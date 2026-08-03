Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Marruecos reconoce 40.000 entradas de migrantes a territorio español mientras achaca la crisis a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

El Gobierno de Marruecos ha achacado la crisis migratoria en Ceuta a una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo de España sobre las ‘devoluciones en caliente’, en su primera valoración pública de la incursión masiva de decenas de miles de marroquíes en la ciudad autónoma durante el jueves y el viernes a través de espigón del Tarajal.
En el comunicado emitido a última hora del domingo, Marruecos subraya que “seguirá siendo un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales en el ámbito de la lucha contra la migración irregular y la trata de personas”.
Además, el Gobierno de Marruecos ha reconocido que al menos 11 personas han muerto en sus costas durante la entrada irregular el pasado jueves de varias decenas de miles de inmigrantes a Ceuta. Las autoridades españolas han cifrado en más de 50.000 los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma, mientras que Marruecos rebaja la cifra a 40.000. También hay distintas cifras oficiales respecto a los fallecidos: el último balance del Gobierno central eleva a 72 la cifra, mientras que las autoridades ceutíes sitúan en 88 los cadáveres recuperados del agua que ya han sido trasladados a su morgue.
Se desconocen todavía las causas concretas y el origen exacto de lo sucedido en Ceuta, pero por ahora el “ataque” y la “violación de la integridad territorial” de España -como lo ha denominado el propio Pedro Sánchez- han dejado algunas cosas patentes. Por un lado, la constancia de que en Ceuta la infraestructura de acogida está desbordada pese a que la mayoría de las decenas de miles de personas que entraron en la ciudad de forma descontrolada entre el jueves y el viernes haya ya vuelto a Marruecos. Por otro, la evidencia de que el concepto de emergencia migratoria es un arma que los miembros de la UE no dudan en utilizar para alentar el miedo a una supuesta llegada masiva de personas al territorio europeo.
“¿Y ahora qué?“. Es la pregunta que se harían y que se hacen los miles de marroquís eufóricos que consiguieron atravesar la frontera española tras la entrada masiva que se produjo el pasado jueves en Ceuta. La felicidad tras conseguir lo que se habían propuesto días antes después de escuchar rumores de lo que finalmente fue el colapso de la seguridad y del paso fronterizo se volvió amarga a las pocas horas. Vieron que, una vez habían pisado suelo español, no iban a encontrar ni agua, ni comida, ni techo, ni mucho menos asilo inmediato.