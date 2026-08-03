España
Agregar Infobae enGoogle

José Andrés, chef: “No hay que confundir las tapas con los pinchos; ambos son típicos españoles, pero los pinchos son un concepto más moderno”

El concepto de probar diferentes platos pequeños es muy típico en España, aunque también se practica en otros lugares del mundo como Grecia o México

Fotografía de archivo del chef español José Andrés. EFE/Mario Guzmán
Fotografía de archivo del chef español José Andrés. EFE/Mario Guzmán
Guardar

Son la quintaesencia de la gastronomía española, un formato que nos define y nos une, pero que también genera debates. Hablamos, cómo no, de las tapas. Un concepto que los españoles identificamos de un solo vistazo, y que nombramos a menudo cuando nos disponemos a planear una salida culinaria, pero que no siempre conseguimos definir con claridad. ¿Qué es y qué no es una tapa?

Si hay alguien capaz de respondernos a esta pregunta, ese es el chef José Andrés, cocinero asturiano afincado en Estados Unidos y gran divulgador de la gastronomía española fuera de nuestras fronteras. Andrés lleva más de 30 años trabajando en exportar este concepto, el del tapeo, y llevarlo hasta las ciudades norteamericanas, donde lidera hasta 15 restaurantes diferentes.

PUBLICIDAD

En una de sus últimas publicaciones en su newsletter Longer Tables, el chef ha querido desgranar el significado de este concepto, comparándolo además con otros formatos similares como los pintxos vascos, los antojitos mexicanos o los mezzes griegos. “No se me ocurre mejor manera de disfrutar de una comida en compañía que compartir un montón de platos pequeños: el hecho de ir pasando los platos y hablar de la comida es una forma perfecta de pasar tiempo con los seres queridos”, escribe el chef.

El 16 de junio se celebra el Día de la Tapa (Adobe Stock)
El 16 de junio se celebra el Día de la Tapa (Adobe Stock)

Es una forma muy típica de comer en España, un formato que incluso los extranjeros disfrutan durante sus visitas en nuestras ciudades. Pero en muchos otros lugares se hace algo similar, con ciertas diferencias que conviene conocer. “En España tenemos tapas, pintxos, montaditos y un sinfín de cosas más. En México están los antojitos. En muchas zonas del Mediterráneo y más allá se conocen como mezze, y en Perú se suelen tomar ‘piqueos’ para empezar la comida”, explica Andrés.

PUBLICIDAD

¿Tapas o pinchos?

Es una de las confusiones más frecuentes, una que incluso los españoles solemos cometer. Las tapas y los pinchos son formatos diferentes, con historias y elaboraciones distintas, como explica el cocinero. “La palabra ‘tapas’ proviene del verbo ‘tapar’. Existen diferentes teorías sobre los orígenes de las tapas. Hay quien cree que, hace cientos de años, en Andalucía, los empleados de los bares solían traer un pequeño tentempié para tapar la bebida y evitar que entraran moscas y polvo. Podía ser un trozo de queso o una rebanada de pan… y la costumbre se fue extendiendo", narra José Andrés.

Si algo caracteriza España, es su gastronomía. Cada territorio tiene su plato típico que, sumado a la tapa, dan la combinación perfecta

Aunque esta teoría no está comprobada por completo, lo cierto es que, sea cual sea su origen, se ha convertido en una de las tradiciones culinarias más importantes del país, una que, con el tiempo, hemos acabado compartiendo con el mundo. “Cuando abrimos Jaleo hace más de 30 años, la idea de compartir muchos platos diferentes no era algo muy habitual en Estados Unidos. Todo el mundo quería su propio plato”, recuerda José Andrés. Poco a poco, el concepto ha ido conquistando a cada vez más personas.

Las tapas tradicionales pueden tener aspectos muy distintos: desde platos de jamón, aceitunas en adobo, diferentes tipos de quesos y otros tipos de embutidos, hasta platos más sustanciosos como las patatas bravas, la tortilla española, las gambas al ajillo o las croquetas.

Muy diferente es la cultura del pincho, una tradición nacida en el País Vasco que se ha convertido en icono de sus bares. “Son parecidos a las tapas, aunque no hay que confundirlos. Ambos son típicamente españoles, pero los pintxos son un concepto más moderno nacido en el País Vasco”, aclara José Andrés. “La palabra ‘pintxo’ proviene del verbo español ‘pinchar’, porque muchos de ellos surgieron como aperitivos servidos en palillos”.

Barra de pintxos en San Sebastián (Adobe Stock)
Barra de pintxos en San Sebastián (Adobe Stock)

Hablamos de clásicos como la gilda, pero también de otras recetas de ensaladillas, guisos o carnes que se colocan encima de una rebanada de pan y que se sostienen gracias a un palillo.

“También hay algunas otras diferencias: las tapas, en origen, se servían gratis con las bebidas, y así sigue siendo en algunas zonas de España, aunque varía según la región. Además, están pensadas para compartir”, explica el cocinero asturiano. “Los pintxos, por su parte, son unos bocados individuales que se compran junto con la bebida, pero puedes ir de bar en bar y probar muchas combinaciones diferentes”. Dos caras de una misma moneda que describen la esencia de la cocina española.

Temas Relacionados

José AndrésChef José AndrésCocina EspañolaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Mientras Ceuta intenta volver progresivamente a la normalidad, desde Rabat creen que la crisis se ha gestado por una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 3 agosto

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 3 agosto

Las 10 claves de una experta en nutrición para hacer que un picoteo entre horas sea saludable

Elegir frutas, verduras o frutos secos ayudan a llevar un patrón alimenticio ajustado a la dieta mediterránea

Las 10 claves de una experta en nutrición para hacer que un picoteo entre horas sea saludable

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

El restaurante de un famoso chef andaluz en el que Kanye West cenó durante su paso por Madrid: con unas vistas impresionantes y recetas de alta cocina

El polémico artista estadounidense ha sido visto cenando en el restaurante que Dani García lidera en la azotea del hotel Four Seasons

El restaurante de un famoso chef andaluz en el que Kanye West cenó durante su paso por Madrid: con unas vistas impresionantes y recetas de alta cocina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la Audiencia Nacional pide un informe policial para saber si responde a una “acción dirigida” por algún “grupo criminal”

Ceuta abre una grieta y deja al descubierto la desconfianza de la mayoría de la UE hacia las políticas migratorias de Pedro Sánchez

La apuesta migratoria de Giorgia Meloni: así funciona el ‘modelo Albania’ con el que Italia pretende controlar la inmigración irregular en la Unión Europea

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

ECONOMÍA

Los empleados que hacen horas extra gratis regalan a sus empresas casi ocho semanas de trabajo al año

Los empleados que hacen horas extra gratis regalan a sus empresas casi ocho semanas de trabajo al año

El Ibex marca máximos históricos y se acerca a los 20.000 puntos mientras el precio del petróleo cae casi un 5% ante las nuevas conversaciones con Irán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita a Marruecos en la frontera y Marruecos a España en su economía: Madrid es el principal socio comercial de Rabat con más de 22.000 millones de euros en juego

El techo de cristal del IBEX 35: los Comités de Dirección de las empresas tendrían que duplicar el número de mujeres para llegar al 40% marcado por la ley

DEPORTES

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Las encrucijadas del Mourinho con el Real Madrid antes de empezar LaLiga: la titularidad en el lateral, una delantera pidiendo hueco o el escaso tiempo con los mundialistas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino