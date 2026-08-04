España
Agregar Infobae enGoogle

Clare de Boer, chef neoyorquina: “El mayor error al hacer ensalada de pasta es que no tenga sabor, y se debe a que se dejan enfriar los macarrones antes de mezclarlos con el aliño”

Enfriar la pasta antes de tiempo o no añadir suficiente líquido son dos de los errores más comunes cuando preparamos esta receta clásica de las comidas veraniegas

Ensalada de pasta (Adobe Stock)
Ensalada de pasta (Adobe Stock)
Guardar

La pasta es uno de los platos más socorridos para una comida rápida y sencilla, un ingrediente que forma parte de la rutina de muchos, incluso en los meses más calurosos del año. Si eres fan de la clásica carbonara, de los básicos macarrones con tomate o de los espaguetis a la boloñesa, las ensaladas de pasta seguro que protagonizan muchas de tus comidas de verano.

Son ensaladas muy sencillas, frescas y, además, versátiles, pues nos permiten incluir los ingredientes que más nos apetezcan. Una receta muy socorrida que, a pesar de su sencillez, también esconde sus secretos. Desgraciadamente, es fácil acabar decepcionado cuando preparamos una ensalada de pasta para llevar al trabajo o para disfrutar bajo la sombrilla en la playa. Pasta demasiado seca y apelmazada, poco aliño, ausencia de sabor, ingredientes que pierden su textura... Problemas que podemos solucionar escuchando las recomendaciones de quienes más saben.

PUBLICIDAD

Hoy atendemos a las recomendaciones de la cocinera neoyorquina Clare de Boer, chef y fundadora de varios restaurantes en la Gran Manzana, además de colaboradora en medios como The New York Times. En uno de sus últimos artículos, la cocinera desvelaba sus trucos más útiles para transformar una ensalada de pasta mediocre en una receta digna de alta cocina. “Las ensaladas de pasta son muy prácticas, pero la mayoría de las veces me parece que no están tan buenas”, reconoce la cocinera.

Ensalada de pasta con verduras y queso mozzarella (Magnific)
Ensalada de pasta con verduras y queso mozzarella (Magnific)

Trucos sencillos para elevar una simple ensalada de pasta

Hay dos razones muy sencillas que pueden explicar este sentimiento de decepción: “Puede ser que la pasta no tenga sabor o que la ensalada esté seca”. En el primer caso, las razones apelan a un error que, en palabras de la chef, muchos cometemos casi sin darnos cuenta. “Si no tiene sabor, puede ser porque se deja enfriar la pasta antes de mezclarla con el aderezo. Una buena ensalada de pasta aprovecha el calor residual para que la pasta absorba el sabor. Sin ese calor, la vinagreta simplemente se queda en la superficie”. De esta manera, la propia pasta queda sosa, por mucha cantidad de aliño que incluyamos.

PUBLICIDAD

El segundo error, explica Clare, es aún más habitual y cometerlo nos condena a una ensalada seca. Se trata, explica la chef en su artículo en The New York Times, de “no añadir suficiente líquido a la pasta”. A medida que se enfría, la pasta absorbe una cantidad enorme de aliño, por lo que no podemos quedarnos cortos.

En cuanto al momento del aliño, la cocinera tiene claros sus consejos. “Trátala como lo harías con una receta de pasta caliente. Cuécela hasta que esté casi al dente, mézclala con la vinagreta y abundante agua de la pasta, y luego déjala enfriar. Cocer la pasta un poco menos de lo habitual hace que absorba todo lo que le añadas sin que se ablande”. Un chorrito de agua de la cocción de la pasta nos ayudará a emulsionar el aliño. Incorpora cualquier otro ingrediente que quieras que se mantenga crujiente o frío justo antes de servir.

Partiendo de estos sencillos consejos, ya podemos preparar la versión que más nos guste de esta receta. Podemos optar por clásicos como una ensalada de pasta con pollo y aceitunas, o bien elegir una temática y combinar sabores italianos, añadiendo incluso salsas como el pesto para dar sabor al aliño. Las opciones son infinitas.

Temas Relacionados

EnsaladasRecetas SaludablesRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Como cada martes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

La Policía busca a cinco internos fugados de un centro de menores de Asturias que escaparon tras una pelea que acabó con cinco trabajadores heridos

El Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio ya ha sido escenario de otros episodios conflictivos en los últimos meses

La Policía busca a cinco internos fugados de un centro de menores de Asturias que escaparon tras una pelea que acabó con cinco trabajadores heridos

Guía para entender lo sucedido en Ceuta: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre las ciudades autónomas españolas

Diversas esferas del poder político español señalan a Marruecos por lo sucedido en Ceuta y ven en ello una estrategia de presión política, si bien para algunos la responsabilidad recae en Pedro Sánchez y para otros responde a dinámicas internacionales más amplias

Guía para entender lo sucedido en Ceuta: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre las ciudades autónomas españolas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: España se reúne con los miembros de la Unión Europea para defender su gestión y exigir “solidaridad”

La cartera dirigida por José Manuel Albares ha advertido que entrar “irregularmente” en España a través de Ceuta o Melilla “no da derecho” a “permanecer” ni “viajar” por el país, y tampoco a “circular” por Europa, pero sí supone “un riesgo grave para la vida” e insiste en que “ninguna sentencia” ha cambiado esto

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: España se reúne con los miembros de la Unión Europea para defender su gestión y exigir “solidaridad”

Los adolescentes que desayunan llevan una dieta de más calidad que los que no, según un estudio

Los jóvenes que incorporan el desayuno a su rutina diaria reducen el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcares durante el resto del día

Los adolescentes que desayunan llevan una dieta de más calidad que los que no, según un estudio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guía para entender lo sucedido en Ceuta: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre las ciudades autónomas españolas

Guía para entender lo sucedido en Ceuta: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre las ciudades autónomas españolas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: España se reúne con los miembros de la Unión Europea para defender su gestión y exigir “solidaridad”

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

Quiénes son las mafias a las que apuntan España y Marruecos como causantes de la crisis de Ceuta: así operan las redes que trafican con migrantes

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Interior defenderá este martes ante la UE que España practica una política migratoria “responsable” tras la crisis de Ceuta

ECONOMÍA

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

El paro sube en 19.517 personas en julio por la regularización extraordinaria de migrantes mientras la afiliación supera los 22,5 millones

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Multa de 320.000 euros al organizador del Reggaeton Beach Festival por cobrar gastos de gestión y prohibir la comida del exterior

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el ático en Chamberí que compró la Comunidad de Madrid y después puso a la venta: “Hay meteduras de pata, pero esta de Ayuso es espectacular”

DEPORTES

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

Vinicius ante una semana clave: el Arsenal aprieta por su fichaje y el Real Madrid no termina de cerrar la renovación

Pogacar dice sí a La Vuelta a España 2026: “Ha llegado el momento de regresar”

Borja Iglesias explota tras las críticas recibidas por no pronunciarse sobre la situación en Ceuta

Qué está pasando con Diomande y por qué el Real Madrid no termina de cerrar su fichaje