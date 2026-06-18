Zapatero admite ante el juez que su relación con Análisis Relevante comenzó sin contrato escrito y con un acuerdo verbal: “Dada la confianza que teníamos...”

José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez. (Montaje Infobae)

Los audios de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero de este miércoles han visto la luz e Infobae ha tenido acceso a ellos. Al inicio de su comparecencia, el expresidente del Gobierno reconoció ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama que su vinculación profesional con la consultora Análisis Relevante se formalizó exclusivamente de palabra, sin ningún documento escrito que respaldara el encargo, los honorarios ni el alcance de los trabajos. Son muchos los frentes abiertos y las preguntas que le hace el juez, pero el inicio de la intervención se centra en el rastro formal de los trabajos de Zapatero como consultor.

José Luis Rodríguez Zapatero rechaza haber intervenido en el rescate de la aerolínea y sostiene que toda su trayectoria profesional se ha ajustado a la legalidad.

Calama: Vamos con cierto detalle a la mecánica, desde el encargo que le hace Análisis Relevante hasta que usted elabora el informe de consultor y los pasos posteriores. ¿Usted firma un contrato con Análisis Relevante?

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Zapatero: No, esto es un acuerdo. Dada la confianza que teníamos, es un acuerdo entre el dueño de Análisis Relevante y conmigo.

Calama: Ya, pero no le descubro nada. No lo digo por este caso, pero en esta casa estamos todos los días con estos temas, que una de las fuentes de fraude es el contrato, digamos, realmente vacío de contenido. Que sí, formalmente, que se van a hacer informes tal y cual, pero luego todo es una pantalla; no solo a nivel judicial, se utiliza también mucho a nivel tributario. Entonces, por dejarlo claro, tenían confianza. Esa confianza, se había fraguado, si no lo he entendido mal, básicamente en la amistad y el deporte. Pero cuando empieza la relación, digamos, comercial, profesional, es en 2020, me ha dicho usted. Y es con Análisis Relevante. Porque también, por dejarlo claro, antes no hubo ninguna interacción profesional.

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Zapatero: No, ninguna, absolutamente ninguna.

Calama: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.

Zapatero: Así es.

Calama: Con Análisis Relevante. Eso en principio, estando dentro de lo que es una relación profesional, no es normal, ¿eh? Porque estamos hablando de una relación profesional. No es normal. Yo, obviamente, es mi opinión y normalmente también la de Hacienda, la de la Agencia Tributaria. Y la relación que tienen, por tanto, a nivel profesional, se inicia de una manera verbal.

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Zapatero: Sí. Insisto, cuando él toma la iniciativa de hacer una consultoría, él me consulta, me dice que si yo estaría dispuesto a ser consultor y yo le digo que sí. Y a partir de ahí, pues en el margen de la confianza que teníamos, pues empezó la relación.

Calama: Vale. Por tanto, partimos de la inexistencia de base contractual escrita.

La propuesta de Julio Martínez a Zapatero

El expresidente relató que conoció al empresario Julio Martínez Martínez en 2011, el mismo año en que una sociedad vinculada a este adquirió una vivienda propiedad del matrimonio Zapatero. Durante casi una década, la relación se mantuvo en el plano personal, articulada en torno a la afición compartida por correr. Fue en 2020 cuando Martínez le propuso integrarse como consultor en la recién constituida Análisis Relevante SL. “Me dice que si yo estaría dispuesto a ser consultor y yo le digo que sí. Y a partir de ahí, pues en el margen de la confianza que teníamos, pues empezó la relación”, declaró Zapatero al juez.

