia como consultor y que este precio tenía en cuenta su “trayectoria, personalidad y capacidad de consultor”.

Las declaraciones del expresidente se pusieron en entredicho tras la intervención en la comisión del Senado de Sergio Sánchez, quien fuera excargo del CNI y directivo de Movistar -y parte de Análisis Relevante-, que aseguró que era él quien realizaba los informes de fuentes abiertas por los que cobraba Zapatero, contradiciendo la versión del socialista de que se trataba de una autoría conjunta.

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Además de una relación laboral, a Zapatero lo une a Análisis Relevante su amistad con el propietario Julio Martínez, con quien se vio tres días antes de la detención del empresario alicantino. Según Zapatero, que en ese entonces fue acusado de darle un chivatazo a su amigo, aquel 8 de diciembre fueron a correr, “como hacía con cierta frecuencia, en la zona de siempre”.