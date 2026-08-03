Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Marruecos reconoce 40.000 entradas de migrantes a territorio español mientras achaca la crisis a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

Migrantes transportan a un compañero, que según ellos resultó herido cuando la policía y el ejército españoles intentaron retener a los migrantes en una zona de la playa, mientras se dirigen a un hospital tras no recibir respuesta a una solicitud de asistencia médica. (Pedro Nunes/Reuters)

El Gobierno de Marruecos ha achacado la crisis migratoria en Ceuta a una combinación de la actuación de las redes de trata de personas, a la desinformación y a los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo de España sobre las ‘devoluciones en caliente’, en su primera valoración pública de la incursión masiva de decenas de miles de marroquíes en la ciudad autónoma durante el jueves y el viernes a través de espigón del Tarajal.

En el comunicado emitido a última hora del domingo, Marruecos subraya que “seguirá siendo un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales en el ámbito de la lucha contra la migración irregular y la trata de personas”.

Además, el Gobierno de Marruecos ha reconocido que al menos 11 personas han muerto en sus costas durante la entrada irregular el pasado jueves de varias decenas de miles de inmigrantes a Ceuta. Las autoridades españolas han cifrado en más de 50.000 los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma, mientras que Marruecos rebaja la cifra a 40.000. También hay distintas cifras oficiales respecto a los fallecidos: el último balance del Gobierno central eleva a 72 la cifra, mientras que las autoridades ceutíes sitúan en 88 los cadáveres recuperados del agua que ya han sido trasladados a su morgue.