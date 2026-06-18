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El juez Calama imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria

La decisión del magistrado llega un día después de la declaración del expresidente en la Audiencia Nacional

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Alba y Laura Rodríguez Espinosa, las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (Montaje Infobae)
Alba y Laura Rodríguez Espinosa, las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (Montaje Infobae)

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado la imputación de Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar Jiménez, por su posible participación directa en el entramado societario que orbita el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En un auto al que ha tenido acceso Infobae, el magistrado ha determinado que, tras analizar los elementos aportados y los indicios recogidos en la instrucción, existen fundamentos para formalizar la imputación por su presunta participación en la canalización y redistribución de fondos, así como en la elaboración de la facturación vinculada al entramado investigado. Concretamente, Calama se refiere a la condición de Alba y Laura Rodríguez Espinosa como administradoras formales de Whathefav SL, cuya actividad vincula a un “papel instrumental” en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento. Quien ostenta la representación formal de una empresa presuntamente instrumental, ha subrayado el magistrado, es “responsable” de las acciones de la empresa y de las decisiones que hacen posible su funcionamiento.

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La decisión ha tenido lugar un día después del interrogatorio al expresidente del Gobierno en la Audiencia Nacional, donde trató de desvincular a sus hijas del entramado societario. El juez, no obstante, consideró que sus explicaciones “no desvirtuaron los indicios de criminalidad”.

En cuanto a su secretaria, la UDEF la sitúa como elemento central de comunicación y gestión documental de las actuaciones de la estructura. El análisis de correos electrónicos entre Alcázar Jiménez —que aparecía como “Gertru”— y Cristóbal Cano Quiles, director de administración de Martínez Martínez, expuso que la secretaria se encargaba de justificar pagos que, a juicio de la UDEF, no respondían a servicios reales.

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