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La empresa fue constituida en febrero de 2020, según el Registro Mercantil, con Martínez Martínez como administrador único. Zapatero explicó que en ese momento desconocía la estructura societaria de la firma y que nunca tuvo participación en ella. Admitió que Sergio Sánchez —exasesor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y directivo de Telefónica— era también socio, aunque precisó que no tenía conocimiento de los términos de esa participación.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. (Eduardo Parra./ Europa Press)

Ante las preguntas del magistrado sobre el rastro documental de su actividad, Zapatero reconoció que los encargos de trabajo se producían de forma verbal. No existía contrato escrito, ni hojas de encargo firmadas, ni correos electrónicos que documentaran los trabajos concretos. “Se produce una comunicación fluida, verbal de lo que es el trabajo, una llamada”, respondió. El juez le señaló que esa ausencia de trazabilidad no es lo habitual en el sector y que la Agencia Tributaria (AEAT) utiliza precisamente esos parámetros formales para verificar la realidad de los servicios de consultoría.

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Zapatero defendió que la relación de confianza con Martínez hacía innecesario el contrato escrito y que ese modo de operar es frecuente en el mundo de la consultoría. Reconoció, no obstante, que sus honorarios anuales se fijaron en torno a los 90.000 euros brutos, aunque precisó que en los primeros ejercicios cobró menos y que la cantidad efectivamente percibida rondó los 70.000 euros de media. Según la investigación de la Audiencia Nacional, Análisis Relevante transfirió al expresidente un total de 490.780 euros entre 2020 y 2025.

El juez pregunta por los pocos clientes que tiene Análisis Relevante

El juez puso de manifiesto que el análisis de ingresos y gastos de Análisis Relevante elaborado por la AEAT arroja un patrón llamativo: los fondos que entraban en la sociedad procedían de un grupo reducido de clientes —Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa— y la mayor parte de lo que salía iba destinado a Zapatero como persona física y a What The Fav, la empresa de comunicación de sus hijas Laura y Alba. Calama le trasladó que, desde su perspectiva como instructor, Análisis Relevante “no sería nadie, nada” sin la figura del expresidente. Zapatero respondió que eso no define la naturaleza de una consultora, y que otras firmas también lo habían contratado como consultor principal.

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Sobre los clientes de la consultora, Zapatero admitió conocer personalmente a varios de ellos antes de que contrataran con Análisis Relevante. Reconoció su relación con los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, propietarios de Inteligencia Prospectiva y pertenecientes a una familia empresarial venezolana, con quienes dijo haber mantenido reuniones de consultoría y viajes conjuntos. También reconoció conocer al empresario del sector del petróleo vinculado a Softgestor, fallecido recientemente. Afirmó, en cambio, que no había tenido ninguna interacción directa con los directivos de Plus Ultra hasta un almuerzo celebrado en 2024, y que sus trabajos de consultoría para Análisis Relevante nunca incluyeron reuniones, asesoramiento ni viajes relacionados con esa aerolínea.

El papel de las hijas de Zapatero

Respecto a los informes escritos, Zapatero explicó que los elaboraba conjuntamente con Sergio Sánchez —quien redactaba y le daba forma— y que una vez revisados y aprobados por el expresidente, era la empresa de sus hijas quien los remitía a los destinatarios finales. El juez le preguntó por qué What The Fav enviaba los informes directamente a los clientes de Análisis Relevante y no solo a la propia consultora. Zapatero respondió que esa era la función de apoyo en comunicación y marketing que sus hijas prestaban a la empresa.

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Fachada de la oficina de la empresa What The Fav, perteneciente a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa (Montaje Infobae con imágenes de Carlos Luján / Europa Press y captura de Youtube e Instagram)

El magistrado también interrogó a Zapatero sobre unos correos entre su secretaria, Gertrudis Alcázar, y Cristóbal —colaborador habitual de Martínez Martínez— en los que ambos discutían qué conceptos incluir en las facturas. Zapatero atribuyó esa comunicación a la variedad de actividades que conformaban su labor de consultoría —informes, viajes, reuniones, asesoramiento— y descartó que reflejara ninguna irregularidad. La investigación sostiene que esos correos podrían apuntar a la confección de facturas sin respaldo real en servicios efectivamente prestados.

Cabe recordar que, tras esta declaración, el juez Calama descartó imponer medidas cautelares al expresidente, al considerar que “su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio” excluyen razonablemente el riesgo de fuga. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado. Zapatero emitió un comunicado tras concluir su declaración: “Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez. Y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo”.

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