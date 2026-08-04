Clare de Boer, chef neoyorquina: “El mayor error al hacer ensalada de pasta es que no tenga sabor, y se debe a que se dejan enfriar los macarrones antes de mezclarlos con el aliño”

Ensalada de pasta (Adobe Stock)

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La pasta es uno de los platos más socorridos para una comida rápida y sencilla, un ingrediente que forma parte de la rutina de muchos, incluso en los meses más calurosos del año. Si eres fan de la clásica carbonara, de los básicos macarrones con tomate o de los espaguetis a la boloñesa, las ensaladas de pasta seguro que protagonizan muchas de tus comidas de verano.

Son ensaladas muy sencillas, frescas y, además, versátiles, pues nos permiten incluir los ingredientes que más nos apetezcan. Una receta muy socorrida que, a pesar de su sencillez, también esconde sus secretos. Desgraciadamente, es fácil acabar decepcionado cuando preparamos una ensalada de pasta para llevar al trabajo o para disfrutar bajo la sombrilla en la playa. Pasta demasiado seca y apelmazada, poco aliño, ausencia de sabor, ingredientes que pierden su textura... Problemas que podemos solucionar escuchando las recomendaciones de quienes más saben.

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Hoy atendemos a las recomendaciones de la cocinera neoyorquina Clare de Boer, chef y fundadora de varios restaurantes en la Gran Manzana, además de colaboradora en medios como The New York Times. En uno de sus últimos artículos, la cocinera desvelaba sus trucos más útiles para transformar una ensalada de pasta mediocre en una receta digna de alta cocina. “Las ensaladas de pasta son muy prácticas, pero la mayoría de las veces me parece que no están tan buenas”, reconoce la cocinera.

Ensalada de pasta con verduras y queso mozzarella (Magnific)

Trucos sencillos para elevar una simple ensalada de pasta

Hay dos razones muy sencillas que pueden explicar este sentimiento de decepción: “Puede ser que la pasta no tenga sabor o que la ensalada esté seca”. En el primer caso, las razones apelan a un error que, en palabras de la chef, muchos cometemos casi sin darnos cuenta. “Si no tiene sabor, puede ser porque se deja enfriar la pasta antes de mezclarla con el aderezo. Una buena ensalada de pasta aprovecha el calor residual para que la pasta absorba el sabor. Sin ese calor, la vinagreta simplemente se queda en la superficie”. De esta manera, la propia pasta queda sosa, por mucha cantidad de aliño que incluyamos.

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El segundo error, explica Clare, es aún más habitual y cometerlo nos condena a una ensalada seca. Se trata, explica la chef en su artículo en The New York Times, de “no añadir suficiente líquido a la pasta”. A medida que se enfría, la pasta absorbe una cantidad enorme de aliño, por lo que no podemos quedarnos cortos.

En cuanto al momento del aliño, la cocinera tiene claros sus consejos. “Trátala como lo harías con una receta de pasta caliente. Cuécela hasta que esté casi al dente, mézclala con la vinagreta y abundante agua de la pasta, y luego déjala enfriar. Cocer la pasta un poco menos de lo habitual hace que absorba todo lo que le añadas sin que se ablande”. Un chorrito de agua de la cocción de la pasta nos ayudará a emulsionar el aliño. Incorpora cualquier otro ingrediente que quieras que se mantenga crujiente o frío justo antes de servir.

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Partiendo de estos sencillos consejos, ya podemos preparar la versión que más nos guste de esta receta. Podemos optar por clásicos como una ensalada de pasta con pollo y aceitunas, o bien elegir una temática y combinar sabores italianos, añadiendo incluso salsas como el pesto para dar sabor al aliño. Las opciones son infinitas.